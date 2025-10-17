Έφυγε από τη ζωή ο Ace Frehley, o θρυλικός "Spaceman" των Kiss

Ο Ace Frehley, ιδρυτικό μέλος και θρυλικός κιθαρίστας των Kiss, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Εκπρόσωπός του δήλωσε στο Rolling Stone πως ο Frehley υπέστη τραυματισμούς ύστερα από πρόσφατη πτώση στο σπίτι του, γεγονός που τον είχε αναγκάσει να ακυρώσει τις υπόλοιπες προγραμματισμένες εμφανίσεις του για το 2025.

«Στις τελευταίες του στιγμές, σταθήκαμε τυχεροί που μπορέσαμε να τον περιβάλλουμε με λόγια, σκέψεις και προσευχές γεμάτες αγάπη, φροντίδα και γαλήνη καθώς έφευγε από αυτή τη γη», ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση. «Το μέγεθος της απώλειάς του είναι ανυπολόγιστο και πέρα από κάθε κατανόηση».

Ο Paul Daniel Frehley γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μπρονξ. Έλαβε την πρώτη του ηλεκτρική κιθάρα ως δώρο Χριστουγέννων και έπαιξε σε διάφορα συγκροτήματα προτού απαντήσει, το 1972, σε αγγελία του Paul Stanley που αναζητούσε βασικό κιθαρίστα. Μαζί με τον Gene Simmons και τον Peter Criss, τον επέλεξαν αμέσως ως μέλος των Kiss ύστερα από την ακρόασή του. Εκτός από τα χαρακτηριστικά riffs και σόλο που καθόρισαν τον ήχο της μπάντας, ο Frehley σχεδίασε και το εμβληματικό λογότυπο των Kiss.

Όπως και οι υπόλοιποι, έγινε γνωστός όχι μόνο για το παίξιμό του αλλά και για την εκρηκτική σκηνική του παρουσία. Με τα ασημένια αστέρια ζωγραφισμένα γύρω από τα μάτια του, ενσάρκωνε τον "Space Ace" ή "Spaceman", τη μυθική φιγούρα του διαστημικού κιθαρίστα. Κατά τη διάρκεια των σόλο του, η κιθάρα του έβγαζε καπνό και φώτα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι φλεγόταν.

Ο Frehley συμμετείχε στα πιο εμβληματικά άλμπουμ των Kiss — Kiss, Destroyer, Alive! — ενώ χρειάστηκε να φτάσει στο Love Gun του 1977 για να ερμηνεύσει για πρώτη φορά ο ίδιος φωνητικά, στο τραγούδι "Shock Me|", που έμελλε να γίνει ένας από τους ύμνους της μπάντας και της εποχής.

Το 1978, και τα τέσσερα μέλη των Kiss κυκλοφόρησαν σόλο άλμπουμ, μια πρωτόγνωρη κίνηση για συγκρότημα εκείνης της εποχής. Από αυτά, το άλμπουμ του Frehley ήταν το πιο επιτυχημένο, με τη διασκευή του στο "New York Groove" να ανεβαίνει στα charts του Billboard και να γίνεται κλασικό κομμάτι της ροκ σκηνής της Νέας Υόρκης.

Με τον καιρό, ο Frehley άρχισε να απομακρύνεται από τη δημιουργική κατεύθυνση των Kiss και τελικά αποχώρησε το 1982. Συνέχισε όμως με σταθερή πορεία ως σόλο καλλιτέχνης και με το συγκρότημά του Frehley’s Comet, κυκλοφορώντας σειρά άλμπουμ που διατήρησαν ζωντανή την χαρακτηριστική του ενέργεια. Το πιο πρόσφατο προσωπικό του έργο, 10,000 Volts, κυκλοφόρησε μόλις πέρυσι, αποδεικνύοντας ότι η σπίθα του δεν έσβησε ποτέ.

Μετά από μια εμφάνιση στο MTV Unplugged, τα τέσσερα ιδρυτικά μέλη των Kiss επανενώθηκαν την περίοδο 1995–2002, με τον Frehley να συμμετέχει και στο άλμπουμ Psycho Circus (1998). Το 2001 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο No Regrets: A Rock’n’Roll Memoir, ένα βιβλίο ειλικρινές, ωμό και γεμάτο ιστορίες από τα χρόνια της υπερβολής.

Το 2014, ο Frehley και τα υπόλοιπα αρχικά μέλη των Kiss εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame, αναγνωριζόμενοι ως μία από τις πιο επιδραστικές μπάντες όλων των εποχών.

Φέτος, θα γίνει ο τρίτος άνθρωπος στην ιστορία που θα λάβει μεταθανάτιο Kennedy Center Honor, όταν οι Kiss τιμηθούν επισήμως τον Δεκέμβριο, μια ύστατη επιβεβαίωση για έναν καλλιτέχνη που έγραψε τη δική του κοσμική τροχιά στο πάνθεον του ροκ.