Οι Naked Lungs επιστρέφουν με το εκρηκτικό "Glitter"

Οι αινιγματικοί Ιρλανδοί noise-rockers Naked Lungs επιστρέφουν, βάζοντας τέλος στην αναμονή για νέο υλικό με το καταιγιστικό single "Glitter". Πρόκειται για την πρώτη τους κυκλοφορία μετά το πολυεπαινεμένο ντεμπούτο Doomscroll (2023), με το τετραμελές σχήμα να εμφανίζεται εδώ στην πιο εκρηκτική του μορφή. Γνωστοί για τον χαρακτηριστικό έλεγχο των δυναμικών τους, ισορροπούν υποδειγματικά την σφιγμένη ένταση με ένα groove-βαρύ πρώτο μέρος, πριν καταλήξουν σε ένα συνθλιπτικό, υψηλής αδρεναλίνης φινάλε που αγγίζει τις πιο βαριές επιρροές τους μέχρι σήμερα.

Για το single, ο τραγουδιστής Tom Brady δηλώνει: «Το “Glitter” μιλά για την άρνηση — για το πώς βλέπουμε ανθρώπους να θάβουν το κεφάλι τους στην άμμο για να μην αντικρίσουν το χάος μπροστά τους. Γαντζώνονται στον φόβο και στις κραυγαλέες απόψεις γιατί έτσι αποφεύγουν την αλήθεια. Η ακεραιότητα έμεινε πίσω, οι γρήγορες λύσεις επικράτησαν και η πραγματική λογοδοσία έγινε αδιαφορία. Ο κόσμος καίγεται και πάρα πολλοί ρωτούν: “Γιατί να με νοιάζει;”».

Ηχογραφημένο μέσα σε μια πυρετώδη περίοδο σύνθεσης, το "Glitter" αποτελεί την απαρχή μιας σειράς κυκλοφοριών που το συγκρότημα υπόσχεται για όλο το 2026. Έχοντας ήδη κατακτήσει τα φεστιβαλικά κυκλώματα Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης —με εμφανίσεις σε 2000Trees, The Great Escape και Left Of The Dial— οι Naked Lungs επιβεβαιώνουν τη θέση τους ως ένα από τα πιο ζωτικά noise εξαγώγιμα της Ιρλανδίας. Στιχουργικά, το κομμάτι στοχεύει τη σύγχρονη απάθεια και την άρνηση αναγνώρισης του χάους, θέτοντας έναν προκλητικά μαχητικό τόνο για το επόμενο κεφάλαιό τους.