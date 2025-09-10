David Byrne – Who Is The Sky?

Ο David Byrne είναι περισσότερο γνωστός ως ο frontman των θρυλικών Talking Heads, ο οποίος συνέβαλε τα μάλα στη διαμόρφωση του μουσικού τοπίου στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '70 και στη δεκαετία του '80. Είναι επίσης ένας παραγωγικός σόλο καλλιτέχνης και, με το μοναδικό καλλιτεχνικό του όραμα, συνεχίζει να καινοτομεί στην τέχνη του. Το Who Is The Sky? είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ του μετά από επτά χρόνια.

Ο David Byrne δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες του και δεν σταμάτησε ποτέ να παρατηρεί με ενδιαφέρον τις τρέχουσες εξελίξεις στη μαζική κουλτούρα. Στα 73 του χρόνια, ο βετεράνος τραγουδοποιός, συγγραφέας, συνθέτης και σκηνοθέτης του Broadway διατηρεί μια σπάνια περιέργεια για τον κόσμο γύρω του. Συνδυάστε την με ένα ευκίνητο μυαλό και ένα ανήσυχο πνεύμα και το αποτέλεσμα είναι ένας μουσικός που εξερευνά συνεχώς νέους δημιουργικούς δρόμους. Στο τελευταίο του άλμπουμ με τον τίτλο Who Is the Sky? συνεργάζεται με τον παραγωγό Kid Harpoon (Miley Cyrus, Harry Styles, Florence + The Machine, Kings Of Leon) και το 15μελές σύνολο μουσικής δωματίου Ghost Train Orchestra.

Είναι το 11ο σόλο άλμπουμ του (αν υπολογίσουμε τις συνεργασίες με τον Brian Eno και τους St. Vincent) και η συνέχεια του American Utopia του 2018. Παρά τον ειρωνικό τίτλο, ούτε σε εκείνο το άλμπουμ ο Byrne δεν ακουγόταν χλευαστικός ή κυνικός. Δεν λειτουργεί έτσι. Όταν τραγούδησε το ρεφρέν στο "Everyday Is a Miracle", απέδωσε τον στίχο με τέτοια πεποίθηση που η διαφορετική σκέψη φαινόταν παράλογη. Με αυτό το κρατούμενο, τα τραγούδια στο παρόν άλμπουμ είναι εξίσου αισιόδοξα: Μεταφέρει αυτόν τον χαρούμενο τόνο στο Who Is the Sky?, σε δώδεκα νέα τραγούδια που ακούγονται ζωηρά από την αρχή ως το τέλος. Οι μουσικές ενορχηστρώσεις έχουν μεγάλη σχέση με αυτό: ο ντράμερ Tom Skinner των Smile και ο περκασιονίστας Mauro Refosco κλειδώνουν άψογους ρυθμούς που χρησιμεύουν ως εφαλτήριο για τους υπόλοιπους μουσικούς. Στο εναρκτήριο κομμάτι «Everybody Laughs», αυτό εκδηλώνεται ως μια παραληρηματική πανδαισία εγχόρδων που στροβιλίζονται μέσα από εκρήξεις χάλκινων πνευστών, την ανάδυση μιας μαρίμπας και στρώσεις φωνητικών με επικεφαλής τον ίδιο τον Byrne, με guest εμφάνιση από τον St. Vincent.

Το Who Is The Sky? είναι γεμάτο με πολλά διαμάντια. Το "When Are We Singing" είναι απόλυτα εκπληκτικό ηχητικά. Οι Ghost Train Orchestra έκαναν υπέροχη δουλειά με την ενορχήστρωση και τα ηλεκτρονικά στοιχεία προσθέτουν πολλή πιτσαρία στη συνολική παραγωγή του κομματιού. Ο Byrne σίγουρα περνάει υπέροχα εδώ, ειδικά με τις παιχνιδιάρικες άφωνες φωνητικές του εμφανίσεις προς το τέλος. Ο Byrne και η Hayley Williams των Paramore έχουν τρομερή φωνητική αλληλεπίδραση στο εκρηκτικά ζωηρό, με λατινοαμερικανικές επιρροές, "What Is The Reason For It?". Εν τω μεταξύ, το “The Truth” ακούγεται σαν μια χαμένη old school club/dance επιτυχία, ενώ το “Don't Be Like That” έχει ακαταμάχητα groovy ρυθμό, χάρη στις εξαιρετικά πιασάρικες ακουστικές γραμμές της κιθάρας.

