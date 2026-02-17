Πληροφορίες

Irreversible Entanglements: Νέο άλμπουμ και διπλό single με MOTHERBOARD

Το πολιτικοποιημένο free jazz σχήμα επιστρέφει στις 27 Μαρτίου με το "Future Present Past" μέσω Impulse!, παρουσιάζοντας τα “Don’t Lose Your Head” και “Vibrate Higher”.

Irreversible Entanglements
Φωτ.: Annemone Take
Avopolis Team

Οι Irreversible Entanglements ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ Future Present Past, που θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου από την Impulse!. Μαζί με την ανακοίνωση δόθηκαν στη δημοσιότητα τα singles “Don’t Lose Your Head” και “Vibrate Higher”, και τα δύο με τη συμμετοχή της στενής συνεργάτιδας του σχήματος MOTHERBOARD.

Το “Don’t Lose Your Head” λειτουργεί ως κάλεσμα εγρήγορσης, με τις φωνές της Camae Ayewa και της MOTHERBOARD να κινούνται σε μια χαμηλόφωνη αλλά έντονα φορτισμένη ερμηνεία πάνω στο groove του Tcheser Holmes. Αντίθετα, το “Vibrate Higher” αναπτύσσεται σε πιο σκοτεινό και ελεύθερο ύφος, αντανακλώντας την προέλευσή του ως live ηχογράφηση μπροστά σε κατάμεστο κοινό στο Pioneer Works του Μπρούκλιν.

Σχολιάζοντας το άλμπουμ, οι Irreversible Entanglements αναφέρουν ότι το Future Present Past πραγματεύεται τη συνύπαρξη πιθανοτήτων του μέλλοντος, αγωνιών του παρόντος και σοφίας του παρελθόντος, βλέποντας τη μουσική τους ως συνέχεια μιας παράδοσης αγώνα και απελευθέρωσης. «Είναι καθήκον μας να πάλλουμε σε υψηλότερη συχνότητα, πέρα από τον θόρυβο και τα σύνορα», σημειώνουν, περιγράφοντας το έργο ως συλλογικό τραγούδι αντίστασης και επιμονής.

Το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στο ιστορικό Van Gelder Studio, με το κουιντέτο στο απόγειο των αυτοσχεδιαστικών και συνθετικών του δυνατοτήτων. Η παραγωγή και επεξεργασία συνεχίστηκε τους επόμενους μήνες με τον Jonathan Schenke στο Μπρούκλιν, ενώ τη μίξη ανέλαβε ξανά ο Andrew Lappin. Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης οι MOTHERBOARD και Helado Negro.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Tinariwen

Το νέο single των Tinariwen φέρνει την ανάσα της ερήμου πριν τη συναυλία τους στην Αθήνα

Οι Tinariwen αποκαλύπτουν το νέο τους single "Imidiwan Takyadam" σε συνεργασία με τον José González.
DEADLETTER

Οι DEADLETTER επιστρέφουν με το νέο single "Songless Bird"

Το βρετανικό alt-indie σχήμα DEADLETTER παρουσιάζει το τρίτο single "Songless Bird" από το...
Billy Steinberg

Πέθανε ο Billy Steinberg, ο συνθέτης πίσω από τα "True Colors" και "Like a Virgin"

Ο εμβληματικός Αμερικανός τραγουδοποιός Billy Steinberg, συνδημιουργός μερικών από τα πιο...

Featured

Tinariwen

Το νέο single των Tinariwen φέρνει την ανάσα της ερήμου πριν τη συναυλία τους στην Αθήνα

Οι Tinariwen αποκαλύπτουν το νέο τους single "Imidiwan Takyadam" σε συνεργασία με τον José González.
American Pie

American Pie: H ταινία που έκανε την αμηχανία εθνικό σπορ

Πριν το ίντερνετ μάθει στους εφήβους τα πάντα, το "American Pie" τους έμαθε να γελούν με τα πάντα, και κυρίως...
Angel Du$t

Angel Du$t – Cold 2 The Touch

Οι Angel Du$t επιστρέφουν με το "Cold 2 The Touch", ένα 26λεπτο hardcore σοκ που επαναφέρει τη...

Best of Network