Bat For Lashes – Fur and Gold (Deluxe Edition)

Bat For Lashes ήταν η περσόνα που υιοθέτησε στο πρώτο μισό του 2000 η γεννημένη στο Πακιστάν τραγουδοποιός Natasha Khan, κάτοικος του Μπράιτον. Η ιδέα της για το Fur And Gold ήταν να δημιουργήσει κάτι που «θα ξεκινούσε το σούρουπο και θα τελείωνε στο υπέροχο φως του ήλιου». Η περιγραφή δίνει μια ιδέα για το πώς ακούγεται αυτό το άλλοτε αιθέριο και άλλοτε απόκοσμο, κινηματογραφικό άλμπουμ.

Τα ουρλιαχτά, οι ψίθυροι και η χαρμολύπη στο τραγούδι της Natasha Khan βρίσκονται στο επίκεντρο. Με μια ερμηνεία σαγηνευτική όσο της Björk, φλογισμένη όσο της PJ Harvey και δραματική όσο της Kate Bush, αφήνει τη φωνή της να κυριαρχήσει στις ενορχηστρώσεις. Το μουσικό φόντο, συχνά μινιμαλιστικό και άλλοτε πιο πλούσιο, με έγχορδα, κόρνα, Hammond, ασυνήθιστα κρουστά και ξερά τύμπανα, προσφέρει την τέλεια συνοδεία. Ο ήχος του Fur and Gold είναι πολύ δουλεμένος.

Τα στιχουργικά θέματα του δίσκου είναι πολύ ποικίλα. Υπάρχουν τραγούδια εμπνευσμένα από την αγγλική λαογραφία, βυθισμένα στην ομορφιά της βρετανικής υπαίθρου. Άλλα τραγούδια εμπνέονται από την ηρωική φαντασία, τη γοτθική λογοτεχνία και τα παιδικά παραμύθια. Άλλα, τέλος, εξετάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Συνήθως οι τίτλοι των τραγουδιών παίρνουν το όνομά τους από το θέμα του τραγουδιού. Το τελευταίο κομμάτι, η σκοτεινή και αραιή ονειρική ιστορία του "I Saw a Light", αφηγείται δύο εραστές που διαπράττουν τελετουργική αυτοκτονία.

Τα περισσότερα κομμάτια βασίζονται σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα πλήκτρων, όπως το τρεμάμενο εναρκτήριο τραγούδι “Horse And I”, με το με το χαρακτηριστικό τσέμπαλο, το δικό της μπαρόκ ποπ αριστούργημα. Στο "Trophy" αλλάζει εντελώς την ατμόσφαιρα. Με κινητήρια δύναμη μια απειλητική γραμμή του μπάσου, τα πλήκτρα και ένα επαναλαμβανόμενο beat, κατά τη διάρκεια του ρεφρέν, η Khan επαναλαμβάνει γλυκά: «Heaven is a feeling I get in your arms», και η λαχανιασμένη φωνή της έρχεται σε αντίθεση με τα δεύτερα φωνητικά του Josh T. Pearson των cult ψυχικών γιγάντων Lift to Experience.

Ένα άλλο από τα highlights, το "Bats Mouth" είναι ένας ορχηστρικός, ποιητικά έμμεσος, γάμος της έφεσης της Khan τόσο για στο παράξενο όσο και για στο καθημερινό, σε έναν ύμνο για το σεξ για τον οποίο η Kate Bush θα ήταν περήφανη.

Μεγάλο μέρος του Fur and Gold ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τις μπαρόκ-φολκ ευαισθησίες της Khan. Εκτός από το προαναφερθέν "Horse and I", στο ίδιο θεατρικό ύφος κινούνται το "Tahiti" ή το στοιχειωτικό "Sad Eyes". Υπάρχουν όμως άλλα κομμάτια με μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα. Τα σέξι synth beats του "The Wizard" ή ακόμα και ο αισθησιακός, κρυμμένος παλμός του "Sarah". Παρόμοια με το "Seal Jubilee" θολώνει τα νερά με έναν αφτιασίδωτο lo-fi pop ήχο.

Το "What's A Girl To Do?" με τα ονειρικά φωνητικά και το δραματικό μπάσο του είναι άλλο ένα highlight. Αντίστοιχα, το "Prescilla" με τη σχεδόν gospel-blues δομή και ενορχήστρωση ακούγεται ανυψωτικό, όμοια ας πούμε με το “Come On Billy” της PJ Harvey. Το “I Saw a Light" ηλεκτρίζει το συναίσθημα, ξεκινώντας ως ντουέτο μεταξύ του πιάνου της Khan και του ήχου μιας απαλής καταιγίδας και στη συνέχεια προσθέτοντας αργά, σταθερά τα άλλα όργανα της μπάντας της.

Ενώ τα επόμενα άλμπουμ θα έβλεπαν τις δημιουργικές προθέσεις της Natasha Khan να συνδυάζονται με πιο εντυπωσιακούς τρόπους, ειδικά το δεύτερο άλμπουμ της, Two Suns (2009), και, αργότερα, το εξαιρετικό The Bride του 2016, είναι συναρπαστικό το πόσο πλήρως διαμορφωμένο ήταν εξαρχής το concept της Bat for Lashes. Δεν ήταν απλώς σπίθα, αλλά φωτιά απ’ το ξεκίνημα.

Η νέα έκδοση με αφορμή την 20ή επέτειο του δίσκου συνοδεύεται από demo και B-sides που συμπληρώνουν ένα δεύτερο άλμπουμ. Ωστόσο, εδώ κανένα από τα demo που παρουσιάζονται δεν είναι από τραγούδια του Fur and Gold. Αντίθετα, είναι τραγούδια όπως το "Healing Fire" και το "Rosie" από το EP Who Stole Petretski's Thunder? (2004) σε παραγωγή της ίδιας της Khan, ή το "Howl" που ήταν b-side στο "Trophy". Περιλαμβάνονται ακόμα ηχογραφήσεις του BBC για τα "What's a Girl to Do?" και "Tahiti".