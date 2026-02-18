Το Stages A/LIVE παρουσιάζει τους In Trance 95

«Ακούγονται σαν Kraftwerk, αλλά είναι από την Ελλάδα». Έτσι σύστησε τους In Trance 95 το τότε επιδραστικό –και πλέον ανενεργό– MTV το 1988. Τριάντα οκτώ χρόνια μετά, το ντουέτο που καθόρισε τον minimal synth και coldwave ήχο στην Ελλάδα παραμένει παρόν. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, συντονιστείτε στο Onassis Channel στο Youtube, στις 21:00, για ένα ατμοσφαιρικό live από τo Universe Multivenue, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σαρρή.

Όταν οι περισσότεροι άκουγαν κιθάρες, garage και punk, οι In Trance 95 έγραφαν μουσική με synthesizers και drum machines. Ενεργό ήδη από το 1988, το ντουέτο που δημιούργησαν ο Alex Μαχαίρας και ο Νίκος Βελιώτης στην Αθήνα θεωρείται από τα πρώτα ελληνικά σχήματα που κινήθηκαν συνειδητά στον χώρο του minimal synth και coldwave. Τέσσερις δεκαετίες μετά, ο αναλλοίωτος μέχρι και σήμερα ήχος τους θα ακουστεί δυνατά την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο Onassis Channel στο YouTube, σε ένα ατμοσφαιρικό live από το Universe Multivenue, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σαρρή.

Με τη χαρακτηριστική ψυχρότητα των 80s και τραγούδια-ορόσημα όπως το “Desire to Desire” και το “Brazilia”, οι In Trance 95 προσεγγίζουν την ηλεκτρονική μουσική ως σύστημα ακρίβειας και λιτότητας, όπου η ακριβής φόρμα συνυπάρχει με μια υπόγεια, ανθρώπινη ένταση. Η δομή, η επανάληψη και η αναλογική σύνθεση λειτουργούν ως βασικά εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας, όχι για να αποστασιοποιούν, αλλά για να συμπυκνώνουν συναίσθημα. «Μεγαλώσαμε μέσα στο post-punk και το new wave, όπου η ηλεκτρονική μουσική –από synth pop έως πειραματικές φόρμες– ήταν οργανικό μέρος της αισθητικής μας. Ήμασταν το μόνο καθαρά ηλεκτρονικό συγκρότημα» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από δύο διαφορετικές πηγές έμπνευσης: το 95 αναφέρεται στο υπόγειο στούντιο της οδού Λυκούργου 95 στην Καλλιθέα, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ηχογραφήσεις, ενώ το In Trance παραπέμπει σε ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας, στο οποίο ειδικοί θάλαμοι επέτρεπαν την πρόσβαση σε κατάσταση έκστασης – είτε σε μελλοντικές είτε σε παρελθοντικές εμπειρίες.

Η πρώτη ιστορική εμφάνιση των In Trance 95 πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1989 στο An Club, ενώ ήδη από το 1988 είχαν προχωρήσει στη δημιουργία βίντεο κλιπ, μια σπάνια πρακτική για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 το συγκρότημα περνά σε μια πιο ρευστή φάση. O Νίκος Βελιώτης αποχωρεί προσωρινά για να ακολουθήσει την προσωπική του πορεία, η οποία περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Γιάννη Αγγελάκα και τους MMMD (μαζί με τον ILIOS και τον Coti K). Ο Μαχαίρας συνεχίζει με τους In Trance 95 έως το 1997, μαζί με τον Γιώργο Γερανιό και την περιστασιακή βοήθεια του Coti K.

Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, το 2010, ακολουθεί η επίσημη επανένωσή τους. Οι In Trance 95 συνεργάζονται με τη Minimal Wave, τη θρυλική νεοϋρκέζικη δισκογραφική της Veronica Vasicka, η οποία αναλαμβάνει την επανέκδοση παλαιότερου υλικού τους, καθώς και την κυκλοφορία νέων ηχογραφήσεων, γεφυρώνοντας δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν. Τότε κυκλοφορούν τα άλμπουμ “Cities of Steel & Neon” (2011) και “Shapes In A New Geometry” (2012), ενώ το κομμάτι τους “Presidente” συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή “Minimal Wave Tapes Vol. 2”, μία από τις πιο χαρακτηριστικές του είδους.

Το 2025, οι In Trance 95 πραγματοποίησαν τις πρώτες τους ζωντανές εμφανίσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά και κυκλοφόρησαν το EP “The Move”. Την ίδια χρονιά ολοκλήρωσαν νέο υλικό για κυκλοφορία εντός του 2026, ενώ ανακοινώθηκε η συνολική επανέκδοση του καταλόγου τους με εκτενές αρχειακό υλικό.

