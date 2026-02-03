Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

RONKER – Respect The Hustle, I Won’t Be Your Dog Forever

Στο δεύτερο άλμπουμ τους οι RONKER παντρεύουν noise rock, hardcore punk και post-punk ένταση σε έναν δεμένο, σκοτεινό και ώριμο δίσκο.

  • Βαθμολογία: 8
  • Καλλιτέχνης: RONKER
  • Label: Labelman
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Post-Hardcore
RONKER
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Bruce Springsteen

Το Respect The Hustle, I Won’t Be Your Dog Forever των Βέλγων RONKER σου κλέβει την προσοχή σου από το εξώφυλλο, στη χώνει στο στόμα και περιμένει να δει αν θα δαγκώσεις ή αν θα κάνεις πίσω. Κι εγώ, που νόμιζα ότι έχω ακούσει αρκετό θυμό για μια ζωή, το έβαλα να παίξει ένα βράδυ από αυτά που δεν θέλεις παρέα, μόνο φως χαμηλό και νεύρα ανοιχτά. Λάθος μου. Αυτός ο δίσκος δεν είναι για μοναχικούς στοχασμούς. Είναι για συγκρούσεις.

Εδώ δεν υπάρχει καμία ρομαντική ιδέα του punk ως στάσης ζωής. Οι RONKER παίζουν σαν να μην πιστεύουν πια σε στάσεις, μόνο σε αντανακλαστικά. Κοφτά riffs που μετά από λίγο γίνονται εκκωφαντικά, φωνητικά που δεν "εκφράζουν" αλλά ξεσπάνε άγρια, όλα πάνω σου. Σαν να έχουν βαρεθεί να εξηγούν τι τους πνίγει και απλώς το πετάνε πάνω σου, ωμό, ιδρωμένο, χωρίς φίλτρο. "Respect the hustle", λέει ο τίτλος, αλλά το λέει με δόντια σφιγμένα, σαν απειλή.

Αυτό είναι το δεύτερο άλμπουμ τους μετά το Fear Is A Funny Thing, Now Smile Like A Big Boy (2024) και ξυπνάει ξεκάθαρα μνήμες από τους Idles στα πιο αφρισμένα τους, ειδικά το "Clear the Air", με αυτές τις απότομες αλλαγές ταχύτητας και τα κοψίματα που είναι φτιαγμένα για να σπάνε αυχένες στο pit, ενώ παράλληλα σου υπενθυμίζει ότι εδώ υπάρχει σοβαρή τραγουδοποιία, με μια αγριότητα που δεν θέλει να παριστάνει κάτι άλλο. Και πριν προλάβεις να πάρεις ανάσα, το "Snuff" ξεδιπλώνει μια ιδιόρρυθμη, νευρική απογοήτευση: μαζεύει άγχος, το φουσκώνει μέχρι να γίνει εκκωφαντικό ξέσπασμα και μετά το αφήνει να καταρρεύσει σε μια απρόσμενα προσωπική, σχεδόν τρυφερή ενδοσκόπηση.

Ενώ στο ντεμπούτο τους υπήρχαν κάτι «ό,τι να ’ναι» στιγμές και ιντερλούδια που έμοιαζαν περισσότερο με χαβαλέ παρά με κανονικό χτύπημα, εδώ όλα κουμπώνουν. Από το πρώτο άκουσμα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει γραμμή, νεύρο και στόχος και πως τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν περισσεύει. Η ταχύτητα, ο θόρυβος και κάτι υπόγειες μελωδίες που τρυπώνουν εκεί που δεν τις περιμένεις καθορίζουν όλο το πρώτο μισό. Είτε μιλάμε για το πιο καθαρόαιμο rock 'n' roll τσαμπουκά του "Respect the Hustle", είτε για εκείνο το ξαφνικό crossover thrash ξέσπασμα στο "No Sweat" που είναι φτιαγμένο για μακελειό στο pit, έχεις συνεχώς την αίσθηση ότι σου πετάνε περισσότερα απ’ όσα προλαβαίνεις να μαζέψεις. Κι εκεί που νομίζεις ότι τους έπιασες, σκάει το "Snuff" και οι RONKER δείχνουν το άλλο τους πρόσωπο. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι το δεύτερο άλμπουμ είναι πιο στρωμένο, πιο πολυεπίπεδο. Τα γρέζια τραβιούνται λίγο πίσω, οι ρυθμοί χαμηλώνουν, και μένει ένας σκοτεινός, αργός βρασμός που σε αναστατώνει χωρίς να φωνάζει. Όσο προχωράει, χτίζεται σε κάτι βαρύ και επιβλητικό, με riffs που ακουμπάνε επικίνδυνα σε post-rock ή post-metal έδαφος. Είναι κομμάτι-ανάσα, αλλά όχι χαλάρωση: κρατάει την ένταση ζωντανή και σπάει ιδανικά τη μονολιθικότητα του ξύλου.

