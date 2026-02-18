Οι 1000 Rabbits είναι ένας καλός σπόρος της νέας βρετανικής σκηνής

Οι 1000 Rabbits (πρώην Rabbitfoot) παρουσιάζουν το ντεμπούτο single τους “Virgin Soil”, σηματοδοτώντας την πρώτη τους κυκλοφορία για τη Young, τη δισκογραφική στέγη καλλιτεχνών όπως οι The xx, Robyn και FKA twigs. Το πενταμελές σχήμα, με καταγωγή από το Aldeburgh του Suffolk, αποτελείται από τους Laura (βιολί), Liv (synthesizer), Paolo (κιθάρα), River (φωνή) και Luke (τύμπανα). Τα τελευταία χρόνια έχουν χτίσει μια έντονη παρουσία στη λονδρέζικη σκηνή, καθιερωμένοι πλέον ως τακτικοί του The Windmill στο Brixton, όπου οι ζωντανές τους εμφανίσεις απέκτησαν φήμη από στόμα σε στόμα για την εκρηκτική τους ενέργεια.

Το “Virgin Soil” ξεκίνησε από μια φωνητική μελωδία και ένα riff της River και αναπτύχθηκε μέσα από συλλογικά sessions με τον Paolo, αποκτώντας ομαλές, σχεδόν ρευστές υφές, ενώ το κλείσιμό του αντλεί από τις εφηβικές drum 'n' bass πειραματικές αναζητήσεις των Luke, Liv και Laura. Από το ντεμπούτο του στο The George Tavern μέχρι σήμερα, το κομμάτι έχει εξελιχθεί μέσα από περισσότερες από 50 ζωντανές εκτελέσεις σε κεντρικό σημείο του set τους, διαμορφωμένο εξίσου από τη σκηνή και το κοινό όσο και από το στούντιο.

Όπως σημειώνει το συγκρότημα, το “Virgin Soil” αποτυπώνει την αρχή και τη φιλοσοφία τους: «πείραμα χωρίς κανόνες και συλλογική δημιουργία». Ένα τραγούδι-εκκίνησης που λειτουργεί ταυτόχρονα ως δήλωση ταυτότητας για ένα από τα πιο υποσχόμενα νέα σχήματα της βρετανικής εναλλακτικής σκηνής.