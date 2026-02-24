Pendulum: Eπιστροφή μετά από 15 χρόνια με το νέο άλμπουμ "Inertia"

Μετά από δεκαπέντε χρόνια αναμονής, οι Pendulum επιστρέφουν με το Inertia, το πρώτο τους στούντιο άλμπουμ μετά το Immersion του 2010, σηματοδοτώντας μια δυναμική επανεκκίνηση και ταυτόχρονα επαναπροσδιορισμό του ήχου τους. Το LP με 16 tracks, σε παραγωγή των Owen Charles και Rob Swire στο στούντιο της μπάντας στο Λονδίνο, συνδυάζει την εκρηκτική drum & bass ενέργεια που τους καθιέρωσε με μια πιο πειραματική, διασταυρούμενη αισθητική.

«Το Inertia ξεκίνησε το 2020. Ήθελα να δω πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε τους Pendulum χωρίς να χάσουμε την ταυτότητά μας», εξηγεί ο Swire, σημειώνοντας τους The Prodigy ως βασικό σημείο αναφοράς για τη διαρκή εξέλιξη πέρα από τα όρια του genre.

Παρότι μέρος του υλικού είχε ήδη παρουσιαστεί μέσω των EP Elemental (2021) και Anima (2023) και μεμονωμένων singles, το άλμπουμ λειτουργεί ως συνεκτική δήλωση ανανέωσης. Κομμάτια όπως τα “Save the Cat” και “Mercy Killing” (με τον Scarlxrd) κινούνται σε screamo κατευθύνσεις, ενώ το “Halo” με τους Bullet for My Valentine ενώνει drum & bass και rock σε ένα υβρίδιο φτιαγμένο για μεγάλα stages. Συμμετοχές από WARGASM, Joey Valence & Brae και AWOLNATION προσθέτουν επιπλέον δυναμική, την ώρα που πιο ατμοσφαιρικές στιγμές όπως τα “Archangel” και “Cartagena” αναδεικνύουν μια σκοτεινότερη, κινηματογραφική πλευρά με τον Swire στο επίκεντρο.

Οι Pendulum σχηματίστηκαν το 2002 στο Περθ της Αυστραλίας από τους Rob Swire, Gareth McGrillen και Paul “El Hornet” Harding και εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο επιδραστικές δυνάμεις του σύγχρονου drum & bass, γεφυρώνοντας το είδος με rock και electronic φόρμες. Από το εμβληματικό Hold Your Colour (2005) έως τα In Silico (2008) και Immersion (2010), η μπάντα μετέφερε το DnB σε arena διαστάσεις και καθιερώθηκε για τα εκρηκτικά live της.

Το Inertia έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι Pendulum επιστρέφουν για να ξαναδούν αλλιώς το παρελθόν τους με ένα άλμπουμ απρόβλεπτο και ισχυρό, αντάξιο της μακράς αναμονής των φαν τους.