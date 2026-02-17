Ο Baz Luhrmann ετοιμάζει musical για τη ζωή του Elvis Presley

Ο Baz Luhrmann αποκάλυψε ότι εργάζεται πάνω σε ένα θεατρικό musical αφιερωμένο στη ζωή και την καριέρα του Elvis Presley. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Dan Morrissey για το Magic Radio, απαντώντας σε φήμες που τον ήθελαν να εξετάζει νέες δημιουργικές προσεγγίσεις γύρω από τον εμβληματικό τραγουδιστή μετά το biopic Elvis του 2022 και το πρόσφατο concert film EPiC.

«Δουλεύεται, ήδη συμβαίνει», δήλωσε ο Luhrmann. «Δεν ξέρω αν έπρεπε να το ανακοινώσω, αλλά μόλις το έκανα».

Ο Αυστραλός δημιουργός διευκρίνισε ότι, παρότι βρίσκεται πίσω από το project, δεν θα έχει αυτή τη φορά κεντρικό σκηνοθετικό ρόλο. Παρομοίασε μάλιστα τη συμμετοχή του με τον τρόπο που είχε αναθέσει στον Alex Timbers τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής μεταφοράς του Moulin Rouge το 2001.

«Δεν το κάνω γιατί έχω μάθει κάτι: δεν μπορώ να πηγαίνω προς τα πίσω», ανέφερε. «Δεν μπορώ να είμαι ο εαυτός μου στα 28 που έκανε το Romeo + Juliet. Αλλά μου αρέσει να το παραδίδω. Δεν είμαι κτητικός, λέω “πάρτε το παιδί μου”».

Το musical για τον Elvis βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και αναμένεται να αποτελέσει τη θεατρική συνέχεια της έντονης δημιουργικής ενασχόλησης του Luhrmann με τον μύθο του Presley τα τελευταία χρόνια.