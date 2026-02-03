Lee Ranaldo: H ήρεμη δύναμη των Sonic Youth

Σκυμμένος πάνω στα κιθάρες του, προσηλωμένος στα κουρδίσματα και στα πετάλια του, ο Lee Ranaldo μοιάζει ίσως περισσότερο με ηλεκτρολόγο που ψαχουλεύει μεθοδικά τα κατσαβίδια του, παρά με ροκ σταρ. Κι όμως, συχνότερα, είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ηχητική επίθεση κατά κύματα που εξαπολύουν οι Sonic Youth - περισσότερο και από τον άλλο κιθαρίστα τους, τον πιο λαοπρόβλητο Thurtson Moore. Πάντα χαμηλών τόνων, ο Ranaldo ήταν εξαρχής η ήρεμη δύναμη της μπάντας∙ και συγχρόνως, ένας πολυδιάστατος χαρακτήρας, με παράλληλη σόλο καριέρα, που η δημιουργικότητά επεκτείνεται ασίγαστη. Εικαστικός καλλιτέχνης, συγγραφέας, παραγωγός, πειραματιστής... Ο Ranaldo δεν έχει επιβραδύνει ποτέ τον ρυθμό της δημιουργικής του παραγωγής, ακόμη και μετά από μια 45χρονη καριέρα, ως μέλος μιας από της πιο επιδραστικές μπάντες όλων των εποχών.

Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά: «Ποτέ δεν το σκέφτηκα πραγματικά σε αυτό το επίπεδο. Φυσικά, έχω επηρεαστεί από πολλούς κιθαρίστες, μερικούς από τους οποίους θεωρώ πολύτιμο έργο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν κάποιος φαντάζεται ποτέ ότι όταν κάνει κάτι τέτοιο, θα επηρεάσει άλλους ανθρώπους. Ξέρεις, οι Sonic Youth υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, ώστε άνθρωποι από πολλές διαφορετικές γενιές να έρχονται σε εμάς και να λένε ότι άρχισα να παίζω κιθάρα εξαιτίας σου. Πάντα είχα μια ισορροπία μεταξύ των δύο, επειδή οι Sonic Youth ήταν πάντα επικεντρωμένοι στη σύνθεση τραγουδιών, ακόμα κι αν κάποιες από τις δομές μας στη σύνθεση τραγουδιών ήταν τρελές ή περίεργες ή επέτρεπαν αυτοσχεδιασμό χωρίς όρια. Έτσι, για 30 χρόνια, αυτή η εστίαση στη σύνθεση τραγουδιών ήταν κάτι που οι Sonic Youth εκπλήρωναν για μένα. Ταυτόχρονα, σε μεγάλο μέρος της καριέρας των Sonic Youth, ειδικά στο δεύτερο μισό της, κάναμε όλοι μόνοι μας projects. Αυτά τα projects συνήθως έπαιρναν τη μορφή πειραματικής ή αυτοσχεδιαστικής μουσικής. Αλλά πάντα υπήρχε σύνθεση τραγουδιών εκεί».

Μακρονησιώτικη avant garde

Ο Lee Mark Ranaldo γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1956 στο Glen Cove του Long Island. Σπούδασε ιστορία της τέχνης και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Μπίνγκχαμτον. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 συμμετείχε σε νεοϋορκέζικες μπάντες του underground, όπως οι Flucts, πριν ενταχθεί στην ορχήστρα ηλεκτρικής κιθάρας του πειραματιστή Glen Branca. Το 1981 εντάχθηκε για λίγο στους Plus Instruments του Truus de Groot, λίγο πριν από το ξεκίνημα των Sonic Youth.

Το πρώτο του σόλο κυκλοφόρησε αρκετά νωρίς, ήδη το 1987, με τον τίτλο From Here to Infinity (SST Records). Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 15 προσωπικά άλμπουμ: Scriptures of the Golden Eternity (Father Yod, 1993), Dirty Windows (Barooni, 1998), Amarillo Ramp [For Robert Smithson] (Starlight Furniture, 1998), Outside My Window The City Is Never Silent: A Bestiary (Not On Label, 2004), κ.ά.

Οι σόλο δουλειές του Ranaldo πύκνωσαν μετά την παύση των Sonic Youth το 2011. Στις αρχές του 2012 κυκλοφόρησε από την Matador Records το άλμπουμ Between the Times and the Tides. Ο δίσκος ήταν ο πρώτος με το δικό του όνομα που περιείχε σχετικά απλά, φωνητικά ποπ-ροκ τραγούδια. Στους συντελεστές του δίσκου περιλαμβάνονται οι Jim O'Rourke, ο ντράμερ των Sonic Youth, Steve Shelley, ο πρώην ντράμερ των Sonic Youth, Bob Bert, ο Nels Cline των Wilco, ο οργανίστας John Medeski και ο μπασίστας Irwin Menken.

