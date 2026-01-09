O Father John Misty επιστρέφει με το νέο single "The Old Law"

Ο Father John Misty μοιράστηκε ένα νέο single με τίτλο «The Old Law», το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω. Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία του Αμερικανού τραγουδοποιού (κατά κόσμον Joshua Tillman) ήταν μέχρι πρότινος γνωστή στους fans ως "God’s Trash", κομμάτι που παρουσίαζε ζωντανά στο set του το φθινόπωρο του 2024.

Παράλληλα, δημοσίευσε στα social media και μια εναλλακτική εκδοχή του τραγουδιού, συνοδευόμενη από artwork που παρωδεί τα diss tracks του Kendrick Lamar προς τον Drake. Την ίδια μέρα που ο Lamar κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το άλμπουμ GNX, ο Father John Misty έδωσε στη δημοσιότητα και το LP του Mahashmashana. «I’m waiting», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Η επίσημη εκδοχή του τραγουδιού —πλέον με τον τίτλο "The Old Law"— κυκλοφόρησε σήμερα (Παρασκευή 9 Ιανουαρίου) σε όλες τις μεγάλες streaming πλατφόρμες μέσω της Sub Pop. Το κομμάτι είναι παραγωγή των Drew Erickson και Joshua Tillman, με μίξη από τους Michael Harris και Jonathan Wilson στα Fivestar Studios στο Λος Άντζελες, και mastering από τον Adam Amyan στο Ayan Mastering.

«A man’s life / God’s trash / There’s no law but the old law, baby / Petit four / Nothing dies / ’Cept by ass drawn kamikaze / Year Zero in the summertime», τραγουδά ο Tillman σε αυτό το θολό, indie-rock κομμάτι. Στο μέσο του τραγουδιού ξεσπά ένα καταιγιστικό ηλεκτρικό σόλο κιθάρας, που οδηγεί σε ένα ψυχεδελικό, σχεδόν The Beatles-ικής έμπνευσης instrumental μέρος.

Η περιοδεία του Father John Misty σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη ξεκινά την 1η Ιουνίου από τη Λισαβόνα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εμφανίσεις στο Primavera Sound της Βαρκελώνης και στο LIDO Festival στο Λονδίνο, όπου θα μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως οι Sharon Van Etten & The Attachment Theory και Katy J Pearson, με την CMAT σε ρόλο headliner.