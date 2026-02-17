Πέθανε ο Billy Steinberg, ο συνθέτης πίσω από τα "True Colors" και "Like a Virgin"

Ο Billy Steinberg, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς στιχουργούς της σύγχρονης pop, πέθανε σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Όπως επιβεβαίωσε η Los Angeles Times, άφησε την τελευταία του πνοή στις 16 Φεβρουαρίου στο σπίτι του στο Brentwood της Καλιφόρνια.

Αν και έγινε ευρύτερα γνωστός ως επαγγελματίας τραγουδοποιός, τα πρώτα του βήματα στη μουσική έγιναν ως ερμηνευτής. Η καριέρα του απογειώθηκε όταν στις αρχές της δεκαετίας του ’80 δημιούργησε το δημιουργικό δίδυμο με τον Tom Kelly, μια συνεργασία που έμελλε να γεννήσει ορισμένους από τους μεγαλύτερους pop ύμνους της εποχής.

Το κοινό τους έργο κέρδισε μαζική αναγνώριση το 1984, όταν το “Like a Virgin” επιλέχθηκε ως single της Madonna, κατακτώντας την κορυφή των charts για έξι εβδομάδες και εξελισσόμενο σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της. Την ίδια περίοδο οι Steinberg–Kelly συνυπέγραψαν επίσης το “Eternal Flame” των Bangles, το “So Emotional” της Whitney Houston, το “Alone” των Heart και το “True Colors” της Cyndi Lauper.

Η Lauper, που ηχογράφησε το “True Colors” το 1986, ήταν από τις πρώτες που τίμησαν δημόσια τη μνήμη του. «Ήταν σπουδαίος στιχουργός και υπέροχος συνεργάτης. Με τον Tom είχαν μοναδικό τρόπο να συλλαμβάνουν όλο το φάσμα του συναισθήματος, από τη λεπτότητα έως την ένταση», δήλωσε στο Billboard. Αναφερόμενη ειδικά στη δημιουργία του τραγουδιού, πρόσθεσε ότι η μεταξύ τους διαδικασία υπήρξε απαιτητική αλλά βαθιά δημιουργική, σημειώνοντας πως ο Steinberg είχε αναγνωρίσει τελικά ότι η ίδια είχε δώσει στο κομμάτι τη δική της «εξαιρετικά όμορφη εκδοχή».

Ο γιος του, Ezra Steinberg, τον αποχαιρέτησε με δήλωση στο The Independent, τονίζοντας ότι «ως πατέρας μετέδωσε όχι μόνο την αγάπη του για τη μουσική, αλλά και την πειθαρχία, την ακεραιότητα και τον σεβασμό προς το μεγάλο songwriting», υπογραμμίζοντας ότι πίστευε στη δημιουργία έργων με διάρκεια, «στην τέχνη, στις σχέσεις και στην κληρονομιά».

Ενώ ο Tom Kelly αποσύρθηκε από τη μουσική βιομηχανία τη δεκαετία του ’90, ο Steinberg συνέχισε να γράφει τραγούδια μέχρι και τη δεκαετία του 2010, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως η Demi Lovato και η Nicole Scherzinger. Το 2011 οι δύο δημιουργοί εντάχθηκαν στο Songwriters Hall of Fame.

Ο Billy Steinberg αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Trina, τους γιους του Ezra και Max και τα θετά του παιδιά Raul και Carolina, καθώς και ένα τραγουδοποιητικό αποτύπωμα που καθόρισε τον ήχο και το συναίσθημα μιας ολόκληρης pop εποχής.