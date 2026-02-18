Πληροφορίες

Οι 1000 Rabbits είναι ένας καλός σπόρος της νέας βρετανικής σκηνής

Οι 1000 Rabbits κυκλοφορούν το ντεμπούτο single "Virgin Soil»" μέσω της Young, συστήνοντας μας ένα εκρηκτικό νέο σχήμα που γεννήθηκε στη σκηνή του Λονδίνου.

1000 Rabbits
Avopolis Team

Οι 1000 Rabbits (πρώην Rabbitfoot) παρουσιάζουν το ντεμπούτο single τους “Virgin Soil”, σηματοδοτώντας την πρώτη τους κυκλοφορία για τη Young, τη δισκογραφική στέγη καλλιτεχνών όπως οι The xx, Robyn και FKA twigs. Το πενταμελές σχήμα, με καταγωγή από το Aldeburgh του Suffolk, αποτελείται από τους Laura (βιολί), Liv (synthesizer), Paolo (κιθάρα), River (φωνή) και Luke (τύμπανα). Τα τελευταία χρόνια έχουν χτίσει μια έντονη παρουσία στη λονδρέζικη σκηνή, καθιερωμένοι πλέον ως τακτικοί του The Windmill στο Brixton, όπου οι ζωντανές τους εμφανίσεις απέκτησαν φήμη από στόμα σε στόμα για την εκρηκτική τους ενέργεια.

Το “Virgin Soil” ξεκίνησε από μια φωνητική μελωδία και ένα riff της River και αναπτύχθηκε μέσα από συλλογικά sessions με τον Paolo, αποκτώντας ομαλές, σχεδόν ρευστές υφές, ενώ το κλείσιμό του αντλεί από τις εφηβικές drum 'n' bass πειραματικές αναζητήσεις των Luke, Liv και Laura. Από το ντεμπούτο του στο The George Tavern μέχρι σήμερα, το κομμάτι έχει εξελιχθεί μέσα από περισσότερες από 50 ζωντανές εκτελέσεις σε κεντρικό σημείο του set τους, διαμορφωμένο εξίσου από τη σκηνή και το κοινό όσο και από το στούντιο.

Όπως σημειώνει το συγκρότημα, το “Virgin Soil” αποτυπώνει την αρχή και τη φιλοσοφία τους: «πείραμα χωρίς κανόνες και συλλογική δημιουργία». Ένα τραγούδι-εκκίνησης που λειτουργεί ταυτόχρονα ως δήλωση ταυτότητας για ένα από τα πιο υποσχόμενα νέα σχήματα της βρετανικής εναλλακτικής σκηνής.

-

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Το Stages A/LIVE παρουσιάζει τους In Trance 95

Το Stages A/LIVE παρουσιάζει τους In Trance 95

Ψηφιακή Πρεμιέρα, Κυριακή 22.02.2026, στις 21:00: Οι Ιn Trance 95 σε ένα ατμοσφαιρικό live από το Universe...
1000 Rabbits

Οι 1000 Rabbits είναι ένας καλός σπόρος της νέας βρετανικής σκηνής

Οι 1000 Rabbits κυκλοφορούν το ντεμπούτο single "Virgin Soil»" μέσω της Young, συστήνοντας μας ένα...
Sonic Sisters Festival

Sonic Sisters Festival: Γυναίκες στα decks, ορατότητα στο προσκήνιο

Το Sonic Sisters Festival κάνει πρεμιέρα στις 7 Μαρτίου στο Daddy’s All Day Bar, φέρνοντας στο...

Featured

The Do Nots

The Do Nots – Unwish

Το post-punk revival επιμένει ως στάση δυσπιστίας στη σημερινή υπερ-στυλιζαρισμένη εποχή, με τους...
The Man & His Failures

Οι The Man & His Failures και το "Survival Kit" ως σκοτεινό ημερολόγιο μιας αστικής δυστοπίας

Η Χαρά Ευδαίμων συνομιλεί με τον Μάνο Καρακατσάνη για τη διαδρομή των The Man & His Failures μέχρι το...
Μουσικό catch-up

Μουσικό catch-up: Keep Shelly In Athens, Oλίνα, Στέλιος Λαλούσης, TSO

Ονειρικά τοπία από τους Keep Shelly In Athens, προσωπικές αφηγήσεις με ιδιαίτερη neo-soul infused...

Best of Network