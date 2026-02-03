Πληροφορίες
Κυνηγημένοι Εραστές: Μια φωτεινή ελληνική στιγμή που αρνείται να ξεθωριάσει

Ένα τραγούδι-υπενθύμιση: έρωτας και ελληνική ψυχεδέλεια των 70s συναντιούνται σε μια μικρή, φωτεινή στιγμή που αντέχει στον χρόνο.

Κυνηγημένοι Εραστές
Ζώης Χαλκιόπουλος

Είναι βαθιά σημαντικό να πιστεύουμε στον εαυτό μας και ίσως ακόμη πιο ουσιαστικό να πιστεύουμε στον αναλλοίωτο εαυτό μας. Εκείνον που παραμένει, όσο αυτό είναι δυνατό, μέσα στις αμέτρητες παραμέτρους που τελικά μας διαμορφώνουν και μας ορίζουν. Μέρες με λιακάδα, όπως η σημερινή, λειτουργούν σχεδόν υπενθυμιστικά: μας καλούν να εστιάσουμε όχι μόνο τη σημασία του έρωτα στη ζωή μας, αλλά και τη ζωή ως σύνολο.

Οι Κυνηγημένοι Εραστές συγκαταλέγονται αναμφίβολα στα πιο ιδιαίτερα ελληνικά κινηματογραφικά soundtracks όλων των εποχών. Πρόκειται για μια σπάνια σύζευξη pop και shake στοιχείων με την hip ψυχεδέλεια των 70s, μιας περιόδου κατά την οποία η ελληνική μουσική σκηνή βρισκόταν σε δημιουργικό αναβρασμό. Η ταινία του Όμηρου Ευστρατιάδη βρίσκει το ιδανικό της μουσικό αντίβαρο στη σύνθεση του Κίμωνα Βασιλά, με τη συμβολή του Λάκη Τζιλιάνου και της μπάντας του να προσδίδει ιδιαίτερη ζωντάνια και χαρακτήρα με αέρα απο αλλού.

Ανάμεσα στις συνθέσεις του OST, το "I Believe in Being Me" ξεχωρίζει ως η πιο καθοριστική στιγμή. Ένα κομμάτι που βασίζεται στη μελωδικότητα και τη λυρικότητα, χτίζοντας ένα φωτεινό και ανοιχτό ηχητικό τοπίο. Ακουστικές κιθάρες συνομιλούν αρμονικά με το φλάουτο και το πιάνο, ενώ τα εναλλασσόμενα τύμπανα προσθέτουν κίνηση και βάθος. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα δυνατό jazz-rock μίγμα, με ξεκάθαρη Ελληνική ταυτότητα. Μια μικρή αλλά πολύτιμη στιγμή της ελληνικής δισκογραφίας, που εξακολουθεί να αντηχεί με διαφορετική ένταση στο σήμερα. 

 

