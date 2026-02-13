Η ζωή της Cass Elliot των Mamas & The Papas έρχεται στη μεγάλη οθόνη

Η ζωή της εμβληματικής Cass Elliot των Mamas & The Papas μεταφέρεται στον κινηματογράφο, με την Jessica Gunning (γνωστή από τον ρόλο της ως stalker στη δημοφιλή μίνι σειρά του Netflix Baby Reindeer) να αναλαμβάνει να ενσαρκώσει τη θρυλική τραγουδίστρια.

Η ταινία βασίζεται στο απομνημόνευμα που εξέδωσε το 2024 η κόρη της Elliot, Owen Elliot-Kugell, και θα εστιάσει στη ζωή, την κληρονομιά και τη μουσική της καλλιτέχνιδας. Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο Τύπου, δεν πρόκειται για biopic των Mamas & The Papas, αλλά για ένα προσωπικό πορτρέτο της Elliot. Παράλληλα, η παραγωγή φιλοδοξεί να καταρρίψει τον διαδεδομένο αστικό μύθο ότι πέθανε πνιγμένη από σάντουιτς με ζαμπόν, διευκρινίζοντας τις πραγματικές συνθήκες του θανάτου της σε ηλικία 32 ετών.

Το σενάριο υπογράφει η Emma Forrest, ενώ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί σκηνοθέτης. Την παραγωγή έχει αναλάβει η Veritas Entertainment, η εταιρεία πίσω από το πρόσφατα αναγνωρισμένο biopic για τον Bob Dylan.