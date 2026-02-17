Πληροφορίες

Το νέο single των Tinariwen φέρνει την ανάσα της ερήμου πριν τη συναυλία τους στην Αθήνα

Οι Tinariwen αποκαλύπτουν το νέο τους single "Imidiwan Takyadam" σε συνεργασία με τον José González.

Avopolis Team

Λίγο πριν από την εμφάνισή τους στις 16 Μαΐου στο Floyd στην Αθήνα, οι Tinariwen μας χαρίζουν ένα ακόμη τραγούδι που μοιάζει να έρχεται κατευθείαν από την καρδιά της ερήμου. Σαν προμήνυμα της συνάντησης που έρχεται, το "Imidiwan Takyadam" απλώνεται στον αέρα σαν ζεστός άνεμος που κουβαλά μνήμη.

Το single κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και προαναγγέλλει το δέκατο στούντιο άλμπουμ τους, Hoggar, που θα δει το φως στις 13 Μαρτίου 2026 από τη δική τους στέγη, τη Wedge.

Οι Tinariwen γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του '70, στις ερημικές μεθοριακές εκτάσεις ανάμεσα στο Μάλι και την Αλγερία. Ο Ibrahim Ag Alhabib, (παιδί ενός αντάρτη Τουαρέγκ που εκτελέστηκε από το κράτος του Μάλι), έφτιαξε την πρώτη του κιθάρα από ένα τενεκεδάκι, ένα κομμάτι ξύλο και σύρμα από φρένο ποδηλάτου - σαν να ήθελε να αποδείξει πως ακόμη και μέσα στην έρημο μπορεί να γεννηθεί τραγούδι. Από τότε, το βραβευμένο με Grammy συγκρότημα έχει χαράξει τη δική του διαδρομή, υφαίνοντας ηλεκτρικές και ακουστικές κιθάρες με φωνητικά μοτίβα των Τουαρέγκ και ρυθμούς της Δυτικής Αφρικής - αυτό που ο κόσμος ονόμασε desert blues, μα που για εκείνους είναι απλώς η φωνή της ερήμου.

Η σύμπραξή τους στο Imidiwan Takyadam δεν είναι μια απλή guest συμμετοχή. Είναι μια ουσιαστική καλλιτεχνική συνέργεια - μια πράξη αλληλεγγύης. Το τραγούδι κουβαλά βαθιά πολιτική φόρτιση: μιλά για τη διασπορά, τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που βιώνει ο λαός των Τουαρέγκ, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει πως η μουσική μπορεί να γίνει τόπος συνάντησης, διαπολιτισμικού διαλόγου και κοινής μνήμης.

Ο ιδρυτής, ο πνευματικός πυρήνας του συγκροτήματος, Ibrahim Ag Alhabib, μιλά για το τραγούδι σαν να ξετυλίγει μια παλιά, άσβεστη μνήμη:

«Φίλοι μου, δείτε τι συμβαίνει γύρω μας. Έγραψα αυτό το τραγούδι πριν από χρόνια, όμως σήμερα η φωνή του αντηχεί πιο δυνατά από ποτέ. Μιλά για τον λαό μας, τους Tamasheq, σκορπισμένους σε μακρινούς τόπους, που σιγά-σιγά αφήνουν να ξεφτίσουν τα νήματα της κουλτούρας και της προγονικής τους κληρονομιάς. Είναι ένα κάλεσμα στη μνήμη και στη συνείδηση — μια υπενθύμιση να μην ξεχνάμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας που υπομένουν τον πόνο κάτω από την τυραννία κοντόφθαλμων και ανόητων ηγετών».

TINARIWEN • The Haggar Tour • Σάββατο 16 Μαΐου 2026 • FLOYD Live Music Venue

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση συνεχίζεται

Τιμές Εισιτηρίων

Early bird: 25 ευρώ (έχουν εξαντληθεί)
A' φάση προπώλησης: 28 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com
τηλεφωνικά 211 7700 000
more spots
Nova | Public | Ευριπίδης

Floyd
Live Music Venue
Πειραιώς 117, Γκάζι 11854, Aθήνα
210 3416706
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

 