Το δεύτερο μισό σε βαράει ξανά χωρίς έλεος. Τα "House of Hunger" και "Discodust" καίνε καθαρό μέταλλο, χωρίς υπεκφυγές, μιλώντας για τις παγίδες και τις αυταπάτες του rock 'n' roll τρόπου ζωής – τίποτα καινούργιο θα πει κανείς, πάντα έτσι ήταν. Και δεν είναι τυχαίο: ο δίσκος γράφτηκε στον δρόμο, μέσα στη φθορά και την ένταση της διαρκούς κίνησης, κάτι που δένει όλο αυτό , αν και ακόμα και σε κομμάτια όπως το "Limelighter" ξεπροβάλλουν μελαγχολικές γραμμές που δείχνουν ότι δεν παίζουν απλώς δυνατά για να παίξουν δυνατά. Το φινάλε του "Using Eyes" τραβάει το χειρόφρενο απότομα, διαλέγοντας πιο μουντές υφές που θυμίζουν ιρλανδικό post-punk και ένα πιο ήπιο κλείσιμο. 

Έχουμε ακούσει άπειρα ευρωπαϊκά σχήματα να μπλέκουν το 90s noise rock με hardcore/punk, σαν συνταγή που δοκιμάστηκε και ξαναδοκιμάστηκε μέχρι να χάσει τη γεύση της. Οι RONKER όμως δεν μένουν εκεί. Ρίχνουν μέσα post-punk νεύρο, κάτι στραβές γωνίες και άλλες υφές που τους τραβάνε έξω από το σωρό και τους δίνουν δικό τους βάρος. Παίζουν πιο έξυπνα, παίζουν πιο ύπουλα. Σε σχέση με το ντεμπούτο, εδώ η ροή είναι πιο δεμένη, λιγότερο σκόρπια, και δείχνει καθαρά ότι μπορούν να σε κρατήσουν στην τσίτα ακόμα κι όταν κατεβάζουν ένταση και δουλεύουν πιο μαλακές, πιο σκοτεινές υφές. Ναι, απ’ έξω μοιάζουν με άλλη μια ευρωπαϊκή hardcore/noise μπάντα έτοιμη να σου φωνάξει στο πρόσωπο. Αλλά αν σκάψεις λίγο βαθύτερα, θα βρεις νεύρο, συναίσθημα και ιδέες που δεν τελειώνουν στο πρώτο pit. Οπότε, το Respect The Hustle, I Won’t Be Your Dog Forever δεν είναι απλώς άλλος ένας θυμωμένος δίσκος για τη στοίβα. Είναι από εκείνους που σου ψιθυρίζουν ότι κάτι κινείται από κάτω κι αν δεν σκύψεις να ακούσεις, δικό σου πρόβλημα. 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

RONKER

RONKER – Respect The Hustle, I Won’t Be Your Dog Forever

Στο δεύτερο άλμπουμ τους οι RONKER παντρεύουν noise rock, hardcore punk και post-punk ένταση σε...
Automassive – Parasite

Automassive – Parasite

Ωμό post-hardcore από τη Θεσσαλονίκη: οι Automassive παραδίδουν έναν δίσκο one-take έντασης, noise και...
Craven Faults

Craven Faults – Sidings

Ένα υποβλητικό ambient ταξίδι πάνω σε ξεχασμένες σιδηροδρομικές γραμμές: οι Craven Faults...
Full Metal Bracket

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Ιανουαρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...
Imarhan – Essam

