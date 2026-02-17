Irreversible Entanglements: Νέο άλμπουμ και διπλό single με MOTHERBOARD

Οι Irreversible Entanglements ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ Future Present Past, που θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου από την Impulse!. Μαζί με την ανακοίνωση δόθηκαν στη δημοσιότητα τα singles “Don’t Lose Your Head” και “Vibrate Higher”, και τα δύο με τη συμμετοχή της στενής συνεργάτιδας του σχήματος MOTHERBOARD.

Το “Don’t Lose Your Head” λειτουργεί ως κάλεσμα εγρήγορσης, με τις φωνές της Camae Ayewa και της MOTHERBOARD να κινούνται σε μια χαμηλόφωνη αλλά έντονα φορτισμένη ερμηνεία πάνω στο groove του Tcheser Holmes. Αντίθετα, το “Vibrate Higher” αναπτύσσεται σε πιο σκοτεινό και ελεύθερο ύφος, αντανακλώντας την προέλευσή του ως live ηχογράφηση μπροστά σε κατάμεστο κοινό στο Pioneer Works του Μπρούκλιν.

Σχολιάζοντας το άλμπουμ, οι Irreversible Entanglements αναφέρουν ότι το Future Present Past πραγματεύεται τη συνύπαρξη πιθανοτήτων του μέλλοντος, αγωνιών του παρόντος και σοφίας του παρελθόντος, βλέποντας τη μουσική τους ως συνέχεια μιας παράδοσης αγώνα και απελευθέρωσης. «Είναι καθήκον μας να πάλλουμε σε υψηλότερη συχνότητα, πέρα από τον θόρυβο και τα σύνορα», σημειώνουν, περιγράφοντας το έργο ως συλλογικό τραγούδι αντίστασης και επιμονής.

Το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στο ιστορικό Van Gelder Studio, με το κουιντέτο στο απόγειο των αυτοσχεδιαστικών και συνθετικών του δυνατοτήτων. Η παραγωγή και επεξεργασία συνεχίστηκε τους επόμενους μήνες με τον Jonathan Schenke στο Μπρούκλιν, ενώ τη μίξη ανέλαβε ξανά ο Andrew Lappin. Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης οι MOTHERBOARD και Helado Negro.