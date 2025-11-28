Το Netflix ξετυλίγει την άνοδο και πτώση του Sean Combs στη σειρά "The Reckoning"

Το Netflix ανακοίνωσε ότι στις 2 Δεκεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα το Sean Combs: The Reckoning, μια νέα τετραμερής docuseries για την άνοδο και την πτώση του άλλοτε πανίσχυρου hip-hop τιτάνα. Με εκτελεστικό παραγωγό τον 50 Cent, μακροχρόνιο αντίπαλο του Combs, και σκηνοθεσία της Alexandria Stapleton, η σειρά εξερευνά τόσο την αυτοκρατορία που έχτισε ο Diddy όσο και τις σοβαρές κατηγορίες που οδήγησαν στην καταδίκη του: υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης, βιασμού και trafficking.

Η docuseries έρχεται σχεδόν δύο μήνες μετά την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης και το πρόστιμο των 500.000 δολαρίων, που επιβλήθηκαν στον Combs για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία. Το Netflix παρουσιάζει τη σειρά ως μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα: «Ποιος είναι πραγματικά ο Sean Combs;». Για να δούμε...