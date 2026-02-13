Ο Danny L Harle ενώνει δυνάμεις με τη Dua Lipa στο "Two Hearts"

Ο υποψήφιος για GRAMMY μουσικός, παραγωγός και συνθέτης Danny L Harle κυκλοφόρησε το Cerulean, το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ του, και το γιορτάζει με το "Two Hearts", τη νέα του συνεργασία με τη Dua Lipa, η οποία έκανε πρεμιέρα ως το "Hottest Record" του Radio 1.

Το "Two Hearts" αποτελεί ένα από τα κεντρικά highlights του άλμπουμ και συνεχίζει τη δημιουργική συνεργασία των δύο καλλιτεχνών που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των sessions για το πολυβραβευμένο άλμπουμ της Dua Lipa το 2024, Radical Optimism.

Το Cerulean σηματοδοτεί την πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία του Danny L Harle μέσω της XL Recordings και αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο ξεκάθαρη και οριστική καλλιτεχνική του δήλωση. Μετά το διαδραστικό project "Harlecore" του 2021, ο Harle θεωρεί το "Cerulean" ως το πραγματικό του ντεμπούτο. «Αυτό είναι το ντεμπούτο άλμπουμ μου», δηλώνει.

Το Cerulean, που μοιάζει σαν ένα ταξίδι σε απέραντα, εξωγήινα ηχητικά τοπία, συνδυάζει μπάσα που διαλύουν τα ηχεία και ευφορικά trance synths με κλασικές αρμονίες, απτική ηχητική σχεδίαση και field recordings του ίδιου του Harle από κύματα που σκάνε στην ακτή. Ο δίσκος υπάρχει «στο κατώφλι ανάμεσα στα όνειρα και την πραγματικότητα», αποτυπώνοντας αυτό που ο Harle περιγράφει ως μια αναζήτηση μελαγχολικής ευφορίας - μεγαλοφοβικής κλίμακας, αλλά βαθιά ανθρώπινης στον πυρήνα της.

Αναζητώντας «τις καλύτερες μελωδίες, τραγουδισμένες από τις καλύτερες φωνές», ο Harle συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό καστ συνεργατών, ανάμεσά τους οι Dua Lipa, Caroline Polachek, Clairo, PinkPantheress, Oklou, MNEK, Julia Michaels και kacha, καθώς και οι ίδιες του τις κόρες. Όλες αυτές οι ερμηνείες εντάσσονται σε έναν μουσικό κόσμο που αντλεί επιρροές από την ηδονιστική rave κουλτούρα και τη σειρά video games "Dark Souls", μέχρι το "Einstein on the Beach" του Philip Glass και συνθέτες της Αναγέννησης και της Ελισαβετιανής περιόδου, όπως οι Monteverdi, Thomas Tallis και William Byrd.

Το "Two Hearts" έρχεται να προστεθεί στα ήδη κυκλοφορημένα singles του άλμπουμ "Raft In The Sea (feat. Julia Michaels)", "Starlight (feat. PinkPantheress)", "Azimuth (feat. Caroline Polachek)" και "Crystallise My Tears (feat. Oklou & MNEK)", επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και το εύρος του "Cerulean".

Παράλληλα με την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Danny L Harle παρουσίασε και μια 32λεπτη οπτικοακουστική ταινία που το συνοδεύει. Σε σκηνοθεσία της καταξιωμένης Lilian Hardouineau, η ταινία εκτυλίσσεται ως μια ζωντανή performance μέσα σε έναν απέραντο, αποκαλυπτικό θαλάσσιο κόσμο. Κάνοντας πρεμιέρα αποκλειστικά μέσω του NTS, το Cerulean περιλαμβάνει όλα τα κομμάτια του άλμπουμ, επανασχεδιασμένα ως μια ενιαία, συνεχόμενη performance που κινείται ανάμεσα σε στιγμές ευφορίας, μελαγχολίας και παιχνιδιάρικου σουρεαλισμού.

Η οπτική γλώσσα της Hardouineau αντλεί από sci-fi και κινηματογραφικά σημεία αναφοράς, όπως το Stalker του Andrei Tarkovsky και το Alien του Ridley Scott, δημιουργώντας έναν ονειρικό κόσμο που μοιάζει ταυτόχρονα μνημειώδης και στοιχειωμένος. Μεγάλο μέρος της ταινίας γυρίστηκε στο Bull Sand Fort, ένα εγκαταλελειμμένο θαλάσσιο οχυρό στον κόλπο Humber, με την τοποθεσία να προσδίδει στο φιλμ μια έντονη αίσθηση κλίμακας και απομόνωσης — μια φθαρμένη κατασκευή, περιτριγυρισμένη από νερό, αιωρούμενη ανάμεσα στην ερείπωση και την ονειροπόληση.

«Η ένταση ανάμεσα στην ευφορία και τη μελαγχολία καθοδήγησε πραγματικά όλο το πρότζεκτ», σημειώνει η Hardouineau. «Φανταστήκαμε το DJ set σχεδόν σαν το τελευταίο πριν από το τέλος του κόσμου — στιγμές απόγνωσης που ακολουθούνται από εκρήξεις ζωτικότητας, σαν ο Danny να πολεμά την αποκάλυψη με τη μουσική».