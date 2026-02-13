Οι Foo Fighters δίνουν μια γεύση από το νέο τους άλμπουμ με 11 αποσπάσματα τραγουδιών

Οι Foo Fighters ενθουσίασαν τους θαυμαστές τους, αποκαλύπτοντας μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα τους αποσπάσματα από 11 νέα κομμάτια, προμηνύοντας ότι το επόμενο άλμπουμ τους βρίσκεται πλέον πολύ κοντά.

Οι φίλοι του πολυβραβευμένου με Grammy συγκροτήματος μεταφέρονται σε μια διαδραστική αρχική σελίδα που θυμίζει δωμάτιο γεμάτο αφίσες, στοίβες από CD, ρούχα, μουσικά όργανα και άλλα αντικείμενα.

Περιηγούμενοι στον χώρο και κάνοντας κλικ σε διάφορα στοιχεία, μπορούν να ανακαλύψουν σύντομα, περίπου δεκάδευτερα αποσπάσματα ακυκλοφόρητης μουσικής, η οποία πιθανότατα θα συμπεριληφθεί στον επερχόμενο δίσκο. Στο δωμάτιο υπάρχουν και αρκετά «παραπλανητικά» στοιχεία, γεγονός που υποχρεώνει τους χρήστες να εξερευνήσουν προσεκτικά τη σελίδα για να εντοπίσουν και τα 11 μοναδικά clips.

Πολλές από τις εικόνες που εμφανίζονται φαίνεται να προέρχονται από πρόσφατες ηχογραφήσεις. Σε ορισμένα αποσπάσματα ακούγονται γυναικεία δεύτερα φωνητικά· χρήστες στο διαδίκτυο εκτιμούν ότι αυτό ίσως υποδηλώνει πιο ενεργή συμμετοχή της Violet Grohl, κόρης του Dave και πρόσφατα υπογεγραμμένης μουσικού.

Η αινιγματική αυτή καμπάνια έρχεται λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου ο Dave Grohl επιβεβαίωσε ότι το νέο άλμπουμ έχει ολοκληρωθεί, ανακοινώνοντάς το σε κοινό θαυμαστών κατά την έναρξη της τρέχουσας περιοδείας του συγκροτήματος στην Αυστραλία.

Οι τελευταίες κυκλοφορίες των Foo Fighters περιλαμβάνουν τα singles “Today’s Song” και “Asking for a Friend” από το 2025, καθώς και το ζωντανό άλμπουμ Are Playing Where??? Vol I, που διατέθηκε αποκλειστικά μέσω Bandcamp τον Οκτώβριο. Το συγκρότημα δεν έχει κυκλοφορήσει νέο στούντιο άλμπουμ από το But Here We Are (2023), έναν δίσκο που, παρότι δύσκολα χαρακτηρίζεται «κλασικός», κερδίζει εκ των υστέρων σεβασμό ως κεφάλαιο επιβίωσης στην ιστορία τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εναλλακτικός καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα του για να «διαρρεύσει» υλικό: πέρσι η Hayley Williams των Paramore ανέβασε 16 τραγούδια στον δικό της ιστότοπο, επιτρέποντας στους θαυμαστές να τα μετακινούν και να αλληλεπιδρούν με τα αρχεία.