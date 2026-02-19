Ejekt Festival: Suede και Holly Humberstone μαζί με τη Florence & The Machine



Αυτή θα είναι η πρώτη συναυλία των Suede στην Ελλάδα μετά από δέκα χρόνια! Ένα συγκρότημα που το ελληνικό κοινό έχει λατρέψει όσο λίγα, χάρη σε τραγούδια οπως τα “Trash“, “Animal Nitrate“, “Can’t Get Enough“, “Everything Will Flow“, “So Young”, “New Generation”, “Beautiful Ones“, “She's In Fashion”, “Beautiful Ones”, “We Are The Pigs”.



Ήταν το 1992 όταν το περίφημο, ομώνυμο ντεμπούτο τους προκάλεσε μαζική παράκρουση και τους έφερε στην κορυφή του βρετανικού μουσικού στερεώματος. Η περσόνα και η φωνή του δανδή Brett Anderson, σε συνδυασμό με την έξοχη τραγουδοποιία τους, τους έδωσε τον τίτλο της “καλύτερης μπάντας” στο νησί!

Ακολούθησε μια ξέφρενη δεκαετία, με 4 χρυσούς δίσκους, από τους οποίους οι 3 ανέβηκαν στο νο1 των charts! Ήταν η περίοδος της κυριαρχίας της brit-pop και οι Suede υπήρξαν το ενα από τα τέσσερα μέλη των περίφημων Big Four του χρυσοφόρου αυτού είδους, μαζί με τους Oasis, τους Blur καi τους Pulp.

Το 2013, έχοντας επανενωθεί μετά από απουσία ετών, κυκλοφόρησαν το “Bloodsports”, τον δίσκο που τους πέρασε στην εποχή της ωριμότητας. Έκτοτε, οι Suede βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, με το πρόσφατο, δέκατο άλμπουμ τους “Antidepressants” να συγκαταλέγεται στα καλύτερα της χρονιάς που πέρασε και να ανεβαίνει στο νο2 των charts!

Holly Humberstone

Με εκατοντάδες εκατομμυρια streams στις διάφορες πλατφόρμες, η Holly Humberstone είναι ένα από τα πλέον ανερχόμενα ονόματα της σύγχρονης βρετανικής μουσικής.

Τραγούδια όπως τα “Falling Asleep At The Wheel”, “Scarlett”, “Too Thin” έχουν βρει την νεανική αλήθεια της εποχής, χάρη στους προσωπικούς στίχους και το ατμοσφαιρικό στυλ της, κάπου ανάμεσα στον Damien Rice, την Phoebe Bridgers και τη Lorde.



Η Holly έχει συνεργαστεί με τον Sam Fender. έχει περιοδεύσει με την Taylor Swift στην Era's Tour, με την Olivia Rodrigo και την Girl In Red, Επίσης, έχει κερδίσει το Brit Award For Rising Star το 2021, ενώ το The Walls Are Way Too Thin κέρδισε το βραβείο Best Mixtape στα NME Awards 2022.



Το ντεμπούτο της “Paint My Bedroom” του 2023 πήγε στο νο5 των βρετανικών charts. Το δεύτερο άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο.



Η εμφάνισή της στο EJEKT 2026 θα είναι η πρώτη της στη χώρα μας.

Eleni Leoni

Η Eleni Leoni είναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, παίζει άρπα και τσέλο. Συνεργάζεται σταθερά με τη Μαρίνα Σάττι και τη Νατάσσα Μποφίλιου. Το πρώτο single της “Έλα” κυκλοφόρησε το 2023 και ακολούθησε το “Γυναίκα” μαζί με τις Νατάσσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριντζήλα και Κόρα Καρβούνη. Έχει εμφανιστεί ως supporting act με τη Μαρίνα Σάττι και τον Κωστή Μαραβέγια.



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Πωλούνται και διήμερα εισιτήρια (14.07 Florence & The Machine, 15.07 The Cure) σε ειδική τιμή και θα μπορεί να γίνει και αναβάθμιση των μονοήμερων εισιτηρίων σε διήμερα.

Αρένα G/A Zone B



Α΄ φάση προπώλησης: 75 Ευρώ

Β' φάση (τελική) προπωλησης: 80 Ευρώ

Zone A

Α΄ φάση προπώλησης: 120 Ευρώ

Β' φάση (τελική) προπωλησης: 135 Ευρώ



VIP

Α΄ φάση προπώλησης: 190 Ευρώ

Β' φάση (τελική) προπωλησης: 230 Ευρώ

AMEA : 65 Ευρώ

ΔΙΗΜΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ



Αρένα G/A Zone B



Α΄ φάση προπώλησης: 145 Ευρώ (περιορισμένη διαθεσιμότητα)

Β' φάση (τελική) προπωλησης: 150 Ευρώ



Zone A

Early bird: 245 Ευρώ (περιορισμένη διαθεσιμότητα)

Β' φάση (τελική) προπωλησης: 260 Ευρώ