Το 2013 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Last Night on Earth με το όνομα Lee Ranaldo and the Dust. Τον επόμενο χρόνο το σχήμα πέρασε μία εβδομάδα στη Βαρκελώνη με τον παραγωγό Raül Refree και ηχογράφησε το άλμπουμ Acoustic Dust, το οποίο αποτελείται από τραγούδια από τα Between The Times and the Tides και Last Night On Earth, καθώς και διασκευές τραγουδιών όπως τα “Revolution Blues” του Neil Young, “Bushes and Briars” της Sandy Denny και “You Just May Be The One” του Mike Nesmith (The Monkees).

Τον Σεπτέμβριο του 201, ο Ranaldo κυκλοφόρησε το άλμπουμ Electric Trim, το τρίτο κανονικό σόλο άλμπουμ του, σε συνεργασία με τον παραγωγό Raül Refree. Περιείχε 9 τραγούδια, πολλά από τα οποία γράφτηκαν από κοινού με τον σπουδαίο Αμερικανό συγγραφέα Jonathan Lethem. Στους μουσικούς συντελεστές περιλαμβάνονταν οι Nels Cline, Sharon Van Etten, Alan Licht, Tim Luntzel, Kid Millions και Steve Shelley.

Μέσα στην τελευταία πενταετία έχει προλάβει να κυκλοφορήσει άλλα δύο άλμπουμ, τα Names of North End Women (2020) και The System (2025) – με το τελευταίο να είναι soundtrack στην ομώνυμη ταινία.

Ως παραγωγός, ο Ranaldo έχει συνεργαστεί με ονόματα καλλιτέχνες όπως οι Babes in Toyland, You Am I, Magik Markers, Deity Guns και το ολλανδικό art rock σύνολο Kleg. Έχει επιμεληθεί έναν τόμο με ημερολόγια περιοδείας από την περιοδεία Lollapalooza του 1995, γραμμένα από τον ίδιο, τον Thurston Moore, τον Beck, τον Stephen Malkmus, την Courtney Love. Έχει ακόμα συνεργαστεί με τον ντράμερ της jazz William Hooker σε αυτοσχέδια μουσική, καθώς και σε ανάγνωση και αυτοσχεδιασμό ποίησης, και έχουν κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους μαζί.

Οι Text of Light, τέλος, ιδρύθηκαν το 2001 από τους Ranaldo, Alan Licht, Ulrich Krieger, Christian Marclay και William Hooker. Το βασικό συγκρότημα αποτελείται από τους Ranaldo, Licht και Krieger με εναλλάξ DJs (Marclay, DJ Olive, Marina Rosenfeld) και ντράμερ (Hooker, Tim Barnes, Steve Shelley). Η μουσική είναι ελεύθερος αυτοσχεδιασμός και παίζεται κυρίως μαζί με, αλλά όχι με αναφορές, ταινίες του Stan Brakhage. Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από την ομώνυμη ταινία του Brakhage.

Performance Art & Poetry

Ο Drift είναι ένα ντουέτο του Ranaldo με τη σύζυγό του Leah Singer, με την οποία έχει ερμηνεύσει πολλά ζωντανά έργα εγκατάστασης με αυτοσχέδια μουσική. Η συνεργασία, χρησιμοποιώντας ζωντανές χειραγωγημένες προβολές φιλμ 16 χιλιοστών, ηλεκτρική κιθάρα και απαγγελμένα κείμενα, απασχόλησε το ντουέτο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι τα τέλη του 2005, όταν αναδημιούργησαν την παράσταση ως εγκατάσταση τέχνης στην γκαλερί Gigantic Art Space της Νέας Υόρκης.

Ο Ranaldo έχει επίσης εκδώσει αρκετά βιβλία ποίησης που συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό. Τα βιβλία του Drift, Bookstore, Road Movies και Moroccan Journal: Jajouka (με γραπτά για τα μαροκινά ταξίδια και τη μουσική) και Against Refusing περιλαμβάνουν έργα τέχνης ή φωτογραφίες της Leah Singer.

