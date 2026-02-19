Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

Σύμφωνα με το TMZ, ο καλλιτέχνης, κατά κόσμον Janarious Mykel Wheeler, διαπιστώθηκε νεκρός χθες (18 Φεβρουαρίου) περίπου στις 11:20 π.μ. τοπική ώρα. Τα αίτια του θανάτου του ακόμα διερευνώνται.

Μετά την είδηση, πλήθος μουσικών και ανθρώπων της βιομηχανίας απέτισαν φόρο τιμής. Ο Lil Duval έγραψε ότι γνώριζε τον Wheeler από παιδί: «Οι περισσότεροι στο Τζάκσονβιλ τον ξέραμε από μικρό. Όλοι θέλαμε να πετύχει — και το κατάφερε. Όταν το drill ξεθύμανε, εκείνος ήταν ο μόνος που έμεινε όρθιος. Και το άξιζε, γιατί ήταν πραγματικά αυτό που όλοι οι άλλοι νεαροί ράπερ του Τζάκσονβιλ ήθελαν να γίνουν».

Ο Boosie Badazz δημοσίευσε επίσης βίντεο-αφιέρωμα, γράφοντας: «T.I.P: Thug in peace στον Lil Poppa». Η CEO της Great Day Records, Caroline «Baroline» Diaz, έγραψε στο X: «Ο μικρός μου αδελφός έφυγε. Poppa, σε αγαπώ τόσο πολύ. Είμαι διαλυμένη. Ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που είχα στην Interscope. Έκανα A&R σε τέσσερα πρότζεκτ του. Είμαι τόσο λυπημένη τώρα».

Ο Wheeler γεννήθηκε στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα στις 18 Μαρτίου 2000. Αν και κυκλοφορούσε μουσική από το 2017, η σειρά mixtapes Under Investigation τον οδήγησε σε συμβόλαιο με τη δισκογραφική Collective Music Group το 2022, εταιρεία που ίδρυσε ο Yo Gotti. Μετά την υπογραφή του, κυκλοφόρησε το τελευταίο μέρος της σειράς και συνέχισε με νέα μουσική, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ Almost Normal Again τον Αύγουστο του 2025. Είχε επίσης συμμετάσχει ως support στην περιοδεία του Rod Wave το 2024.

Στις 13 Φεβρουαρίου, πέντε ημέρες πριν τον θάνατό του, κυκλοφόρησε το single "Out Of Town Bae".