O Robert Plant και οι Saving Grace έρχονται και στο Θέατρο Λυκαβηττού τον Ιούλιο 2026

Ο Robert Plant επιστρέφει στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 2026 με τους Saving Grace και τη Suzi Dian, παρουσιάζοντας το νέο "All That Glitters…" σε ένα μυσταγωγικό roots set.

Robert Plant και οι Saving Grace
Ο Robert Plant, η εμβληματική φωνή των Led Zeppelin και μία από τις πιο ανήσυχες δημιουργικές παρουσίες της σύγχρονης rock, συναντά το αθηναϊκό κοινό την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Μαζί με τους Saving Grace, το σχήμα που τον συνοδεύει από το 2019, και τη χαρισματική Suzi Dian, παρουσιάζει το “All That Glitters…”, ένα συλλογικό project που ανασυνθέτει τη μουσική των ριζών σε ένα ωμό, ατμοσφαιρικό και βαθιά σύγχρονο ηχητικό τοπίο.

Η φιλοσοφία του Saving Grace είναι κατεξοχήν ομαδική: οι μουσικοί ενώθηκαν μέσα από κοινή αγάπη για το ευρύ φάσμα της roots παράδοσης — από blues, folk και gospel έως country και τις ενδιάμεσες αποχρώσεις τους. Στόχος τους δεν είναι μόνο η αναβίωση, αλλά και η εξερεύνηση της εξέλιξης αυτών των ιδιωμάτων, μέσα από μια ζωντανή, ηλεκτρισμένη ερμηνευτική προσέγγιση.

Ο ίδιος ο Plant, συνυπογράφοντας την παραγωγή με την μπάντα, επιλέγει συχνά να μοιράζεται ή και να παραχωρεί το φωνητικό προσκήνιο στη Suzi Dian, τονίζοντας τον συλλογικό χαρακτήρα του εγχειρήματος. Παρά το εμβληματικό του status, το Saving Grace ξεκίνησε το 2019 σχεδόν διακριτικά ως τοπικό project στα σύνορα της Ουαλίας — έναν τόπο όπου, όπως έχει δηλώσει, βρήκε «μια εντυπωσιακή ομάδα ανθρώπων» και πραγματικούς ομοϊδεάτες.

Ο ήχος τους διατηρεί νήματα από τους υπνωτικούς, επαναληπτικούς παλμούς της περιόδου Sensational Space Shifters, εμπλουτισμένους με ψυχεδελική folk και απόηχους των μπλουζ της ερήμου του Μάλι. Το αποτέλεσμα είναι μια μουσική ταυτόχρονα μυστηριώδης και μελαγχολική, που μετατρέπει την παράδοση σε σύγχρονη εμπειρία. Όπως σημειώνει ο Plant: «Αυτό το εγχείρημα ήταν μια αποκάλυψη — η γλυκύτητα όλου αυτού. Έχουν διαμορφώσει το δικό τους μοναδικό στυλ και μαζί οδηγηθήκαμε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μουσικό μονοπάτι».

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 12:00 μέσω του Ηighpriority.Ticketmaster.gr

 

