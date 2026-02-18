Οι The Man & His Failures και το "Survival Kit" ως σκοτεινό ημερολόγιο μιας αστικής δυστοπίας

Στη σύγχρονη αστική πραγματικότητα, όπου η δυστοπία δεν αποτελεί πια λογοτεχνικό σχήμα αλλά καθημερινή εμπειρία, οι The Man & His Failures επιστρέφουν με το Survival Kit έναν δίσκο που λειτουργεί λιγότερο ως απλή συλλογή τραγουδιών και περισσότερο ως καταγραφή μιας εποχής. Το πρώτο τους full-length άλμπουμ δεν προέκυψε βιαστικά. Μετά την περίοδο της καραντίνας, την αναθεώρηση του αρχικού τους υλικού και την κυκλοφορία του MMXX EP, η μπάντα ανασυντάχθηκε, επαναπροσδιόρισε τον ήχο της και οδηγήθηκε σταδιακά σε ένα πιο συνεκτικό και συνειδητό αποτέλεσμα.

Με αφορμή το νέο τους LP, βρεθήκαμε με τον Μάνο Καρακατσάνη, τον frontman των Τhe Man & His Failures για να μας περιγράψει πώς το Survival Kit δεν φιλοδοξεί να «σώσει» τίποτα. Αντίθετα, καταγράφει, σχολιάζει και επιμένει να κοιτάζει κατάματα μια πραγματικότητα που πολλοί προτιμούν να προσπερνούν. Και κάπου εκεί, μέσα στην ένταση και την ηλεκτρονική του ψυχρότητα, βρίσκει τον λόγο ύπαρξής του.

Φωτ.: Άγγελος Τάνης

- Καλησπέρα Μάνο. Χαίρομαι που μας δίνετε η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη νέα σας δουλειά. Το Survival Kit μοιάζει λιγότερο με άλμπουμ και περισσότερο με εγχειρίδιο επιβίωσης. Τι ακριβώς προσπαθεί να «σώσει»;

Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Το Survival Kit είναι ένα άλμπουμ με ένα concept που είναι δυστυχώς πέρα για πέρα πραγματικότητα. Το ζούμε όλοι καθημερινά και για εμάς δεν γινόταν να μείνει εκτός του αισθητικού αποτυπώματος που θέλαμε να αφήσουμε σε αυτόν τον δίσκο. Δεν έχει σκοπό να «σώσει» κανέναν και τίποτα. Άλλωστε, πολύ αμφιβάλλουμε αν «σώζεται» κάτι μέσα στο ήδη υπάρχον σύστημα, ούτε είναι δουλειά ενός δίσκου να σώσει κάτι. Θέτει όμως ερωτήματα, κάνει δηλώσεις, ανοίγει προβληματισμούς και, εν κατακλείδι, έχει μια ξεκάθαρη ματιά στο πώς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Είναι μια κατάθεση μέσα από τα δικά μας φίλτρα.

- Είναι ο πρώτος σας full-length δίσκος, αλλά ακούγεται σαν κατάληξη μιας μακράς εσωτερικής αφήγησης. Πότε καταλάβατε ότι αυτό το υλικό έπρεπε να γίνει concept album;

Όταν ήρθε η πρώτη καραντίνα το 2020, γράφαμε ήδη υλικό που προοριζόταν θεωρητικά για το πρώτο μας full-length. Εκεί νιώσαμε πως αυτά τα κομμάτια δεν μας αντιπροσώπευαν για ντεμπούτο, οπότε τα συγκεντρώσαμε σε ένα EP, το οποίο κυκλοφορήσαμε το 2021 με τον τίτλο MMXX EP. Μετά από πολλές κακές συγκυρίες, αναδιατάξεις μελών, μεγαλύτερο ψάξιμο στον ήχο μας, μερικά singles και δύο 7ιντσα με συνεργασίες, καταλήξαμε να γράφουμε το υλικό του Survival Kit τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2025.

- Το "Subjects" λειτουργεί σαν άνοιγμα του σύμπαντος του δίσκου. Τι «υποκείμενα» πραγματεύεται τελικά το Survival Kit; Και έχει πολιτική ή υπαρξιακή θέση;

Το "Subjects" είναι το πρώτο video clip του Survival Kit, σε σκηνοθεσία του Νίκου Χατζή, με πρωταγωνιστή τον Άγγελο Νεράντζη και φιλική συμμετοχή της Μαίρης Βούλγαρη εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο. Το θεωρήσαμε το πιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι για να δώσει μια πρώτη γεύση του δίσκου, τόσο θεματικά όσο και ηχητικά. Το κομμάτι και συνολικά ο δίσκος πραγματεύεται όλα τα «υποκείμενα» που απαρτίζουν έναν κόσμο όπου ο άνθρωπος καταπιέζει τον άνθρωπο. Ναι, ο δίσκος έχει ξεκάθαρη πολιτική θέση. Η υπαρξιακή διάσταση, σε αυτή την περίπτωση, ακολουθεί την πολιτική.

