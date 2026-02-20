Tiny Jackal, Θωμάς Κωνσταντίνου και Γιώργος Νταλάρας ενώνουν ρεμπέτικο και σύγχρονη αστική μνήμη

Το νέο τραγούδι "Τα Παιδιά" φέρνει κοντά τον Tiny Jackal, τον Θωμά Κωνσταντίνου και τον Γιώργο Νταλάρα σε μια σύμπραξη που ενώνει τη ρεμπέτικη παράδοση με σύγχρονα ηχοτοπία. Με αισθητική που παραπέμπει σε υπόγεια κουτούκια του μεσοπολέμου αλλά με λόγο στραμμένο στο παρόν, το κομμάτι κινείται ανάμεσα στη λαϊκή μνήμη και την ηλεκτρική ένταση.

Στιχουργικά, το "Τα Παιδιά" αφιερώνεται σε όλες τις γενιές που πάλεψαν και ονειρεύτηκαν, αλλά και σε όσους χάθηκαν άδικα, από τα Τέμπη έως την Πύλο, προτείνοντας ένα τραγούδι χωρίς ωραιοποιήσεις, με άξονα την αλήθεια και την ευθύνη της τέχνης. Η μουσική, των Θωμά Κωνσταντίνου και Tiny Jackal, παντρεύει ρεμπέτικες κιθάρες, τζουρά και ηλεκτρικά στοιχεία, ενώ την ερμηνεία μοιράζονται ο Νταλάρας και ο Tiny Jackal.

Το "Τα Παιδιά" κυκλοφορεί στις 20 Φεβρουαρίου από την Anima Music και αποτελεί τον πρώτο σταθμό του κοινού project Ανά Πνοή, προαναγγέλλοντας τον επερχόμενο ομώνυμο δίσκο. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν επίσης οι Σεραφείμ Γιαννακόπουλος (τύμπανα) και Στέλιος Προβής (κιθάρες, μπάσο), με μίξη του Νίκου Κόλλια και mastering του Γιάννη Πετρόλια. Το εξώφυλλο υπογράφει η Φαίη Λυγνού (Faye Nala).