Mulatu Astatke στο CT Theater: Μια Ethio-Jazz μυσταγωγία που δεν θύμιζε αποχαιρετισμό

Τρίτη που το σκέφτεσαι να βγεις από το σπίτι κι όλα είναι κάπως ήσυχα και το Plissken δεν προαναγγέλει βαρύγδουπα την εμφάνιση του Mulatu Astatke στο CT Theater και γιατί να το κάνει άλλωστε, αφού το ραντεβού είναι από καιρό δοσμένο και το κοινό προετοιμασμένο.

Συναυλία ακυρωμένη και τοποθετημένη ξανά από Σεπτέμβριο σε Νοέμβριο και από Θέατρο Βράχων σε CT Theater, sold out αρχικά, "Farewell Tour" την ονομάζουν ο Mulatu Astatke κι η παρέα του, με "See you again" μας αποχαιρετά ο πατέρας της Ethio-Jazz και κλείνει η βραδιά στο Γαλάτσι και γι’ αυτό δεν τους πιστεύει κανείς.

Με απόλυτη ακρίβεια σε πρόγραμμα και ανακοινώσεις ο 82χρονος Mulatu Astatke και η υπέροχη οκταμελής μπάντα του κατέλαβε την εντυπωσιακή σκηνή του CT Theater και ξεκίνησε μια παράσταση καθηλωτική, μάθημα ζωής και τέχνης, συνεργασίας, ισορροπίας, συγχρονισμού, σεβασμού και αγάπης στην μουσική.

Μουσικοί που σόλαραν ο καθένας με τη σειρά του μέσα στις 9 περίπου συνθέσεις με τους υπόλοιπους να ακολουθούν χορεύοντας, να χαμογελούν και να επικροτούν το φανταστικό αποτέλεσμα των συναδέλφων τους, σαξόφωνο, ντραμς, κρουστά, βιμπράφωνο, πιάνο, κοντραμπάσο και ό,τι υπήρχε στη σκηνή κέρδισε για λεπτά και δικαίως την προσοχή όλων και κανέναν από τους μουσικούς δεν μπορούσες στο τέλος να θυμηθείς λιγότερο. Εξαιρετικά δεμένοι με απόλυτη ακρίβεια στον παλμό και την ένταση ένωσαν τις ανατολικοαφρικανικές κλίμακες με τζαζ αρμονίες και funk στοιχεία, όπως ήταν αναμενόμενο.

Ο αγαπημένος Mulatu Astatke πότε στο βιμπράφωνο και πότε στα κρουστά και όταν έκανε το δικό του σόλο οι υπόλοιποι στάθηκαν ακίνητοι αν όχι προσοχή, σίγουρα προσεχτικοί μην χάσουν λεπτό σαν σε παράδοση μαθήματος. Κάθε νότα λιτή, στοχευμένη, γεμάτη νόημα, χωρίς ανούσιους εντυπωσιασμούς.

Παλιές και νέες εκδοχές κλασικών συνθέσεων, "Dewel" από το μακρινό 1974, "Nètsanèt", "Kulun" – νέα ζωή σε παραδοσιακό αιθιοπικό τραγούδι γάμου – και "Yekatit" με ξεσηκωτικά funk στοιχεία από το πρόσφατο Mulatu Plays Mulatu (2025), οι δημοφιλείς συνθέσεις από το Broken Flowers του Jim Jarmusch, "Yèkèrmo Sèw" – με απογειωτικό σόλο σαξοφώνου – και "Yègellé Tezeta" και το αυτοαναφορικό "Mulatu" με τον ίδιο να το προλογίζει με τη φράση "A piece for myself", δήθεν για το κλείσιμο της βραδιάς που δεν ήρθε τότε, παρά μόνο μετά από ακόμα μία σύνθεση αυτοσχεδιαστική που απέδειξε την άνεση των μουσικών να μπλέκουν χωρίς ραφές τη δυτική τζαζ με τους ρυθμούς της Αιθιοπίας και την γιορτινή, καταληκτική, ενθουσιώδη επανάληψη του θέματος του "Yègellé Tezeta" σε ατμόσφαιρα νησιώτικου πανηγυριού κι ένα ολόκληρο θέατρο όρθιο πια.

O ευγενικός Mulatu Astatke δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά, παρά να προλογίζει τα κομμάτια, να κάθεται απόλυτα πράος σε κρουστά και βιμπράφωνο και να εκτελεί τις μεγαλειώδεις συνθέσεις του, να εκφράζει τον ενθουσιασμό του για το ελληνικό κοινό συχνά πυκνά – "Great audience" – και να απολαμβάνει σαν μικρό παιδί τη χαρά του κόσμου.

Κοινό που πιέστηκε πολύ να παραμείνει καθιστό, άνθρωποι που πετάγονταν μια στις τόσες από τις θέσεις τους, αριστερά-δεξιά από τη σκηνή όρθιοι κάποιοι από νωρίς, όλοι μαζί όρθιοι στο τέλος. Προσήλωση, σεβασμός, ενθουσιασμός κι ένα συγκινητικό ρυθμικό "Mulatu" στο τέλος που ξεκάθαρα συγκίνησε τον σπουδαίο μουσικό.

CT Theater κατάμεστο, εντυπωσιακό με ένα πρόβλημα να παραμένει σε άφιξη – ημέρα καθημερινή – και στάθμευση, μα ίσως το μόνο στην περίπτωση του Mulatu που θα μπορούσε να υποδεχτεί 3.000 καθήμενους.

Ατμοσφαιρική, τεχνικά άρτια συναυλία, ταξίδι σε εποχές, κουλτούρες κι αισθητικές.

Λιτότητα, ηρεμία, αφοσίωση, καθηλωτική υπενθύμιση του γιατί ο Mulatu Astatke θεωρείται "ο πατέρας της Ethio-Jazz". Τελετή, μυσταγωγία, συνάντηση ιστορίας, πρωτοπορίας και ρυθμού.

«Σε όλη μου τη ζωή, ήθελα να φέρω το Ethio jazz σε κάθε γωνιά του κόσμου για να το απολαύσει ο κόσμος, και νιώθω ότι το κατάφερα», αναφέρει ο Mulatu. Αγαπημένε μας Mulatu, ξεκάθαρα το κατάφερες!