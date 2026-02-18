Sonic Sisters Festival: Γυναίκες στα decks, ορατότητα στο προσκήνιο

Γυναίκες στα decks, ο ήχος σε πρώτο πλάνο: μια νύχτα ορατότητας, ενέργειας και μουσικής δύναμης. Το Sonic Sisters Festival κάνει το ντεμπούτο του το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στο κέντρο της Αθήνας, στο Daddy’s All Day Bar, μετατρέποντας την πόλη σε σημείο συνάντησης γυναικείων φωνών, ρυθμών και μουσικών αφηγήσεων.

Πρόκειται για μια πολυδιάστατη, προσεκτικά επιμελημένη γιορτή αφιερωμένη στις γυναίκες της σύγχρονης μουσικής και της DJ κουλτούρας — όχι απλώς ένα event, αλλά ένα συλλογικό statement παρουσίας. Για επτά συνεχόμενες ώρες, διαφορετικές αισθητικές, γενιές και διαδρομές της σκηνής ενώνονται σε ένα ενιαίο ηχητικό τόξο: από rock και electronica μέχρι dark disco, synth, indie και υπόγεια club ηχοτοπία. Κάθε set λειτουργεί ως κεφάλαιο μιας ζωντανής, σχεδόν κινηματογραφικής αφήγησης που χτίζεται σταδιακά πάνω στο dancefloor.

Το φεστιβάλ γεννιέται με στόχο να ενισχύσει την ορατότητα και τη δημιουργική ανταλλαγή ανάμεσα σε γυναίκες και θηλυκότητες της μουσικής, πίσω και μπροστά από τα decks. Δημιουργεί έναν ανοιχτό εκφραστικό χώρο, όπου η εμπειρία, ο πειραματισμός και η προσωπική ταυτότητα μεταφράζονται σε ήχο.

Στην πρώτη έκδοση του φεστιβάλ συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά):

Fo

DJ, δημοσιογράφος, curator και consultant με πολυετή δράση στην ηλεκτρονική σκηνή και βαθιά γνώση της μουσικής κουλτούρας. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς και φεστιβάλ και αναπτύσσει διεθνή δράση γύρω από τη συμπερίληψη και την ενδυνάμωση στη μουσική. Τα sets της συνδυάζουν αλληλεπίδραση, αφήγηση και δυναμική club ενέργεια.

Ladydust

DJ με πορεία δύο δεκαετιών και εμφανίσεις σε εκατοντάδες events σε Ελλάδα και εξωτερικό, με παράλληλη δράση σε ραδιόφωνο, performance και κινηματογράφο. Έχει διοργανώσει φεστιβάλ και μουσικά projects και έχει ανοίξει shows σημαντικών διεθνών καλλιτεχνών. Ξεχωρίζει για τα πολυστυλιστικά, έντονα performance-driven sets της.

LOO

Μουσικός, συνθέτρια και DJ με έργο στην ηλεκτρονική μουσική, τον κινηματογράφο και το θέατρο. Ιδρυτικό μέλος των Berlin Brides και Someone Who Isn’t Me, με διεθνή παρουσία και βραβεύσεις σε κινηματογραφική μουσική. Στα DJ sets της συνδυάζει darkwave και σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους με κινηματογραφική ένταση.

Nat K

Με περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας στα alternative στέκια της Αθήνας, διαθέτει σταθερό και αφοσιωμένο κοινό. Έχει εμφανιστεί σε δεκάδες venues και special events, καθώς και σε pre- & after-show parties διεθνών καλλιτεχνών. Κινείται από electro, indie και synth/new wave μέχρι disco και rock, με θεματικά και αφηγηματικά sets.

Red On Rush

DJ ντουέτο από την Αθήνα με επιρροές από new wave, darkwave, minimal synth και electronica. Με σταθερή παρουσία στη νυχτερινή και φεστιβαλική σκηνή, ξεχωρίζουν για τη συναισθηματική ένταση και τη σύγχρονη, ατμοσφαιρική προσέγγιση στη ροή των sets τους.

Το Sonic Sisters Festival σχεδιάζεται ως επαναλαμβανόμενη διοργάνωση που θα εξελίσσεται σε πεδίο συνάντησης και έκφρασης, δημιουργώντας μια κοινότητα μέσα από τον ρυθμό, την ιστορία και τη συλλογική εμπειρία του χορού.

Daddy’s All Day Bar

Ναυάρχου Αποστόλη 10, Ψυρρή

Σάββατο 7 Μαρτίου, μετά τις 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Technical Support: DJ Mania

Concept & Curation: Ladydust

Website: www.sonicsistersfestival.com