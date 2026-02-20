Ακούστε το νέο τραγούδι της Monika

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά το πολυσυζητημένο Tiny Desk Concert του NPR που σύστησε σε ευρύτερα ακροατήρια το χορευτικό “Secret in the Dark”, η Monika επιστρέφει στη δημιουργική era που σηματοδότησε την έναρξη της διεθνούς της πορείας.



Το άλμπουμ Secret in the Dark εμπνεύστηκε, ηχογραφήθηκε και ολοκληρώθηκε στα εμβληματικά Dunham Studios του Brooklyn — το δημιουργικό σπίτι των The Dap-Kings, El Michels Affair και Menahan Street Band. Οι μουσικοί που συμμετείχαν έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε σπουδαίες δουλειές καλλιτεχνών όπως η Amy Winehouse, ο Mark Ronson, η Norah Jones, η Clairo, η Kali Uchis και ο Bruno Mars.



Το άλμπουμ κυκλοφόρησε αρχικά μέσω της Other Music, με διανομή από τις Fat Possum και Secretly Canadian, και εξελίχθηκε γρήγορα σε cult alternative δίσκο, αποσπώντας σημαντικές κριτικές από μέσα όπως τα pitchfork / New York Times / Fader / Brooklyn Vegan // Stereogum // Billboard // KCRW // The Guardian // PASTE και την Παριζιάνικη Liberation .

Το ίδιο διάστημα, η Monika εμφανιζόταν συχνά σε sessions γαλλικών τηλεοπτικών εκπομπών, ενώ ηχογράφησε και δύο επιπλέον τραγούδια με τον Γάλλο DJ και producer Yuksek.



Στα τέλη του 2025, το Secret in the Dark επανεμφανίστηκε σε επιδραστικές λίστες και DJ sets, με αποκορύφωμα τη συχνή παρουσία του στο περίφημο Despacio Soundsystem των James Murphy (LCD Soundsystem) και Soulwax / 2ManyDJs, ενώ απέκτησε και τη δική του σελίδα στο Reddit.



Στις αρχές του 2026, δύο ακόμη ανέκδοτα κομμάτια από εκείνη την περίοδο οι πρώτες εκδοχές των οποίων είχαν γεννηθεί στα Dunham και Diamond Mine Studios του Brooklyn — έρχονται εκ νέου στο φως.





Για μία ακόμη φορά, ο χαρακτηριστικός groove ήχος της ομάδας πίσω από τους El Michels Affair — με τα keyboards του Leon Michels, το μπάσο του Nick Movshon και τα τύμπανα του Homer Steinweiss — σε συνδυασμό με επιπλέον παραγωγή από την ίδια τη Monika και τον ανερχόμενο παραγωγό Xcellence, δίνει στα νέα τραγούδια την αναλογική μαγεία και τις soft rock ρίζες που καθόρισαν την καλλιτεχνική της ταυτότητα.



Το L.A. Like A Song, που κυκλοφορεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, αποτελεί την πρώτη νέα κυκλοφορία της Monika μετά από τρία χρόνια και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν — αναβιώνοντας το πνεύμα των νεοϋορκέζικων sessions της, ενώ ταυτόχρονα προαναγγέλλει ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στον διαχρονικό της ήχο.

Η Μόνικα Χριστοδούλου, μένει πλέον μόνιμα στο Λος Άντζελες. Στο παρελθόν έχει συγχρονίσει κομμάτια της σε μεγάλα τηλεοπτικά shows όπως το High Maintenance του HBO ενώ το 2021 υπέγραψε το Original Soundtrack για το Netflix Film The Lost Daughter που ήταν και το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Maggie Gyllenhaal.