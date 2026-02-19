Πληροφορίες

"Δεν Χάθηκα": Ο Μιχάλης Τσαντίλας επιστρέφει από ένα ταξίδι σιωπής

Δέκα χρόνια μετά το "What You See Is Just A Lie", o Mιχάλης Τσαντίλας επιστρέφει με το "Δεν Χάθηκα", ένα τραγούδι επιστροφής, μνήμης και επανεύρεσης.

Μιχάλης Τσαντίλας
Περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την τελευταία δισκογραφική παρουσία του (το EP What You See Is Just A Lie τον Απρίλιο του 2015) ο τραγουδοποιός Μιχάλης Τσαντίλας επιστρέφει με νέο τραγούδι. Το πανέμορφο «Δεν Χάθηκα» αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία μετά από μια μακρά περίοδο σιωπής, που, όπως σημειώνεται, δεν ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού αλλά των πολλών αλλαγών και ανακατατάξεων που μεσολάβησαν τόσο σε προσωπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο.

Το τραγούδι γεννήθηκε στη Σαντορίνη ως αρχική μελωδική ιδέα, η οποία σταδιακά εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένη σύνθεση. Για την ηχογράφηση, ο καλλιτέχνης συνεργάστηκε με τον παραγωγό Νίκο "Ottomo" Αγγλούπα, ο οποίος ανέλαβε συνολικά τον ήχο: εκτέλεσε όλα τα όργανα, συνέβαλε με δεύτερα φωνητικά και υπέγραψε μίξη και mastering.

Το οπτικό μέρος της κυκλοφορίας επιμελήθηκε η ζωγράφος και γραφίστρια Βένια Κουντούρη, η οποία δημιούργησε το εξώφυλλο με σινική μελάνη και μεικτή τεχνική, προσδίδοντας μια επιπλέον εικαστική διάσταση στο έργο.

Στο «Δεν Χάθηκα» μιλά ένας αφηγηματικός «ταξιδευτής», που αναστοχάζεται την περιπλάνηση και υπόσχεται επιστροφή, μια σύγχρονη οδυσσειακή παραβολή για την απουσία, την αποδοχή και την επανένταξη. Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, το τραγούδι λειτουργεί ως απάντηση στο ερώτημα της μακράς απουσίας: μια δήλωση παρουσίας και συνέχειας.

Μουσική - στίχοι: Μιχάλης Τσαντίλας

Παραγωγή - μίξη - mastering: Νίκος Ottomo Αγγλούπας (https://www.instagram.com/ottomoangloupas)

Εξώφυλλο - γραφιστική επιμέλεια: Βένια Κουντούρη (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα διαδικτυακά καταστήματα

Επίσημη ιστοσελίδα: https://mictsant.weebly.com/

Facebook σελίδα: https://www.facebook.com/michalistsantilas/

Instagram: https://www.instagram.com/arockaria/

Bandcamp: https://michalistsantilas.bandcamp.com/

 

Μιχάλης Τσαντίλας
Φωτ.: Ελένη Τσαντίλα