Η εμφάνισή των In Trance 95 στο Onassis Channel στο YouTube είναι μια σπάνια ευκαιρία να ξαναζήσουμε τον ήχο τους όπως γεννήθηκε: ζωντανός και ωμός, αλλά με ανεπαίσθητες μετατοπίσεις και εντάσεις που προκύπτουν όταν αρχειακό υλικό επανενεργοποιείται στο παρόν.

Universe Multivenue

Το Universe Multivenue είναι ένας σύγχρονος, πολυδιάστατος χώρος πολιτισμού και ζωντανών εκδηλώσεων στην Αθήνα, σχεδιασμένος για να φιλοξενεί εμπειρίες που κινούνται πέρα από τα καθιερωμένα όρια της συναυλιακής και καλλιτεχνικής παραγωγής. Με αρχιτεκτονική ευελιξία, προηγμένες τεχνικές υποδομές και ξεκάθαρο αισθητικό προσανατολισμό, το Universe δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό ανάμεσα στους πολύ μεγάλους χώρους και στις μικρές, περιορισμένες σκηνές, προσφέροντας ένα νέο πεδίο ελευθερίας για καλλιτέχνες, παραγωγούς και κοινό. Ο χώρος αναπτύσσεται σε πολλαπλά venues διαφορετικής χωρητικότητας, ικανά να υποστηρίξουν από intimate live εμφανίσεις και θεατρικές παραγωγές έως μεγάλης κλίμακας συναυλίες, events και υβριδικά πολιτιστικά πρότζεκτ. Η φιλοσοφία του Universe βασίζεται στον μινιμαλισμό, τη λειτουργικότητα και την απόλυτη προσαρμοστικότητα. Με σαφή προσανατολισμό στη μουσική, την τέχνη και τον πολιτισμό, το Universe λειτουργεί ως πλατφόρμα δημιουργίας, συνάντησης και έκφρασης, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για ποιοτικές παραγωγές στην Ελλάδα και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό τοπίο.

Συντελεστές

Σύλληψη & Επιμέλεια: Χρήστος Σαρρής

Audiovisual Producer: Έλενα Χωρέμη

Audiovisual Line Producer: Άντζυ Αυγέρη

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

IN TRANCE 95

Μουσική και στίχοι: Νίκος Βελιώτης, Alex Μαχαίρας

Alex Μαχαίρας: Φωνή, Yamaha CS01 synth, Korg MS20

Νίκος Βελιώτης: Dreadbox NYX, Dreadbox Erebus, Moog Minitaur, CS01 synth, rhythm programming & φωνή

UNIVERSE MULTIVENUE

Γιάννης Νικολακόπουλος: Διευθυντής Universe Multivenue, Υπεύθυνος Έργου

Σταύρος Νικολακόπουλος: Ηχολήπτης Live

Σοφία Τράντελα: Τεχνικός Ήχου

Δημήτρης Τεγούσης: Τεχνικός Φωτισμού

Δημήτρης Ζιάκος: Τεχνικός Φωτισμού

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σκηνοθεσία: Χρήστος Σαρρής

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Ζιβόπουλος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Φίλιππος Ζαμίδης

Εικονοληψία: Κοραλία Δογάνη, Φίλιππος Ζαμίδης, Δημήτρης Ζιβόπουλος, Γιώργος Κολιός, Ανδρέας Μάρκου

DIT: Γιώργος Κολιός

Μακενίστας: Βασίλης Χαρατζόγλου

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: DK Rental House, Rent Photo Video