Φωτ.: Άγγελος Τάνης

- Η αστική δυστοπία που περιγράφετε είναι ελληνική ή παγκόσμια; Μιλάει για την Αθήνα ή για κάθε πόλη που έχει χάσει τον εαυτό της;

Ξεκίνησε με την πρόθεση να μιλά για την Αθήνα, γιατί εδώ ζούμε αυτές είναι οι εικόνες που βιώνουμε καθημερινά. Στην πορεία όμως διαπιστώσαμε πως αυτή η δυστοπία ξεπερνά τη γεωγραφική μας θέση. Eίναι πια παγκόσμια.

- Ηχητικά κινείστε ανάμεσα σε post-punk, EBM, industrial και darksynth. Ήταν συνειδητή απόφαση να μην «επιλέξετε στρατόπεδο»;

Ήταν συνειδητή η απόφαση να φτιάξουμε έναν δικό μας ήχο. Ως επακόλουθο, αυτός ο ήχος περιέχει κομμάτια από τις μουσικές που ακούμε και έχουμε αγαπήσει, με βάση την ηλεκτρονική μουσική. Και τα τέσσερα είδη που ανέφερες είναι πολύ αγαπημένα μας.

- Πώς συνυπάρχει το αναλογικό με το ψυχρό ηλεκτρονικό στοιχείο χωρίς το ένα να ακυρώνει το άλλο;

Νομίζω πως υπάρχει μια γενική σύγχυση γύρω από το τι είναι πραγματικά αναλογικό. Πολλοί θεωρούν πως οτιδήποτε hardware που δεν είναι laptop είναι αυτομάτως αναλογικό, κάτι που δεν ισχύει. Παρ’ όλα αυτά, μπορείς να βρεις εξαιρετικά ψυχρούς ήχους ακόμα και σε αναλογικά synthesizers ή drum machines. Το θέμα δεν είναι το μέσο, αλλά το πώς το χρησιμοποιείς.

- Ποιο τραγούδι θα έβαζες σε κάποιον που δεν έχει ιδέα τι είναι οι The Man & His Failures;

Κανένα. Δεν θα έβαζα εγώ τη μουσική μας σε κάποιον. Είναι εκεί έξω, παντού στο internet όποιος θέλει, μπορεί πολύ εύκολα να την ανακαλύψει.

Φωτ.: Άγγελος Τάνης

- Πώς επηρεάζει το παρελθόν σας σε τόσο διαφορετικά σχήματα (Mani Deum, Active Member, Deaf Radio κ.λπ.) τον ήχο αυτού του δίσκου;

Ηχητικά δεν τον επηρεάζει καθόλου, γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι μουσικές που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Σίγουρα όμως υπάρχει μια εμπειρία που υποβόσκει στο πώς δουλεύονται κάποια πράγματα στο στούντιο και στο πώς στήνονται οι συναυλίες.

- Ο Αλέκος Σώρρος υπογράφει την παραγωγή. Πόσο δύσκολο είναι να παράγεις έναν δίσκο που σε αφορά συναισθηματικά;

Εδώ θα απαντήσει ο Αλέκος.

Αλέκος: Από τη μία είναι πιο εύκολο, γιατί έχεις καθαρότερη εικόνα του αποτελέσματος που θέλεις να πετύχεις. Όταν ζεις με τα κομμάτια από τη γέννησή τους, η παραγωγή γίνεται μέρος της ίδιας της δημιουργικής διαδικασίας, οπότε έχεις λιγότερα να «διορθώσεις» εκ των υστέρων. Από την άλλη, επειδή η μουσική είναι ένας ζωντανός οργανισμός με τις παραξενιές και τις απαιτήσεις του, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω και να δεις τι πραγματικά χρειάζεται ένα κομμάτι όχι να ακολουθείς τυφλά την αρχική σου ιδέα.

- Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις ακεραιότητα όταν συνεργάζεσαι με labels, formats και προσδοκίες;

Όσο δύσκολο είναι να την κρατήσεις σε οτιδήποτε άλλο στη ζωή, υποθέτω. Αν θέλεις να είσαι ο εαυτός σου, μπορείς απλώς να είσαι. Εντάξει, δεν έχουμε μπλέξει και με καμία πολυεθνική που μας κυνηγάει ακόμα! (γέλια)

- Υπάρχει κάτι που δεν θα έγραφες ποτέ σήμερα, ενώ παλιότερα θα το έκανες χωρίς δεύτερη σκέψη;

Θεωρώ πως σήμερα γράφω πιο καθαρά, πιο συνειδητά και πολύ πιο απελευθερωμένα απ’ ό,τι παλιά.

- Υπάρχει συνέχεια στο συγκεκριμένο concept ή αυτός ο κύκλος κλείνει εδώ;

Ο κύκλος του Survival Kit κλείνει εδώ. Όμως αυτό που θα ακολουθήσει είναι άμεσα συνδεδεμένο με το υπάρχον concept απλώς θα σκάψει ακόμα πιο βαθιά.