Daft Punk: Nέο βίντεο για το "Human After All" πέντε χρόνια μετά τον χωρισμό

Το clip, σε επιμέλεια του Cédric Hervet, ακολουθεί το ντουέτο να διασχίζει με αυτοκίνητο μια έρημο πριν καταλήξει σε μια προαστιακή γειτονιά. Εκεί, παρατηρούν καθημερινές σκηνές, με γείτονες σε καφέ, έναν γάμο σε παρεκκλήσι, παιδιά σε κούνιες, μόνο που όλοι φορούν… κράνη, αντανακλώντας την εμβληματική περσόνα των Daft Punk.

Παρότι το γαλλικό ηλεκτρονικό δίδυμο παραμένει ανενεργό, ο Thomas Bangalter και ο Guy-Manuel de Homem-Christo συνεχίζουν να επανεξετάζουν την κληρονομιά τους. Το περασμένο φθινόπωρο συμμετείχαν στο Fortnite και κυκλοφόρησαν σε βινύλιο συλλογή remixes του Human After All για τα 20 χρόνια του άλμπουμ, με επανερμηνείες από Justice, Soulwax, Basement Jaxx, Erol Alkan και Juan Maclean.

Το Human After All ήταν το τρίτο άλμπουμ των Daft Punk και προηγήθηκε κατά σχεδόν μία δεκαετία του Random Access Memories (2013), που έμελλε να αποτελέσει την τελευταία στούντιο δουλειά τους.