Τα φωνητικά του Byrne ή πιο σωστά η υποκριτική του Byrne είναι όπως πάντας σημείο αναφοράς. Δεν τραγουδάει με κανενός είδους κλασική καθαρότητα - ποτέ δεν το έκανε, στην πραγματικότητα, ήδη από την εποχή του Νευρωτικού Εραστή του "Psycho Killer" - αλλά η αδιαμφισβήτητη φωνή του παραμένει εύκαμπτη και εκφραστική. Το καλύτερο από όλα είναι ότι εξακολουθεί να το επιδιώκει φωνητικά, με τρόπο που καθιστά σαφές ότι απολαμβάνει πολύ το τραγούδι. Όταν ο Byrne υψώνει τη φωνή του στο "Don't Be Like That" πάνω από μια πολυρυθμική παραλλαγή σε έναν ρυθμό α λα Bo Diddley, είναι πρακτικά μια πρόσκληση να τραγουδήσει κανείς πάνω από τονισμούς από έγχορδα που οδηγούν σε ένα ορχηστρικό διάλειμμα που μεταφέρεται από κόρνα και τα φωνητικά scat του Byrne. Αλλού, στο "What Is the Reason for It?", ο Byrne περνάει μέσα από έναν βουητό ρυθμό και ελικοειδή κόρνα καθώς χτίζει από ένα αισθησιακό κρώξιμο σε έναν ολόψυχο διαλογισμό πάνω στις ιδιοτροπίες του έρωτα πριν η Hayley Williams πάρει το μικρόφωνο. Συνδυάζει το πάθος του με ένα φωνητικό τόσο σαγηνευτικό όσο και το πιο ερωτικό και βρώμικο tango, αλλά με πιο γρήγορο τέμπο.

Γενικά, στιχουργικά, το Who Is The Sky? είναι συγκινητικό, χιουμοριστικό και ιδιόρρυθμο. Oι στίχοι του Byrne είναι κρυπτικοί, όμως είναι μάλλον σαφές για το τι τραγουδάει. «Για τι πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για αγάπη», όπως το έθεσε κάποτε ο αξεπέραστος Αμερικανός διηγηματογράφος Raymond Carver. Αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στο Who Is the Sky?, όπου ο Byrne απελευθερώνει επίσης την ιδιοσυγκρασιακή αίσθηση του χιούμορ του. Στο "The Avant Garde", στοχάζεται για τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας τέχνης για τον εαυτό της. «Είναι ό,τι ταιριάζει / Είναι η avant garde / Και δεν σημαίνει τίποτα / Είναι η avant garde». Επιπλέον, η ενορχήστρωση του τραγουδιού είναι παράξενα υπνωτική και κυμαίνεται από art pop, hard rock της δεκαετίας του '70 και chamber pop. Αλλού, στο "I Met the Buddha at a Downtown Party", ο Byrne συναντά το πνευματικό ον να απολαμβάνει τον εαυτό του στο τραπέζι με τα επιδόρπια. Καθώς οι γαλήνιες χορδές φουσκώνουν πάνω σε έναν κυλιόμενο ρυθμό, ο Βούδας αγνοεί τις προτάσεις του Byrne να ρυθμίσει ο ίδιος τον ρυθμό, σημειώνοντας ότι α) έχει αποσυρθεί από «αυτά τα πράγματα της φώτισης» και β) «κανένα από τα δύο δεν υπάρχει ούτως ή άλλως». Το "She Explains Things To Me" είναι ένα μάλλον γλυκό και εύστοχο τραγούδι στο οποίο ο Byrne περιγράφει πώς οι φίλες του συνήθως φαίνεται να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει μεταξύ των χαρακτήρων σε μια ταινία ή μια σειρά πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί αυτός. Τέλος, με το "I'm An Outsider", ο Byrne απαριθμεί πολλά περίεργα πράγματα, όπως μια ζέβρα που μιλάει και έναν άνθρωπο με 50 μάτια. Πρόκειται για σαφείς αυτοαναφορικές αναφορές στο "I Zimbra", κομμάτι αναφοράς από το Fear Of Music, το εμβληματικό τρίτο στούντιο άλμπουμ των Talking Heads από το 1979.

Το "My Apartment Is My Friend" είναι, στην πραγματικότητα, μια ερωτική επιστολή προς το διαμέρισμά του, ενώ μια νέα αγωγή περιποίησης δέρματος στο "Moisturizing Thing" του δίνει την ίδια νεανική λάμψη με ένα 8χρονο παιδί. Αν και τέτοια τραγούδια μπορεί να φαίνονται ανόητα ή επιφανειακά, υπάρχει μεγαλύτερο βάθος. Αν μη τι άλλο, η προθυμία του Byrne να αγκαλιάσει το παράλογο και να επιδείξει αχαλίνωτη χαρά είναι ο τρόπος του να αντισταθεί σε μια αυξανόμενη αίσθηση φόβου και μελαγχολίας. Το να φέρνει κοντά τόσους πολλούς συνεργάτες εδώ δίνει στο Who Is the Sky? και ένα αίσθημα κοινότητας, το οποίο επεκτείνεται στους ακροατές μέσα από τραγούδια που φαίνονται να προορίζονται για χορό. Ωστόσο, το συναίσθημα πηγαίνει ακόμα πιο βαθιά. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Byrne στην μαδριλένικη εφημερίδα El País: «Νομίζω ότι φτιάχνω αυτή τη μουσική ως πράξη αντίστασης».

Είναι υπέροχο όσο και εμψυχωτικό (ειδικά αν είσαι παλιός φαν) να βλέπεις τον David Byrne να συνεχίζει να κυκλοφορεί υλικό υψηλού επιπέδου.