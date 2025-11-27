Πληροφορίες

Οι Deep Purple έρχονται στην Αθήνα

Στις 13 Οκτωβρίου 2026, οι θρυλικοί Deep Purple ανεβαίνουν στη σκηνή του Telekom Center Athens, φέρνοντας πέντε δεκαετίες ροκ ιστορίας σε μια μοναδική συναυλία. Μαζί τους οι ανερχόμενοι Jayler από το Ηνωμένο Βασίλειο, σε ένα line-up που ενώνει το παρελθόν και το μέλλον της σκληρής ροκ.

Deep Purple
Avopolis Team

Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβριου 2026, στο Telekom Center Athens! Έχοντας καθορίσει τον ήχο της ροκ για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, οι θρυλικοί Deep Purple παραμένουν ένα από τα καταξιωμένα συγκροτήματα διεθνώς. Special guest στη μοναδική αθηναϊκή τους εμφάνιση θα είναι οι ανερχόμενοι Jayler (UK), δημιουργώντας μια εκρηκτική μουσική σύμπραξη που ενώνει το παρελθόν και το μέλλον της ροκ.

Λίγες μπάντες στην ιστορία έχουν καταφέρει να χτίσουν ένα τόσο δυναμικό και διαχρονικό μουσικό legacy όπως οι Deep Purple. Με περισσότερες από πέντε δεκαετίες επιτυχιών, αμέτρητα sold-out shows και την εισαγωγή τους στο Rock & Roll Hall of Fame, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο επιδραστικά και καταξιωμένα συγκροτήματα όλων των εποχών. Ο απαράμιλλος μουσικός τους κατάλογος — από το “Smoke on the Water” έως το “Highway Star” — συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές μουσικών, ενώ οι live εμφανίσεις τους επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως pioneers της hard rock.

Η μουσική των Deep Purple παραμένει ζωντανή, επίκαιρη και επιδραστική. Το classic τραγούδι τους “Child in Time” (1970) χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, σε ανανεωμένη εκδοχή, στο trailer της νέας σεζόν της blockbuster σειράς Stranger Things, συστήνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της ροκ σε εκατομμύρια νέους ακροατές και αναζωπυρώνοντας το διεθνές ενδιαφέρον για το μοναδικό τους ήχο.

Σε συνδυασμό με την επιτυχία του άλμπουμ τους =1 (2024), οι Deep Purple αποδεικνύουν ότι όχι μόνο παραμένουν δημιουργικά ενεργοί, αλλά συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν τα όρια του είδους για κοινό σε όλο τον κόσμο.

Save the Date: 
13 Οκτωβρίου 2026 - Deep Purple στην
Αθήνα (Telekom Center Athens)

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Deep Purple

Οι Deep Purple έρχονται στην Αθήνα

Στις 13 Οκτωβρίου 2026, οι θρυλικοί Deep Purple ανεβαίνουν στη σκηνή του Telekom Center Athens,...
Stegi.Radio X Επτά Μάρτυρες: Τέσσερις εικαστικοί καλλιτέχνες στα decks του Onassis Ready - 30/11 18.00-22.00

Stegi.Radio X Επτά Μάρτυρες: Τέσσερις εικαστικοί καλλιτέχνες στα decks του Onassis Ready

Juergen Teller you are invited  - Artists On Decks: Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 | DJ session 18:00-22:00 | Onassis Ready
The Notwist

Οι Notwist επιστρέφουν με το "News from Planet Zombie"

Ένα άλμπουμ για έναν κόσμο που τρεκλίζει σαν κακό B-movie.

Featured

Το Spotify "αγόρασε" το WhoSampled

Το Spotify "αγόρασε" το WhoSampled

Το WhoSampled, το αγαπημένο χρυσορυχείο των beat nerds πέρασε επίσημα στα χέρια του Spotify, και η...
Danny Brown – Stardust

Danny Brown – Stardust

Ο Danny Brown επιστρέφει με το "Stardust", το πιο παράτολμο και απρόβλεπτο άλμπουμ της καριέρας...
Cowboy Junkies

Όταν οι Cowboy Junkies άναψαν το κερί της Americana: Η νύχτα του '87 που άλλαξε τον ήχο τους

Στις 27 Νοεμβρίου του 1987 ηχογραφήθηκε σε ιδιαίτερο περιβάλλον ένα από τα άλμπουμ που οριοθέτησαν την εναλλακτική...

Best of Network