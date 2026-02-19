Red Hot Chili Peppers: O Flea επιβεβαιώνει ότι η μπάντα δουλεύει νέο υλικό

Σε νέα συνέντευξή του, ο μπασίστας ανέφερε ότι η τετράδα συνθέτει και ηχογραφεί στο σπίτι του John Frusciante, σημειώνοντας πως «η μουσική ακούγεται υπέροχα». Οι Red Hot Chili Peppers είχαν κυκλοφορήσει τελευταία φορά ολοκληρωμένο άλμπουμ το 2022, με το Unlimited Love, και όπως παραδέχτηκε ο Flea, η επιστροφή στη δημιουργία πήρε περισσότερο χρόνο καθώς η μπάντα αναζητούσε ξανά εκείνη τη γνώριμη «μαγεία».

«Στο τέλος, μόλις αρχίσουμε να παίζουμε, το θέμα είναι απλώς να πιάσεις ένα μαγικό groove και να το υπηρετήσεις σωστά», δήλωσε στο MOJO. Ο ίδιος αναγνώρισε και τις εσωτερικές δυσκολίες μιας μπάντας με τόσο μακρά ιστορία: «Είναι σαν ένας γάμος τεσσάρων ανθρώπων που συνεχώς μετακινείται και αλλάζει, με όλες τις προκλήσεις και τα πράγματα που πρέπει να διαχειριστείς».

Ωστόσο, ο Flea υπογράμμισε ότι η ισορροπία φαίνεται να έχει αποκατασταθεί: «Τα εγώ είναι αναπόφευκτα και το δικό μου είναι τόσο μεγάλο και εύθραυστο όσο του καθενός. Αλλά είναι πάντα ένα εγγενές κομμάτι αυτού που είμαι, ζωντανό και όμορφο, και ποτέ δεν ξέρεις τι μορφή θα πάρει. Έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή».

Τον περασμένο μήνα, το όνομα των Red Hot Chili Peppers βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, όταν το συγκρότημα αποστασιοποιήθηκε δημόσια από το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix The Rise of the Red Hot Chili Peppers του σκηνοθέτη Ben Feldman, διευκρινίζοντας ότι «προβάλλεται ως ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers, ενώ δεν είναι» και ότι η μπάντα «δεν είχε καμία δημιουργική εμπλοκή».

Παράλληλα, ο Flea ετοιμάζει την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ Honora, που αναμένεται στις 27 Μαρτίου από τη Nonesuch Records. Προάγγελος του δίσκου είναι το single “Traffic Lights”, με τη συμμετοχή του Thom Yorke (Atoms for Peace, Radiohead). Μετά την κυκλοφορία, ο Flea θα παρουσιάσει το άλμπουμ ζωντανά σε πόλεις της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, μεταξύ αυτών το Βερολίνο, το Άμστερνταμ, το Λονδίνο και το Παρίσι.