Οι Failure ανακοινώνουν νέο άλμπουμ με συμμετοχή της Hayley Williams

Οι Failure ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του έβδομου άλμπουμ τους, "Location Lost", το οποίο περιλαμβάνει συνεργασία με τη Hayley Williams. Πρώτο δείγμα είναι το single “The Air’s On Fire”.

Failure
Avopolis Team

Το συγκρότημα από το Λος Άντζελες θα κυκλοφορήσει τον διάδοχο του Wild Type Droid (2021) στις 24 Απριλίου, σηματοδοτώντας την πρώτη του δουλειά υπό τις Failure Records/Arduous Records/Virgin Music Group. Το άλμπουμ περιλαμβάνει εννέα νέα κομμάτια και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «αναδεικνύει ένα εστιασμένο, σύγχρονο και διαρκώς εξελισσόμενο όραμα» του ήχου των Failure.

Το Location Lost ηχογραφήθηκε μετά την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ Every Time You Lose Your Mind (Hulu/Disney+), στο οποίο συμμετείχε και η Williams των Paramore, μεταξύ άλλων. Ο κιθαρίστας/μπασίστας Greg Edwards δήλωσε ότι το άλμπουμ είναι «πολύ διαφορετικό» από ό,τι θα περίμεναν οι ακροατές: «Υπάρχουν ήχοι και μέρη που πραγματικά δεν έχουν προηγούμενο στον κόσμο των Failure».

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το Location Lost δεν αποτελεί «γύρο θριάμβου ή άσκηση νοσταλγίας», αλλά «ακούγεται σαν μια μπάντα που διαπραγματεύεται ενεργά το πού και ποια είναι το 2026».

Το πρώτο single “The Air’s On Fire” αποτυπώνει μια αίσθηση χασίματος και εστιάζει στην ανάρρωση του Ken Andrews από σοβαρό τραυματισμό στη μέση που απαιτούσε χειρουργική επέμβαση, λίγο μετά την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ. Παρότι η επέμβαση θεωρήθηκε τεχνικά επιτυχημένη, η ανάρρωση του frontman δεν ήταν ομαλή. Το κομμάτι περιγράφεται ως «η πιο άμεση αντιπαράθεση του άλμπουμ με το ιατρικό τραύμα του Andrews, με καταπιεστική ατμόσφαιρα και συντριπτικό χαμηλό φάσμα που καθρεφτίζουν τον αγώνα του να αναπνεύσει μόνος».

Όπως εξήγησε ο ίδιος: «Το τραγούδι μιλά ευθέως για την επέμβαση και το ξύπνημά μου. Ουσιαστικά κατέρρευσα. Όλα στριφογύριζαν. Έλεγα συνέχεια “ανοίξτε τον αέρα, είμαι καλά, απλώς να πάμε σπίτι”. Σίγουρα δεν ήμουν καλά».

 

 

