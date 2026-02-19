Πληροφορίες

Red Hot Chili Peppers: O Flea επιβεβαιώνει ότι η μπάντα δουλεύει νέο υλικό

Ο Flea αποκάλυψε ότι οι Red Hot Chili Peppers έχουν επιστρέψει στη δημιουργία νέας μουσικής, επιβεβαιώνοντας πως το συγκρότημα γράφει και ηχογραφεί ήδη μαζί, με φόντο πιθανό 13ο άλμπουμ στον ορίζοντα.

Red Hot Chili Peppers
Avopolis Team

Σε νέα συνέντευξή του, ο μπασίστας ανέφερε ότι η τετράδα συνθέτει και ηχογραφεί στο σπίτι του John Frusciante, σημειώνοντας πως «η μουσική ακούγεται υπέροχα». Οι Red Hot Chili Peppers είχαν κυκλοφορήσει τελευταία φορά ολοκληρωμένο άλμπουμ το 2022, με το Unlimited Love, και όπως παραδέχτηκε ο Flea, η επιστροφή στη δημιουργία πήρε περισσότερο χρόνο καθώς η μπάντα αναζητούσε ξανά εκείνη τη γνώριμη «μαγεία».

«Στο τέλος, μόλις αρχίσουμε να παίζουμε, το θέμα είναι απλώς να πιάσεις ένα μαγικό groove και να το υπηρετήσεις σωστά», δήλωσε στο MOJO. Ο ίδιος αναγνώρισε και τις εσωτερικές δυσκολίες μιας μπάντας με τόσο μακρά ιστορία: «Είναι σαν ένας γάμος τεσσάρων ανθρώπων που συνεχώς μετακινείται και αλλάζει, με όλες τις προκλήσεις και τα πράγματα που πρέπει να διαχειριστείς».

Ωστόσο, ο Flea υπογράμμισε ότι η ισορροπία φαίνεται να έχει αποκατασταθεί: «Τα εγώ είναι αναπόφευκτα και το δικό μου είναι τόσο μεγάλο και εύθραυστο όσο του καθενός. Αλλά είναι πάντα ένα εγγενές κομμάτι αυτού που είμαι, ζωντανό και όμορφο, και ποτέ δεν ξέρεις τι μορφή θα πάρει. Έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή».

Τον περασμένο μήνα, το όνομα των Red Hot Chili Peppers βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, όταν το συγκρότημα αποστασιοποιήθηκε δημόσια από το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix The Rise of the Red Hot Chili Peppers του σκηνοθέτη Ben Feldman, διευκρινίζοντας ότι «προβάλλεται ως ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers, ενώ δεν είναι» και ότι η μπάντα «δεν είχε καμία δημιουργική εμπλοκή».

Παράλληλα, ο Flea ετοιμάζει την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ Honora, που αναμένεται στις 27 Μαρτίου από τη Nonesuch Records. Προάγγελος του δίσκου είναι το single “Traffic Lights”, με τη συμμετοχή του Thom Yorke (Atoms for Peace, Radiohead). Μετά την κυκλοφορία, ο Flea θα παρουσιάσει το άλμπουμ ζωντανά σε πόλεις της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, μεταξύ αυτών το Βερολίνο, το Άμστερνταμ, το Λονδίνο και το Παρίσι.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Lil Poppa

Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

Ο ανερχόμενος ράπερ Lil Poppa από το Τζάκσονβιλ πέθανε σε ηλικία 25 ετών, λίγες ημέρες μετά την...
Robert Plant και οι Saving Grace

O Robert Plant και οι Saving Grace έρχονται και στο Θέατρο Λυκαβηττού τον Ιούλιο 2026

Ο Robert Plant επιστρέφει στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 2026 με τους Saving Grace και τη Suzi Dian,...
Suede

Ejekt Festival: Suede και Holly Humberstone μαζί με τη Florence & The Machine

Οι Suede, η Holly Humberstone και η Elena Leoni είναι τα ονόματα που θα εμφανιστούν μαζί με τους Florence & The...

Featured

ION Break x ΛΕΞ

Συνεργασία κορυφής: Όταν ένα street σύμπαν γίνεται γεύση

Η συνεργασία της ION Break με τον ΛΕΞ είναι η συνάντηση δύο αφηγήσεων αστικής ταυτότητας που...
Robert Plant και οι Saving Grace

O Robert Plant και οι Saving Grace έρχονται και στο Θέατρο Λυκαβηττού τον Ιούλιο 2026

Ο Robert Plant επιστρέφει στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 2026 με τους Saving Grace και τη Suzi Dian,...
Coffee and Cigarettes

Coffee and Cigarettes: Tα μπλουζ της αμηχανίας στο ασπρόμαυρο τζουκ μποξ του Jarmusch

Στο "Coffee and Cigarettes", ο Jim Jarmusch σκηνοθετεί τη σιωπή σαν μουσική: βινιέτες καφέ, καπνού και αμήχανων...

Best of Network