Σχεδιασμός Φωτισμών: Βαγγέλης Μούντριχας, Alex Hills

Χειριστής Φωτισμών: Alex Hills

Ηχογράφηση & Μείξη Ήχου: Jacopo Fokas

Μοντάζ: Τρύφωνας Καρατζίνας

Χρωματική Επεξεργασία: Μάνθος Γ. Σάρδης – Α10 Post Productions

Φωτογράφιση: Πηνελόπη Γερασίμου

Λίγα λόγια για τους In Trance 95

Οι In Trance 95 είναι ένα ηλεκτρονικό μουσικό ντουέτο που σχηματίστηκε στην Αθήνα το 1988 από τους Alex Μαχαίρα και Νίκο Βελιώτη. Προερχόμενοι από την ελληνική underground σκηνή, σε μια περίοδο εξαιρετικά περιορισμένης πρόσβασης σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ανέπτυξαν έναν ιδιαίτερο ήχο με βασικό άξονα το minimal synth, ισορροπώντας τη δομή και τη μελωδικότητα του synthpop με πειραματικές προσεγγίσεις που αντλούν στοιχεία από το proto-EBM, το cold wave και διακριτικές industrial υφές. Το έργο τους συγκαταλέγεται στις πρώιμες ελληνικές απόπειρες προσέγγισης της ηλεκτρονικής μουσικής μέσα από ένα αυστηρά μινιμαλιστικό αλλά ταυτόχρονα δομικά επεξεργασμένο πλαίσιο. Σημαντικές πρώιμες ηχογραφήσεις περιλαμβάνουν το single “Desire to Desire / Brazilia”, το άλμπουμ “Code of Obsession” (1990), καθώς και το κομμάτι “Presidente”, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1989 για ένα δεύτερο single που τελικά δεν κυκλοφόρησε. Το “Presidente” κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια αργότερα από τη Minimal Wave Records στη συλλογή “Minimal Wave Tapes Vol. 2”, αποτελώντας πλέον βασικό αρχειακό τεκμήριο της πρώιμης περιόδου του συγκροτήματος. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000, το διεθνές ενδιαφέρον για τους In Trance 95 αναζωπυρώθηκε μέσω της Minimal Wave Records, της δισκογραφικής εταιρείας της Veronica Vasicka, με την αρχειακή συλλογή “Cities of Steel & Neon” (2011). Η επανέκδοση αυτή οδήγησε σε νέες ζωντανές εμφανίσεις και στο άλμπουμ “Shapes in a New Geometry”.

Σήμερα, οι In Trance 95 θεωρούνται σημείο αναφοράς στην ιστορία της minimal wave και ηλεκτρονικής μουσικής.

STAGES A/LIVE

Το STAGES A/LIVE είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση, που αντέδρασε άμεσα στις κλειστές σκηνές κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown για να υποστηρίξει έμπρακτα τις μουσικές σκηνές, τους μουσικούς και όσους βρίσκονται πίσω από τη σκηνή, σε μια δύσκολη συγκυρία απραξίας. Για τις σκηνές που είχαν αδειάσει από καλλιτέχνες, τεχνικούς και θεατές, από ζωή, το Ίδρυμα Ωνάση εγκαινίασε μια ψηφιακή μουσική σκηνή, καθώς ο πολιτισμός συνεχίζει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής μας και η μουσική μας (δια)μορφώνει. Η ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων ξαναζωντάνεψε με μοναδικές συναυλίες. Το STAGES A/LIVE έκανε πρεμιέρα στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση τον Ιανουάριο του 2021. Χιλιάδες μουσικόφιλοι έζησαν διαδικτυακά τα εκρηκτικά live των Nightstalker και των Ath Kids από το Gagarin 205, των Puta Volcano από το AN Club, των Θραξ Πανκc και του Μικρού Κλέφτη από το We Club, του Παύλος Παυλίδης Trio από το Principal Club Theater, των 63 High από το Eightball Club, των Bazooka από το Lab Art.

Από το 2022 το STAGES A/LIVE γιορτάζει τη μουσική και τους μουσικούς με απρόσμενα live από απρόσμενους χώρους στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Διατίθενται οι συναυλίες των Naxatras στο Ακόντισμα, των Planet Of Zeus στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, του Saske από το Κατάστημα Κράτησης στη Νιγρίτα Σερρών, του Ψαραντώνη στο Νερατζέ Τζαμί, τους Larry Gus και Μιχάλη Σιγανίδη στo Antart Studio, της Μαρίνας Σάττι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, της Pongo και των cumgirl8 στο -1 της Στέγης, της Σtella στο Cariocas Beach Bar στην παραλία του Σχίνου, του Γιάννη Αγγελάκα και των 100°C στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, της Laura Jane Grace από το -1 της Στέγης, των Joker/Two-Face από το Street Party της Στέγης, των Last Drive από το Gagarin 205.

Onassis Channel στο YouTube

Το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση εκπέμπει από την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη σε όλο τον κόσμο. Το Ίδρυμα Ωνάση ανεβάζει και μοιράζεται στο κανάλι του στο YouTube στιγμές, εικόνες, συζητήσεις, ήχους, συναισθήματα. Παραστάσεις, συναυλίες, podcasts, συναντήσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, virtual κινηματογραφικές πρεμιέρες, online μαθήματα. Η ψηφιακή σκηνή του Ιδρύματος Ωνάση φτιάχνει μια Στέγη σε κάθε σπίτι, σε ένα σημείο που δεν υπάρχει στον χάρτη, για να διασκεδάζει, να επιμορφώνει, να ενώνει, να ανοίγει συζητήσεις.

Το Stages A/LIVE παρουσιάζει τους In Trance 95 στο Universe Multivenue | Ίδρυμα Ωνάση

