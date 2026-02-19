Οι Ringing κυκλοφορούν το νέο single "want2want2" πριν σκάσει το ντεμπούτο τους

Η Julia’s War Recordings συνεχίζει να ξεχωρίζει στην αναβίωση grunge, shoegaze και slacker rock των 2020s, με μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες κυκλοφορίες του 2026. Ανάμεσα στα φετινά ονόματα του καταλόγου της βρίσκονται οι Ringing από το Μπρούκλιν, τρίο υπό τον Colton Walker, που συνδυάζει soft-loud δυναμικές, απαλά φωνητικά και εκρηκτικά κιθαριστικά σκασίματα.

Αν και απομένει ακόμη περίπου ένας μήνας μέχρι την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους Another Cycle in the Cosmic Wash, το συγκρότημα παρουσιάζει σήμερα νέο δείγμα: το “want2want2”, ένα κομμάτι που εναλλάσσει εκρηκτικές κιθάρες με εσωστρεφή, σχεδόν στοχαστικά φωνητικά, μέχρι τα δύο άκρα να συγκλίνουν στην κορύφωση. «Το τραγούδι μιλά για την απογοήτευση του να λαχταράς κάτι καλύτερο ενώ νιώθεις παγιδευμένος σε ένα μοτίβο», εξηγεί ο Walker. «Είναι εύκολο να γλιστρήσεις στην απάθεια, ακόμη κι όταν ξέρεις ότι σε κρατά πίσω. Στο τέλος, όμως, αφορά εκείνη τη στιγμή διαύγειας όπου αποφασίζεις να κάνεις κάτι γι’ αυτό».

Το βίντεο του κομματιού, σε σκηνοθεσία Noah Yu Schifrin, συνδυάζει πλάνα της μπάντας σε έντονη live δράση με σκηνές του Walker σε μια μοναχική διαδρομή, συνοδευόμενος από έναν αυτοσχέδιο φορητό ορό. Το Another Cycle in the Cosmic Wash θα κυκλοφορήσει σε κασέτα μέσω Julia’s War και σε βινύλιο από τη Signal//Noise.