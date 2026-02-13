Ο Kevin Morby ανακοινώνει νέο άλμπουμ και παρουσιάζει το single "Javelin"

Ο Kevin Morby ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ Little Wide Open, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 15 Μαΐου μέσω της Dead Oceans. Μαζί με την ανακοίνωση, ο Αμερικανός τραγουδοποιός μοιράστηκε το πρώτο single και video του δίσκου, το “Javelin”. Το άλμπουμ υπογράφει παραγωγικά ο Aaron Dessner, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν και νέες ζωντανές εμφανίσεις για το 2026, με τον Liam Kazar να ανοίγει επιλεγμένες ημερομηνίες.

Όπως εξηγεί ο Morby, το Little Wide Open εκτυλίσσεται «σε ένα φόντο από μπλεγμένους αυτοκινητόδρομους, μικρές πόλεις κάτω των 100.000 κατοίκων, σταυρούς στην άκρη του δρόμου, ένα rock 'n' roll ειδύλλιο, πεταλούδες που ζευγαρώνουν, τη ζωή ενός Αμερικανού entertainer, βαν Econoline και πολλά ακόμη». Ο ίδιος το χαρακτηρίζει «χωρίς αμφιβολία το πιο προσωπικό και ευάλωτο άλμπουμ» του μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι ο Dessner «έκανε ηρωική δουλειά συγκρατώντας με από το να φορτώσω τα τραγούδια με υπερβολικά τεχνάσματα, αφήνοντας τις ιστορίες να σταθούν κάπως γυμνές, παρά τον τίτλο, ο δίσκος είναι πραγματικά πολύ ανοιχτός».

Για το single “Javelin”, ο Morby αναφέρει ότι πρόκειται για «ένα τραγούδι για το να είσαι ερωτευμένος με κάποιον που συνεχώς περιφέρεται γύρω από τον κόσμο — ταξιδεύοντας αδιάκοπα σε αέρα και αυτοκινητόδρομους — και έπειτα να επιστρέφεις μόνος στη μέση της Αμερικής». Στο κομμάτι συμμετέχει η Amelia Meath των Sylvan Esso, την οποία ο Morby είχε καλέσει να ηχογραφήσει φωνητικά υποστήριξης· ωστόσο, «η παρουσία της είναι τόσο ξεχωριστή που τα “backing vocals” δεν μπορούν παρά να πάρουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Το video του “Javelin” δείχνει τον Morby και τον φίλο του Caleb Hearon να οδηγούν σε αγροτικές εκτάσεις και επαρχιακούς δρόμους του Missouri, με cameo εμφανίσεις των Katie Crutchfield και Tara Raghuveer. «Νομίζω ότι αποτυπώνει όλη τη χαρά που είχαμε κατά τη δημιουργία του», σημειώνει ο καλλιτέχνης.

Στο Little Wide Open συμμετέχει ένα εκτενές σύνολο συνεργατών, μεταξύ των οποίων οι Dessner, Amelia Meath, Justin Vernon, Katie Gavin, Lucinda Williams, Mat Davidson, Meg Duffy, Oliver Hill, Rachel Baiman, Stuart Bogie, Tim Carr, Andrew Barr, Benjamin Lanz, Colin Croom και Tom Moth, ενώ τη μίξη υπογράφουν οι Bella Blasko και Jonathan Low. Ο Morby το περιγράφει ως το τρίτο μέρος μιας άτυπης τριλογίας, μετά τα Sundowner (2020) και This Is a Photograph (2022), δίσκους που κατέγραφαν την επιστροφή του στο μεσοδυτικό τοπίο της Αμερικής και τη ζωή στο Κάνσας Σίτι.