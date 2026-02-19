Οι Foo Fighters ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "Your Favorite Toy"

Ύστερα από μια περίοδο έντονων teasers, οι Foo Fighters επιβεβαίωσαν επίσημα την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ Your Favorite Toy. Ο 12ος δίσκος της μπάντας, που προαναγγέλθηκε με το εκρηκτικό ομώνυμο single, αναμένεται στις 24 Απριλίου 2026.

Αν το Your Favorite Toy αποτελεί ένδειξη της συνολικής κατεύθυνσης, τότε το άλμπουμ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τους Foo Fighters, με τον Dave Grohl να υιοθετεί μια πιο παραμορφωμένη, σκληρή φωνητική προσέγγιση σε σχέση με το παρελθόν. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «το "Your Favorite Toy" ήταν το κλειδί που ξεκλείδωσε τον τόνο και την ενεργειακή κατεύθυνση του νέου άλμπουμ».

Ο Grohl εξήγησε ότι το τραγούδι προέκυψε έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο πειραματισμών με διαφορετικούς ήχους και δυναμικές: «Τη μέρα που πήρε μορφή, κατάλαβα ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε τον δρόμο του. Ήταν το φιτίλι για την πυριτιδαποθήκη τραγουδιών που ηχογραφήσαμε. Αισθάνεται νέο».

Στο άλμπουμ περιλαμβάνεται και το "Asking For A Friend", που κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο με αφορμή τα 30 χρόνια της μπάντας. Τότε ο Grohl είχε υποσχεθεί ότι ήταν «ένα από τα πολλά τραγούδια που θα ακολουθούσαν», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τον νέο δίσκο.

Το Your Favorite Toy ηχογραφήθηκε στο προσωπικό στούντιο του Grohl, με συμπαραγωγή των Foo Fighters και του Oliver Roman, ο οποίος ανέλαβε επίσης την ηχοληψία, ενώ τη μίξη υπέγραψε ο Mark “Spike” Stent.

Οι Foo Fighters θα παρουσιάσουν το άλμπουμ σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή σκέλη ξεκινά στις 10 Ιουνίου από το Unity Arena στο Όσλο και συνεχίζεται σε Στοκχόλμη, Βαρσοβία, Μόναχο και Παρίσι, ενώ στα τέλη Ιουνίου η μπάντα θα εμφανιστεί για δύο συναυλίες στο Anfield Stadium του Λίβερπουλ (25 και 27/6), μαζί με σειρά headline φεστιβαλικών εμφανίσεων στην ήπειρο.