To single της ημέρας: Snail Mail – My Maker

Η Lindsey Jordan, δημιουργική δύναμη πίσω από τους Snail Mail, παρουσιάζει το “My Maker”, το δεύτερο single από το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ Ricochet, που κυκλοφορεί στις 27 Μαρτίου μέσω της Matador Records. Το κομμάτι λειτουργεί ως συναισθηματικός άξονας του δίσκου, με αιωρούμενα mellotron textures και τη χαρακτηριστικά εκφραστική φωνή της Jordan σε πρώτο πλάνο.

Το συνοδευτικό μονοπλάνο video, σε σκηνοθεσία της ίδιας και της Elsie Richter, βάζει τη Jordan σε ένα αερόστατο, οπτικοποιώντας κυριολεκτικά στίχους που περιστρέφονται γύρω από τη θνητότητα, τη μοίρα και την ελευθερία που προκύπτει όταν αποδέχεσαι ότι δεν την ελέγχεις. «Το “My Maker” ήταν το λυρικό σημείο εκκίνησης του δίσκου», εξηγεί, σημειώνοντας ότι η ιδέα για το αερόστατο προέκυψε από τη φράση “it’s just sky” και υλοποιήθηκε έπειτα από έξι ακυρωμένες απόπειρες.

Το single διαδέχεται το πιο grunge-φορτισμένο “Dead End” και προετοιμάζει το έδαφος για τη μεγάλη παγκόσμια περιοδεία που ξεκινά την άνοιξη. Η Jordan θα εμφανιστεί σε σημαντικές σκηνές της Βόρειας Αμερικής – μεταξύ άλλων στο Brooklyn Paramount (15 Απριλίου) και το The Wiltern (1 Μαΐου) – πριν περάσει στην Ευρώπη, με κορύφωση το Electric Ballroom του Λονδίνου στις 25 Ιουνίου 2026, την πρώτη μεγάλη επιστροφή της πόλη από την εποχή του Valentine.