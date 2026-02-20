Οι At The Gates κυκλοφορούν το "The Fever Mask", το τελευταίο κεφάλαιο του Tomas Lindberg

Οι πρωτοπόροι του melodic death metal At The Gates επέστρεψαν με το "The Fever Mask", το πρώτο νέο τους τραγούδι μετά τον θάνατο του εμβληματικού frontman Tomas Lindberg τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το single προλογίζει το νέο στούντιο άλμπουμ The Ghost Of A Future Dead, το οποίο αποτελεί την τελευταία δισκογραφική παρακαταθήκη του Lindberg με τη μπάντα.

Ο δίσκος είχε γραφτεί και ηχογραφηθεί δύο χρόνια πριν ο τραγουδιστής αποκαλύψει δημόσια τη διάγνωση αδενοκυστικού καρκινώματος, μιας σπάνιας μορφής καρκίνου του στόματος. Όπως αναφέρει το συγκρότημα: «Είμαστε περήφανοι που μοιραζόμαστε επιτέλους νέα για το όγδοο στούντιο άλμπουμ μας, The Ghost of a Future Dead, που θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου 2026, περισσότερα από δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του στο στούντιο».

«Όπως γνωρίζετε, ο Tomas Lindberg έφυγε πέρυσι λόγω επιπλοκών από τη θεραπεία του καρκίνου. Τα τελευταία χρόνια δουλέψαμε στενά μαζί του, συζητώντας και τελειοποιώντας κάθε λεπτομέρεια ώστε τίποτα να μην αφεθεί στην τύχη. Σύμφωνα με τις επιθυμίες του, από τον τίτλο και τον ήχο μέχρι τη σειρά των κομματιών, το artwork και τη συνολική παρουσίαση, το The Ghost of a Future Dead παραμένει αυθεντικό At The Gates: συνδυάζει την άγρια ενέργεια και τις δυνατές μελωδίες που αποτελούν την ουσία μας. Αυτός ο δίσκος είναι η κληρονομιά του Tomas».

Το "The Fever Mask" συνοδεύεται από βίντεο-φόρο τιμής στον Lindberg, σε σκηνοθεσία Patric Ullaeus.