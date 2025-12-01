Οι Black Rebel Motorcycle Club τιμούν τα 20 χρόνια του "Howl" με μια πολυτελή επανέκδοση

Οι Black Rebel Motorcycle Club γιορτάζουν την επέτειο των 20 χρόνων του εμβληματικού τους άλμπουμ Howl με μια εντυπωσιακή, εκτεταμένη επανέκδοση που τιμά μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της πορείας τους. Το συγκρότημα από το Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται παράλληλα σε μεγάλη περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, παρουσιάζοντας ολόκληρο το άλμπουμ του 2005 επί σκηνής. Με στάσεις σε Γλασκώβη, Μάντσεστερ, Λιντς, Νότιγχαμ, Μπρίστολ και Λονδίνο, οι BRMC ξαναζωντανεύουν εκείνη τη γυμνή, ριζοσπαστική ηχητική στροφή που τους οδήγησε από το garage rock σε πιο folk και Americana μονοπάτια.

Η νέα επανέκδοση, που θα κυκλοφορήσει στις 20 Ιανουαρίου 2026 μέσω της PIAS, είναι μια αναδρομική βουτιά στην εποχή του Howl και θα περιλαμβάνει:

• 3LP white vinyl με session tracks, ακυκλοφόρητα demos και εναλλακτικά mixes

• Photobook με πάνω από 100 αδημοσίευτες φωτογραφίες και πρωτότυπους χειρόγραφους στίχους

• Poster με υλικό της περιόδου

• 2LP black vinyl

• CD έκδοση

Το Howl κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2005 και περιείχε τα "Shuffle Your Feet", "Ain’t No Easy Way" και "Weight Of The World". Ήταν ένας δίσκος που τάραξε τα νερά για τους BRMC: πιο γυμνός, πιο πρωτόγονος, επηρεασμένος από την αμερικανική παράδοση και μακριά από τον θορυβώδη, σκοτεινό garage ήχο με τον οποίο είχαν συστηθεί.

Από τότε το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει συνολικά οκτώ άλμπουμ, με τελευταίο το Wrong Creatures το 2018. Και καθώς οι BRMC ετοιμάζονται να τιμήσουν τα 20 χρόνια του Howl, η επανέκδοση έρχεται σαν μια υπενθύμιση της ικανότητάς τους να ανανεώνονται, να πειραματίζονται και να αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη σύγχρονη rock 'n' roll ιστορία.