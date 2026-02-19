Πληροφορίες

Οι Ringing κυκλοφορούν το νέο single "want2want2" πριν σκάσει το ντεμπούτο τους

Η μπάντα από το Μπρούκλιν ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το ντεμπούτο άλμπουμ της, "Another Cycle in the Cosmic Wash".

Ringing
Avopolis Team

Η Julia’s War Recordings συνεχίζει να ξεχωρίζει στην αναβίωση grunge, shoegaze και slacker rock των 2020s, με μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες κυκλοφορίες του 2026. Ανάμεσα στα φετινά ονόματα του καταλόγου της βρίσκονται οι Ringing από το Μπρούκλιν, τρίο υπό τον Colton Walker, που συνδυάζει soft-loud δυναμικές, απαλά φωνητικά και εκρηκτικά κιθαριστικά σκασίματα.

Αν και απομένει ακόμη περίπου ένας μήνας μέχρι την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους Another Cycle in the Cosmic Wash, το συγκρότημα παρουσιάζει σήμερα νέο δείγμα: το “want2want2”, ένα κομμάτι που εναλλάσσει εκρηκτικές κιθάρες με εσωστρεφή, σχεδόν στοχαστικά φωνητικά, μέχρι τα δύο άκρα να συγκλίνουν στην κορύφωση. «Το τραγούδι μιλά για την απογοήτευση του να λαχταράς κάτι καλύτερο ενώ νιώθεις παγιδευμένος σε ένα μοτίβο», εξηγεί ο Walker. «Είναι εύκολο να γλιστρήσεις στην απάθεια, ακόμη κι όταν ξέρεις ότι σε κρατά πίσω. Στο τέλος, όμως, αφορά εκείνη τη στιγμή διαύγειας όπου αποφασίζεις να κάνεις κάτι γι’ αυτό».

Το βίντεο του κομματιού, σε σκηνοθεσία Noah Yu Schifrin, συνδυάζει πλάνα της μπάντας σε έντονη live δράση με σκηνές του Walker σε μια μοναχική διαδρομή, συνοδευόμενος από έναν αυτοσχέδιο φορητό ορό. Το Another Cycle in the Cosmic Wash θα κυκλοφορήσει σε κασέτα μέσω Julia’s War και σε βινύλιο από τη Signal//Noise.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Lil Poppa

Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

Ο ανερχόμενος ράπερ Lil Poppa από το Τζάκσονβιλ πέθανε σε ηλικία 25 ετών, λίγες ημέρες μετά την...
Robert Plant και οι Saving Grace

O Robert Plant και οι Saving Grace έρχονται και στο Θέατρο Λυκαβηττού τον Ιούλιο 2026

Ο Robert Plant επιστρέφει στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 2026 με τους Saving Grace και τη Suzi Dian,...
Suede

Ejekt Festival: Suede και Holly Humberstone μαζί με τη Florence & The Machine

Οι Suede, η Holly Humberstone και η Elena Leoni είναι τα ονόματα που θα εμφανιστούν μαζί με τους Florence & The...

Featured

ION Break x ΛΕΞ

Συνεργασία κορυφής: Όταν ένα street σύμπαν γίνεται γεύση

Η συνεργασία της ION Break με τον ΛΕΞ είναι η συνάντηση δύο αφηγήσεων αστικής ταυτότητας που...
Robert Plant και οι Saving Grace

O Robert Plant και οι Saving Grace έρχονται και στο Θέατρο Λυκαβηττού τον Ιούλιο 2026

Ο Robert Plant επιστρέφει στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 2026 με τους Saving Grace και τη Suzi Dian,...
Coffee and Cigarettes

Coffee and Cigarettes: Tα μπλουζ της αμηχανίας στο ασπρόμαυρο τζουκ μποξ του Jarmusch

Στο "Coffee and Cigarettes", ο Jim Jarmusch σκηνοθετεί τη σιωπή σαν μουσική: βινιέτες καφέ, καπνού και αμήχανων...

Best of Network