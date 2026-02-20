Πληροφορίες

Tiny Jackal, Θωμάς Κωνσταντίνου και Γιώργος Νταλάρας ενώνουν ρεμπέτικο και σύγχρονη αστική μνήμη

Το νέο single "Tα Παιδιά" που κυκλοφόρησε σήμερα γεφυρώνει ρεμπέτικη μνήμη και σύγχρονη ευαισθησία, προαναγγέλλοντας το κοινό άλμπουμ "Ανά Πνοή".

Tiny Jackal, Θωμάς Κωνσταντίνου και Γιώργος Νταλάρας
Avopolis Team

Το νέο τραγούδι "Τα Παιδιά" φέρνει κοντά τον Tiny Jackal, τον Θωμά Κωνσταντίνου και τον Γιώργο Νταλάρα σε μια σύμπραξη που ενώνει τη ρεμπέτικη παράδοση με σύγχρονα ηχοτοπία. Με αισθητική που παραπέμπει σε υπόγεια κουτούκια του μεσοπολέμου αλλά με λόγο στραμμένο στο παρόν, το κομμάτι κινείται ανάμεσα στη λαϊκή μνήμη και την ηλεκτρική ένταση.

Στιχουργικά, το "Τα Παιδιά" αφιερώνεται σε όλες τις γενιές που πάλεψαν και ονειρεύτηκαν, αλλά και σε όσους χάθηκαν άδικα, από τα Τέμπη έως την Πύλο, προτείνοντας ένα τραγούδι χωρίς ωραιοποιήσεις, με άξονα την αλήθεια και την ευθύνη της τέχνης. Η μουσική, των Θωμά Κωνσταντίνου και Tiny Jackal, παντρεύει ρεμπέτικες κιθάρες, τζουρά και ηλεκτρικά στοιχεία, ενώ την ερμηνεία μοιράζονται ο Νταλάρας και ο Tiny Jackal.

Το "Τα Παιδιά" κυκλοφορεί στις 20 Φεβρουαρίου από την Anima Music και αποτελεί τον πρώτο σταθμό του κοινού project Ανά Πνοή, προαναγγέλλοντας τον επερχόμενο ομώνυμο δίσκο. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν επίσης οι Σεραφείμ Γιαννακόπουλος (τύμπανα) και Στέλιος Προβής (κιθάρες, μπάσο), με μίξη του Νίκου Κόλλια και mastering του Γιάννη Πετρόλια. Το εξώφυλλο υπογράφει η Φαίη Λυγνού (Faye Nala).

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Tiny Jackal, Θωμάς Κωνσταντίνου και Γιώργος Νταλάρας

Tiny Jackal, Θωμάς Κωνσταντίνου και Γιώργος Νταλάρας ενώνουν ρεμπέτικο και σύγχρονη αστική μνήμη

Το νέο single "Tα Παιδιά" που κυκλοφόρησε σήμερα γεφυρώνει ρεμπέτικη μνήμη και σύγχρονη...
At The Gates

Οι At The Gates κυκλοφορούν το "The Fever Mask", το τελευταίο κεφάλαιο του Tomas Lindberg

Το ιστορικό melodic death metal σχήμα παρουσιάζει το πρώτο νέο τραγούδι μετά τον θάνατο του...
Naked Lungs

Οι Naked Lungs επιστρέφουν με το εκρηκτικό "Glitter"

Το ιρλανδικό noise-rock σχήμα σπάει τη σιωπή μετά το "Doomscroll" με ένα single έντασης και οργής, προάγγελο...

Featured

In Trance 95: «Δεν σταματάμε ποτέ να ετοιμάζουμε κάτι. Η δημιουργία είναι διαρκής διαδικασία»

In Trance 95: «Δεν σταματάμε ποτέ να ετοιμάζουμε κάτι. Η δημιουργία είναι διαρκής διαδικασία»

Ο Alex Μαχαίρας και ο Νίκος Βελιώτης σε μια ουσιαστική συνέντευξη στην Αγγελική Λάλου και το...
Monika

Ακούστε το νέο τραγούδι της Monika

Δέκα χρόνια μετά το Secret in the Dark, η Monika κυκλοφορεί το "L.A. Like A Song", αναβιώνοντας τον groove ήχο και ανοίγοντας...
ION Break x ΛΕΞ

Συνεργασία κορυφής: Όταν ένα street σύμπαν γίνεται γεύση

Η συνεργασία της ION Break με τον ΛΕΞ είναι η συνάντηση δύο αφηγήσεων αστικής ταυτότητας που...

Best of Network