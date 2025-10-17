Η Mitski κυκλοφορεί το "The Land: The Live Album" αποκλειστικά στο Bandcamp

Λίγο πριν από την κυκλοφορία της νέας συναυλιακής της ταινίας Mitski: The Land, η Mitski παρουσιάζει το The Land: The Live Album μέσω της Dead Oceans. Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή στο Bandcamp για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Από σήμερα, τόσο το The Land: The Live Album όσο και ολόκληρος ο ψηφιακός κατάλογος της Mitski είναι διαθέσιμοι με επιλογή Name Your Price αποκλειστικά στο Bandcamp, μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Η Mitski και η Dead Oceans στηρίζουν τον οργανισμό Direct Relief, προσφέροντας μέρος των εσόδων από τις κυκλοφορίες Name Your Price του Bandcamp. Η Direct Relief δρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, διευρύνοντας την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, παρέχοντας σε γιατρούς και νοσηλευτές σωτήριους ιατρικούς πόρους.

Η Mitski παρουσίασε το πλατινένιο άλμπουμ The Land Is Inhospitable and So Are We σε σκηνές σε όλο τον κόσμο. Το The Land: The Live Album περιλαμβάνει κομμάτια από αυτό το άλμπουμ, μαζί με επανεκτελέσεις και νέες αναγνώσεις τραγουδιών από όλη την καριέρα της. Ηχογραφήθηκε σε τρεις βραδιές στο Fox Theatre της Ατλάντα το 2024 και μιξαρίστηκε από τον μακροχρόνιο παραγωγό της Mitski, Patrick Hyland. Η ψηφιακή έκδοση του The Land περιλαμβάνει 21 αγαπημένα τραγούδια από τον κατάλογό της, όπως τα “Washing Machine Heart”, “I Bet On Losing Dogs”, “First Love / Late Spring”, “My Love Mine All Mine” και “Nobody”, ενώ η βινυλιακή έκδοση περιλαμβάνει 12.