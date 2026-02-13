Πληροφορίες

Ο Kevin Morby ανακοινώνει νέο άλμπουμ και παρουσιάζει το single "Javelin"

Το "Little Wide Open" κυκλοφορεί 15 Μαΐου από τη Dead Oceans, με συμμετοχές Justin Vernon, Lucinda Williams και Amelia Meath.

Kevin Morby
Avopolis Team

Ο Kevin Morby ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ Little Wide Open, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 15 Μαΐου μέσω της Dead Oceans. Μαζί με την ανακοίνωση, ο Αμερικανός τραγουδοποιός μοιράστηκε το πρώτο single και video του δίσκου, το “Javelin”. Το άλμπουμ υπογράφει παραγωγικά ο Aaron Dessner, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν και νέες ζωντανές εμφανίσεις για το 2026, με τον Liam Kazar να ανοίγει επιλεγμένες ημερομηνίες.

Όπως εξηγεί ο Morby, το Little Wide Open εκτυλίσσεται «σε ένα φόντο από μπλεγμένους αυτοκινητόδρομους, μικρές πόλεις κάτω των 100.000 κατοίκων, σταυρούς στην άκρη του δρόμου, ένα rock 'n' roll ειδύλλιο, πεταλούδες που ζευγαρώνουν, τη ζωή ενός Αμερικανού entertainer, βαν Econoline και πολλά ακόμη». Ο ίδιος το χαρακτηρίζει «χωρίς αμφιβολία το πιο προσωπικό και ευάλωτο άλμπουμ» του μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι ο Dessner «έκανε ηρωική δουλειά συγκρατώντας με από το να φορτώσω τα τραγούδια με υπερβολικά τεχνάσματα, αφήνοντας τις ιστορίες να σταθούν κάπως γυμνές, παρά τον τίτλο, ο δίσκος είναι πραγματικά πολύ ανοιχτός».

Για το single “Javelin”, ο Morby αναφέρει ότι πρόκειται για «ένα τραγούδι για το να είσαι ερωτευμένος με κάποιον που συνεχώς περιφέρεται γύρω από τον κόσμο — ταξιδεύοντας αδιάκοπα σε αέρα και αυτοκινητόδρομους — και έπειτα να επιστρέφεις μόνος στη μέση της Αμερικής». Στο κομμάτι συμμετέχει η Amelia Meath των Sylvan Esso, την οποία ο Morby είχε καλέσει να ηχογραφήσει φωνητικά υποστήριξης· ωστόσο, «η παρουσία της είναι τόσο ξεχωριστή που τα “backing vocals” δεν μπορούν παρά να πάρουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Το video του “Javelin” δείχνει τον Morby και τον φίλο του Caleb Hearon να οδηγούν σε αγροτικές εκτάσεις και επαρχιακούς δρόμους του Missouri, με cameo εμφανίσεις των Katie Crutchfield και Tara Raghuveer. «Νομίζω ότι αποτυπώνει όλη τη χαρά που είχαμε κατά τη δημιουργία του», σημειώνει ο καλλιτέχνης.

Στο Little Wide Open συμμετέχει ένα εκτενές σύνολο συνεργατών, μεταξύ των οποίων οι Dessner, Amelia Meath, Justin Vernon, Katie Gavin, Lucinda Williams, Mat Davidson, Meg Duffy, Oliver Hill, Rachel Baiman, Stuart Bogie, Tim Carr, Andrew Barr, Benjamin Lanz, Colin Croom και Tom Moth, ενώ τη μίξη υπογράφουν οι Bella Blasko και Jonathan Low. Ο Morby το περιγράφει ως το τρίτο μέρος μιας άτυπης τριλογίας, μετά τα Sundowner (2020) και This Is a Photograph (2022), δίσκους που κατέγραφαν την επιστροφή του στο μεσοδυτικό τοπίο της Αμερικής και τη ζωή στο Κάνσας Σίτι.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Foo Fighters

Οι Foo Fighters δίνουν μια γεύση από το νέο τους άλμπουμ με 11 αποσπάσματα τραγουδιών

Με μια διαδραστική σελίδα-γρίφο γεμάτη αντικείμενα και ηχητικά αποσπάσματα, οι Foo Fighters...
Cass Elliot

Η ζωή της Cass Elliot των Mamas & The Papas έρχεται στη μεγάλη οθόνη

Η Jessica Gunning θα ενσαρκώσει τη φωνή των Mamas & The Papas.
GAZARTE CARNIVAL PARTY

Studio 54 στο Γκάζι: Tο Gazarte μεταμορφώνεται σε ντίσκο-σύμπαν για μια αποκριάτικη νύχτα

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου το Gazarte αναβιώνει τον μύθο του Studio 54 με live από τους Swingin’...

Featured

Foo Fighters

Οι Foo Fighters δίνουν μια γεύση από το νέο τους άλμπουμ με 11 αποσπάσματα τραγουδιών

Με μια διαδραστική σελίδα-γρίφο γεμάτη αντικείμενα και ηχητικά αποσπάσματα, οι Foo Fighters...
Bat For Lashes

Bat For Lashes – Fur and Gold (Deluxe Edition)

Το "Fur and Gold" της Bat for Lashes παραμένει ένα αιθέριο, μπαρόκ-folk ντεμπούτο που καθόρισε τη...
Socrates Drank the Conium

Socrates Drank the Conium: O μύθος που άντεξε στον χρόνο

Από τη δημιουργική έκρηξη των '70s μέχρι τη συλλογική μνήμη του ελληνικού ροκ, οι Socrates Drank...

Best of Network