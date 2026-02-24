Η Google μαθαίνει το Gemini να γράφει τραγούδια και η μουσική βιομηχανία ψάχνει διέξοδο

Ο αγαπημένος μας τεχνολογικός κολοσσός Google εντείνει την παρουσία του στον χώρο της μουσικής, παρουσιάζοντας νέες δυνατότητες που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια μέσω του AI βοηθού Gemini. Η εταιρεία δοκιμάζει αυτή την περίοδο αυτό που περιγράφει ως το πιο προηγμένο μουσικό της μοντέλο μέχρι σήμερα, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία σύντομων κομματιών από prompts που μπορεί να περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνες και βίντεο. Η λειτουργία αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη ραγδαία εξελισσόμενη σύγκλιση τεχνητής νοημοσύνης και μουσικής παραγωγής, σε μια στιγμή που η βιομηχανία εξακολουθεί να παλεύει με τις επιπτώσεις του περιεχομένου που παράγεται από μηχανές.

Το εργαλείο, βασισμένο στο μοντέλο Lyria 3 της Google, επιτρέπει τη δημιουργία περίπου 30 δευτερολέπτων μουσικής με πλήρη φωνητικά, στίχους και ενορχήστρωση. Προωθείται ως γεννήτρια υψηλής πιστότητας, ικανή να μεταφράζει διαθέσεις ή οπτικά ερεθίσματα σε ήχο, και προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο σε ενήλικους χρήστες εντός της εφαρμογής Gemini. Η Google αναφέρει ότι όλος ο παραγόμενος ήχος ενσωματώνει την τεχνολογία υδατογράφησης SynthID, η οποία έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει υλικό δημιουργημένο από AI και να υποστηρίζει διαδικασίες επαλήθευσης καθώς τα συνθετικά μέσα διαδίδονται ευρύτερα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ τεχνολογικών εταιρειών και streaming πλατφορμών. Υπηρεσίες όπως το Deezer και το Apple Music έχουν πρόσφατα κινηθεί για να περιορίσουν τα οικονομικά κίνητρα γύρω από AI-παραγόμενα κομμάτια. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο αντιπρόεδρος του Apple Music Oliver Schusser αποκάλυψε ότι δισεκατομμύρια δόλιες αναπαραγωγές αφαιρέθηκαν από την πλατφόρμα, ενώ το Deezer ανακοίνωσε ότι αποχρηματοδότησε την πλειονότητα των AI uploads χρησιμοποιώντας νέο λογισμικό ανίχνευσης ικανό να εντοπίζει μουσική που δημιουργείται με generative πλατφόρμες όπως οι Suno και Udio.

Καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης γίνονται πιο εξελιγμένα και ευρέως προσβάσιμα, η μουσική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πιο επείγουσα και περίπλοκη πραγματικότητα: η γραμμή ανάμεσα στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και τη διατάραξη της αγοράς γίνεται ολοένα και πιο θολή. Ενώ οι εταιρείες παρουσιάζουν αυτά τα συστήματα ως συνεργατικά εργαλεία, η κλίμακα και η προσβασιμότητά τους εγείρουν εύλογες ανησυχίες γύρω από την πατρότητα, την αμοιβή και την καλλιτεχνική αξία. Η τελευταία κίνηση της Google δείχνει ότι ο τεχνολογικός τομέας επιταχύνει ανεξαρτήτως, αφήνοντας τις πολιτισμικές και οικονομικές συνέπειες για το μουσικό οικοσύστημα να επιλυθούν αργότερα, ή και ποτέ.