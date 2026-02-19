U2: Επιστροφή-έκπληξη με το πολιτικά φορτισμένο EP "Days of Ash"

Στο εναρκτήριο κομμάτι, ο Bono αποτίει φόρο τιμής στη Renée Good, μητέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε τον Ιανουάριο στη Μινεσότα από πυρά αξιωματικών της ICE, τραγουδώντας: «Renée Good born to die free, American mother of three, Seventh day January, A bullet for each child you see». Αλλού στο EP, οι U2 μεταφέρονται στο Ιράν με το “Song of the Future”, αφιερωμένο στη Sarina Esmailzadeh, 16χρονη διαδηλώτρια του κινήματος Woman, Life, Freedom, που σκοτώθηκε το 2022 μετά τη σύλληψή της στο πλαίσιο των διαδηλώσεων για τον θάνατο της Jina Mahsa Amini. Το τραγούδι επιχειρεί να «αιχμαλωτίσει το ελεύθερο πνεύμα, την υπόσχεση και την ελπίδα της σύντομης ζωής της».

Στο EP συμμετέχει επίσης η Adeola από τις Les Amazones d’Afrique, με απαγγελία του ποιήματος “Wildpeace” του Ισραηλινού ποιητή Yehuda Amichai.

Οι U2 αποτίουν ακόμη φόρο τιμής στον Awdah Hathaleen, Παλαιστίνιο πατέρα τριών παιδιών και συνεργάτη του οσκαρικού ντοκιμαντέρ No Other Land, που σκοτώθηκε τον Ιούλιο του 2025 στη Δυτική Όχθη από τον έποικο Yinon Levi, στο “Yours Eternally”. Στο ίδιο κομμάτι συμμετέχει ο Ουκρανός μουσικός-στρατιώτης Taras Topolia –πρόσωπο-έμπνευση του τραγουδιού– καθώς και ο Ed Sheeran, ο οποίος τον σύστησε στο συγκρότημα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Με αφορμή την κυκλοφορία, το συγκρότημα επανέφερε και το φανζίν του Propaganda σε νέα, 54σέλιδη έκδοση που καταγράφει τη γένεση του Days of Ash.

Σε δήλωσή του, ο Bono σημείωσε: «Ήταν συγκλονιστικό που βρεθήκαμε ξανά οι τέσσερις στο στούντιο τον τελευταίο χρόνο… τα τραγούδια του Days of Ash έχουν πολύ διαφορετική διάθεση και θεματική από όσα ετοιμάζουμε για το άλμπουμ που θα ακολουθήσει μέσα στη χρονιά. Δεν μπορούσαν να περιμένουν· ήταν ανυπόμονα να βγουν στον κόσμο. Είναι τραγούδια αντίστασης, απογοήτευσης και θρήνου». Προσθέτοντας αισιόδοξα: «Τραγούδια γιορτής θα ακολουθήσουν, δουλεύουμε ήδη πάνω σε αυτά, γιατί, όσο κι αν η φρίκη κανονικοποιείται στις μικρές μας οθόνες, δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό σε αυτούς τους παράφρονες καιρούς· πρέπει να σταθούμε απέναντί τους πριν ξαναβρούμε πίστη στο μέλλον».

Ο Larry Mullen Jr. υπογράμμισε: «Το αν χρειάζεται ο κόσμος έναν νέο δίσκο από εμάς εξαρτάται από το αν νιώθουμε ότι αξίζει να ακουστεί. Πιστεύω πως αυτά τα τραγούδια στέκονται δίπλα στα καλύτερά μας. Συζητάμε πάντα το πότε είναι η σωστή στιγμή – και ο κόσμος όπως είναι τώρα μοιάζει να τη ζητά». Θυμίζοντας τη διαχρονική ακτιβιστική στάση των U2, πρόσθεσε: «Δεν αποφύγαμε ποτέ να πάρουμε θέση. Είναι θεμελιώδες κομμάτι του ποιοι είμαστε και γιατί υπάρχουμε ακόμη».

Ο The Edge συμπύκνωσε τη φιλοσοφία που διαπερνά το Days of Ash: «Πιστεύουμε σε έναν κόσμο όπου τα σύνορα δεν σβήνονται με τη βία. Όπου ο πολιτισμός, η γλώσσα και η μνήμη δεν φιμώνονται από τον φόβο. Όπου η αξιοπρέπεια ενός λαού δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Αυτή η πίστη δεν είναι μόδα· είναι το έδαφος πάνω στο οποίο στεκόμαστε —μαζί».