Imarhan – Essam

Με το "Essam", οι Imarhan ρισκάρουν συνειδητά, ενσωματώνοντας ηλεκτρονικά στοιχεία στα Tuareg...
Anser

Anser – Ανάδυση

Η αφιλτράριστη εξομολόγηση του Anser.
Backengrillen

Backengrillen – Backengrillen

Το ντεμπούτο των Backengrillen διαλύει τα όρια του death-doom, μπλέκοντας θόρυβο, σαξόφωνο και...
4 καινούργια indie-folk άλμπουμ

4 καινούργια indie-folk άλμπουμ για ήσυχες νύχτες

Τέσσερα ολόφρεσκα indie folk άλμπουμ που κινούνται ανάμεσα σε σκοτεινή folk, shoegaze, ambient και...
A$AP Rocky

A$AP Rocky – Don't Be Dumb

Μετά από 8 χρόνια αναμονής, μια πολυσυζητημένη σχέση, δύο παιδιά, δύο δίκες και τρία χρόνια...
PVA

PVA – No More Like This

Οι PVA επιστρέφουν με 12 νέα κομμάτια ηλεκτρονικής έντασης και μινιμαλιστικού spoken...

Megadeth – Megadeth

Οι Megadeth με τον τελευταίο τους δίσκο, κλείνουν έναν λογαριασμό με την ιστορία. 

The James Hunter Six – Off The Fence

Αγέραστο και συνεπές r&b από το αιώνιο κρυφό μυστικό της βρετανικής σκηνής.
YEAH!

YEAH! – Dust Comes Up EP

Οι YEAH! επιστρέφουν με το νέο EP "Dust Comes Up", ένα σετ 5 εξαιρετικών κομματιών που ισορροπεί...
Ecati, Lah Porella, Nalyssa Green, XOAN

Μουσικό Catch-Up : Ecati, Lah Porella, Nalyssa Green, XOAN

Τέσσερις διαφορετικές διάλεκτοι του ίδιου εναλλακτικού, εγχώριου οικοσυστήματος από το 2025 που...

Kreator – Krushers Of The World

Ενώ συνήθως οι Kreator κρατούν την μπάλα χαμηλά, στο Krushers of the World δείχνουν να έχουν πάρει αρκετά...
Xiu Xiu

Xiu Xiu – Xiu Mutha Fuckin' Xiu: Vol.1

Στη νέα συλλογή Xiu Mutha Fuckin’ Xiu: Vol. 1, η μπάντα αποδομεί το οικείο, διαλύει τις ποπ δομές από μέσα και μετατρέπει κάθε μελωδία σε...

Uuhai – Human Herds

Σε μια εποχή όπου το “ethnic” συχνά λειτουργεί ως εύκολο περιτύλιγμα για ιδέες χωρίς βάθος, οι...
Sleaford Mods

Sleaford Mods – The Demise of Planet X

Οι Sleaford Mods καταγράφουν έναν κόσμο που δεν «άλλαξε» απλώς, αλλά κομματιάστηκε σε μικρές,...
Ailise Blake

Ailise Blake – Soave

Το "Soave" της Ailise Blake είναι ένα τελετουργικό spectral folk άλμπουμ, ηχογραφημένο σε...
Alan Vega

Alan Vega – Alan Vega / Collision Drive

Τα δύο πρώτα σόλο άλμπουμ του Alan Vega επιστρέφουν σε Deluxe Edition από τη Sacred Bones Records,...

Featured

RONKER

RONKER – Respect The Hustle, I Won’t Be Your Dog Forever

Στο δεύτερο άλμπουμ τους οι RONKER παντρεύουν noise rock, hardcore punk και post-punk ένταση σε...
Κυνηγημένοι Εραστές

Κυνηγημένοι Εραστές: Μια φωτεινή ελληνική στιγμή που αρνείται να ξεθωριάσει

Ένα τραγούδι-υπενθύμιση: έρωτας και ελληνική ψυχεδέλεια των 70s συναντιούνται σε μια μικρή,...
Automassive – Parasite

Automassive – Parasite

Ωμό post-hardcore από τη Θεσσαλονίκη: οι Automassive παραδίδουν έναν δίσκο one-take έντασης, noise και...

Best of Network