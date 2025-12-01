Το τελευταίο άλμπουμ των Soft Cell είναι εμπνευσμένο από τα «μορφινικά ταξίδια» του Dave Ball

Τον περασμένο μήνα (22 Οκτωβρίου), ο μουσικός και παραγωγός – το ένα από τα δύο μέλη του synthpop ντουέτου επί 46 χρόνια μαζί με τον Marc Almond – έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Λονδίνο, σε ηλικία 66 ετών. Στις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατό του, ο Almond μοιράστηκε μια δήλωση αποκαλύπτοντας ότι είχαν ολοκληρώσει τη δουλειά για τον νέο τους δίσκο λίγες μόνο ημέρες πριν φύγει. «Ήταν συγκεντρωμένος και τόσο χαρούμενος με το νέο άλμπουμ, το οποίο κυριολεκτικά τελειώσαμε πριν από λίγες μέρες», έγραψε.

«Με πολλούς τρόπους είναι ταιριαστό που το επόμενο (και πλέον τελευταίο) άλμπουμ μας ονομάζεται Danceteria, καθώς η θεματική του μας γυρίζει πίσω σχεδόν στην αρχή όλων, στη Νέα Υόρκη των early ’80s – στον τόπο και στον χρόνο που πραγματικά μας διαμόρφωσαν». Το Danceteria αυτή τη στιγμή δεν έχει επιβεβαιωμένη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Ο Ball είχε δηλώσει: «Είχα παράξενες αναμνήσεις όταν μπαινόβγαινα στο νοσοκομείο, επειδή ήμουν στη μορφίνη. Τα νέα τραγούδια είναι μια ψηφιακή αντανάκλαση των ήχων που είχα στο μυαλό μου εκείνη την περίοδο». Και συνέχισε: «Παράλληλα, είναι και για όλα όσα ζήσαμε με τον Marc τη δεκαετία του ’80. Είναι μια ματιά προς τα πίσω και προς τα μπροστά: οι δημιουργικές στιγμές που περάσαμε και το πώς νιώθουμε για τη ζωή τώρα. Σήμερα ζω στον τέταρτο όροφο, αλλά βρισκόμουν στον 24ο του ίδιου κτιρίου όταν έγραψα τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια. Αγναντεύοντας το κεντρικό Λονδίνο για το πρώτο μου ‘υψηλό’ άλμπουμ, ένιωθα κάτι βαθιά μελλοντικό».

Ο Almond έδωσε περισσότερα συμφραζόμενα για το άλμπουμ στη δήλωσή του, γράφοντας: «Πάντα νιώθαμε πως ήμασταν μια τιμητικά αμερικανική μπάντα, όσο και απολύτως βρετανική. Πάντα αναφερόμασταν εμμέσως στην ιστορία και στους μύθους των Soft Cell, και αυτό το άλμπουμ, με πολλούς τρόπους, θα κλείσει αυτόν τον κύκλο για εμάς».

Και προσέθεσε: «Θα ήθελα να είχε μείνει μαζί μας για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια σε λίγα χρόνια από τώρα. Θα είναι πάντα αγαπητός από όσους αγάπησαν τη μουσική του. Είναι κλισέ να το λέμε, αλλά η μουσική μένει· και κάπου, οποιαδήποτε στιγμή στον κόσμο, κάποιος ακούει, παίζει, χορεύει και χαίρεται με ένα τραγούδι των Soft Cell – ακόμη κι αν είναι εκείνο το συγκεκριμένο, επικό δυόμισι λεπτών κομμάτι. Ευχαριστώ, Dave, που υπήρξες τεράστιο κομμάτι της ζωής μου και για τη μουσική που μου έδωσες. Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσένα».

Οι Soft Cell σχηματίστηκαν το 1979, όταν ο Ball και ο Almond ήταν ακόμη φοιτητές τέχνης στο Λιντς. Το συγκρότημα βοήθησε να διαμορφωθεί ο ήχος της βρετανικής μουσικής της δεκαετίας του ’80 και πέρα από αυτήν. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ, Non-Stop Erotic Cabaret (1981), άλλαξε την πορεία της ποπ και άνοιξε τον δρόμο για πολλά synth-based ντουέτα, όπως οι Pet Shop Boys, Eurythmics, Yazoo και Erasure.

Το δεύτερο single τους, "Tainted Love", έφτασε στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε 17 χώρες παγκοσμίως. Καταγράφηκε ως το πιο εμπορικό single του 1981 στη Βρετανία και μπήκε στο Guinness Book of Records ως το κομμάτι με τη μεγαλύτερη παραμονή στο US Billboard chart.