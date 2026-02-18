Η Lana Del Rey επιστρέφει με ένα γοτθικό love song για τον έρωτα

Η Lana Del Rey κυκλοφόρησε το νέο της single "White Feather Hawk Tail Deer Hunter", προάγγελο του επερχόμενου άλμπουμ Stove. Το τραγούδι συνυπογράφεται από την ίδια μαζί με τον σύζυγό της Jeremy Dufrene, την αδελφή της και τον γαμπρό της, ενώ την παραγωγή μοιράζεται με τον σταθερό συνεργάτη της Jack Antonoff.

Πρόκειται για μια υποβλητική, μινιμαλιστική μπαλάντα που κινείται ανάμεσα σε gothic country και ορχηστρική pop, με τη Del Rey να υιοθετεί ένα σχεδόν θεατρικό, "sprechgesang" ύφος σε μια ιδιότυπη ερωτική εξομολόγηση. Οι στίχοι μετατρέπουν τον αγαπημένο σε μυθικό αρχετυπικό κυνηγό (white feather hawk tail deer hunter), ενώ η τραγουδίστρια παίζει με την οικιακή εικόνα και την αδεξιότητα («I imagine you do / Know how absolutely bad I’m with an oven»), ισορροπώντας ανάμεσα στο γοτθικό και το αυτοσαρκαστικό.

Το αυτοσχέδιο βίντεο του τραγουδιού αναμένεται να δημοσιευθεί αργότερα σήμερα 18 Φεβρουαρίου, ενώ το single είναι ήδη διαθέσιμο στις streaming πλατφόρμες. Η νέα αυτή δουλειά συνεχίζει τη γνώριμη αισθητική της Del Rey, όπου ο ρομαντισμός συναντά το αλλόκοτο: από υπαινιγμούς occult μυθολογίας μέχρι ηχητικές αναφορές που εκτείνονται από την πειραματική ηλεκτρονική της Buffy Sainte-Marie έως την art-pop εκκεντρικότητα της Laura Nyro.

Μετά από μια δισκογραφία γεμάτη σκοτεινούς αντι-ήρωες, η Del Rey στρέφεται εδώ σε έναν έρωτα που παρουσιάζεται σχεδόν ως τελετουργικό πεπρωμένο («We’re a match, he’s just in my bone marrow», όπως δηλώνει) μετατρέποντας ένα love song σε μια μικρή γοτθική αφήγηση για την οικειότητα και τη μοίρα.