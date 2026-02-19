Πληροφορίες

Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

Ο ανερχόμενος ράπερ Lil Poppa από το Τζάκσονβιλ πέθανε σε ηλικία 25 ετών, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία νέου single, με τα αίτια θανάτου να διερευνώνται.

Lil Poppa
Avopolis Team

Σύμφωνα με το TMZ, ο καλλιτέχνης, κατά κόσμον Janarious Mykel Wheeler, διαπιστώθηκε νεκρός χθες (18 Φεβρουαρίου) περίπου στις 11:20 π.μ. τοπική ώρα. Τα αίτια του θανάτου του ακόμα διερευνώνται.

Μετά την είδηση, πλήθος μουσικών και ανθρώπων της βιομηχανίας απέτισαν φόρο τιμής. Ο Lil Duval έγραψε ότι γνώριζε τον Wheeler από παιδί: «Οι περισσότεροι στο Τζάκσονβιλ τον ξέραμε από μικρό. Όλοι θέλαμε να πετύχει — και το κατάφερε. Όταν το drill ξεθύμανε, εκείνος ήταν ο μόνος που έμεινε όρθιος. Και το άξιζε, γιατί ήταν πραγματικά αυτό που όλοι οι άλλοι νεαροί ράπερ του Τζάκσονβιλ ήθελαν να γίνουν».

Ο Boosie Badazz δημοσίευσε επίσης βίντεο-αφιέρωμα, γράφοντας: «T.I.P: Thug in peace στον Lil Poppa». Η CEO της Great Day Records, Caroline «Baroline» Diaz, έγραψε στο X: «Ο μικρός μου αδελφός έφυγε. Poppa, σε αγαπώ τόσο πολύ. Είμαι διαλυμένη. Ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που είχα στην Interscope. Έκανα A&R σε τέσσερα πρότζεκτ του. Είμαι τόσο λυπημένη τώρα».

Ο Wheeler γεννήθηκε στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα στις 18 Μαρτίου 2000. Αν και κυκλοφορούσε μουσική από το 2017, η σειρά mixtapes Under Investigation τον οδήγησε σε συμβόλαιο με τη δισκογραφική Collective Music Group το 2022, εταιρεία που ίδρυσε ο Yo Gotti. Μετά την υπογραφή του, κυκλοφόρησε το τελευταίο μέρος της σειράς και συνέχισε με νέα μουσική, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ Almost Normal Again τον Αύγουστο του 2025. Είχε επίσης συμμετάσχει ως support στην περιοδεία του Rod Wave το 2024.

Στις 13 Φεβρουαρίου, πέντε ημέρες πριν τον θάνατό του, κυκλοφόρησε το single "Out Of Town Bae".

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Lil Poppa

Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

Ο ανερχόμενος ράπερ Lil Poppa από το Τζάκσονβιλ πέθανε σε ηλικία 25 ετών, λίγες ημέρες μετά την...
Robert Plant και οι Saving Grace

O Robert Plant και οι Saving Grace έρχονται και στο Θέατρο Λυκαβηττού τον Ιούλιο 2026

Ο Robert Plant επιστρέφει στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 2026 με τους Saving Grace και τη Suzi Dian,...
Suede

Ejekt Festival: Suede και Holly Humberstone μαζί με τη Florence & The Machine

Οι Suede, η Holly Humberstone και η Elena Leoni είναι τα ονόματα που θα εμφανιστούν μαζί με τους Florence & The...

Featured

ION Break x ΛΕΞ

Συνεργασία κορυφής: Όταν ένα street σύμπαν γίνεται γεύση

Η συνεργασία της ION Break με τον ΛΕΞ είναι η συνάντηση δύο αφηγήσεων αστικής ταυτότητας που...
Robert Plant και οι Saving Grace

O Robert Plant και οι Saving Grace έρχονται και στο Θέατρο Λυκαβηττού τον Ιούλιο 2026

Ο Robert Plant επιστρέφει στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 2026 με τους Saving Grace και τη Suzi Dian,...
Coffee and Cigarettes

Coffee and Cigarettes: Tα μπλουζ της αμηχανίας στο ασπρόμαυρο τζουκ μποξ του Jarmusch

Στο "Coffee and Cigarettes", ο Jim Jarmusch σκηνοθετεί τη σιωπή σαν μουσική: βινιέτες καφέ, καπνού και αμήχανων...

Best of Network