Ο Ranaldo έχει συχνά παρουσιάσει performance και visual art ανεξάρτητα από τους Sonic Youth. Έχει κυκλοφορήσει πάνω από πενήντα σόλο ηχογραφήσεις, ηχογραφήσεις με συγκροτήματα και συνεργασίες, και δώδεκα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών ημερολογίων, ποίησης και βιβλίων καλλιτεχνών. Το έργο του έχει εκτεθεί σε πολλές γκαλερί και μουσεία, όπως η Hayward Gallery στο Λονδίνο, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σίδνεϊ , το NSCAD στο Χάλιφαξ, η Kunsthalle Düsseldorf, η Mercer Union στο Τορόντο και οι Printed Matter, Inc., Artspace και White Columns στη Νέα Υόρκη. Το 2017, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη έκθεση επισκόπησης στο Menen του Βελγίου σχετικά με την οπτική τέχνη του.

11 σπουδαίες στιγμές του Lee Ranaldo (πέντε με τους Sonic Youth και έξι από τη σόλο καριέρα):

Ιn the Kingdom #19 (από το άλμπουμ Evol, 1986)

Το τραγούδι αναδεικνύει την ποιητική αίσθηση του λυρισμού του Lee Ranaldo, η οποία είναι έντονα εμπνευσμένη από την Beat λογοτεχνία και συγκεκριμένα από τον Jack Kerouac. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός μοτοσικλετιστή που χτυπάει ένα ζώο, τρακάρει και πεθαίνει στον αυτοκινητόδρομο. Ένας άλλος άντρας σε αυτοκίνητο εμφανίζεται και, αντί να βοηθήσει τον άντρα που κείτονταν στο δρόμο, το παίρνει μαζί του και φεύγει στο δάσος. Περίπου 55 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του τραγουδιού, ο Thurston Moore πετάει κροτίδες στον Lee ενώ ηχογραφούσαν το κομμάτι.

Pipeline/Kill Time (από το άλμπουμ Sister, 1987)

Το κομμάτι περιλαμβάνει τις τυπικές θολές κιθάρες των Sonic Youth και είναι γραμμένο στα πρόθυρα του χάους και χαλαρό στις ραφές. «Stretch me to the point where I stop/Run 10 thousand miles and then thought of me». Το τέταρτο άλμπουμ τους, Sister, συνεχίζει να απομακρύνεται από την ολοκληρωτική τους παρέκκλιση από τον ήχο «no wave» και να στρέφεται σε μια περισσότερο ποπ ευαισθησία. Οι στίχοι αποδίδονται με τον τρόπο που ο Ranaldo συνήθως απαγγέλλει τους στίχους του. Χωρίς επιθετικότητα, με μια αίσθηση εγκατάλειψης, αλλ και μια έντονη αθωότητα. Αυτό δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση απελπισίας, αλλά και ελαφρότητας που δεν παίρνει τον εαυτό της πολύ στα σοβαρά.

Eric’s Trip (από το άλμπουμ Daydream Nation, 1988)

Γραμμένο από τον Ranaldo, είναι ένα κορυφαίο κομμάτι σε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ τους. Το Daydream Nation είναι ένα σημαντικό άλμπουμ σε ολόκληρη την ανάπτυξη του indie rock είδους και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιρροή πολλών συγκροτημάτων που ακολούθησαν. Αυτό που διαχώριζε το Daydream Nation από τα προηγούμενα άλμπουμ τους μέχρι τώρα είναι ότι η διαδικασία σύνθεσης τραγουδιών - ο Thurston Moore θα ηγούνταν σε αυτό το μέτωπο - περιλάμβανε την ενίσχυση των ορχηστρικών κομματιών παίζοντας τα στις πρόβες τους. Το "Eric’s Trip" αφορά έναν μονόλογο με LSD, τον οποίο ερμηνεύει ο μουσικός και ηθοποιός Eric Emeson, στην ταινία Chelsea Girls του Andy Warhol. Εκτός από τις εμφανίσεις του σε ταινίες του Warhol, στη σύντομη ζωή του, ο Emerson έπαιξε στο γκρουπ The Magic Tramps.

Mote (από το άλμπουμ Goo, 1999)

Το Goo αντικατοπτρίζει την ώριμη σύνθεση τραγουδιών των Sonic Youth: τα θέματα των τραγουδιών είναι πιο ολοκληρωμένα και ολιστικά σε αντίθεση με την αποσπασματική γραφή εμπνευσμένη από την Beat λογοτεχνία στα προηγούμενα άλμπουμ τους. Τα τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ εξερευνούν θέματα όπως η ποπ κουλτούρα και ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνία. Οι στίχοι είναι γραμμένοι από τον Lee Ranaldo και είναι εμπνευσμένοι από το ποίημα της Sylvia Plath, The Eye-Mote.

Skip-Tracer (από το άλμπουμ Washing Machine, 1995)

Συνδυάζοντας τα φωνητικά του Lee Ranaldo με έξυπνα κοινωνικά σχόλια για την κουλτούρα της δεκαετίας του '90, χτίζοντας από ηρεμία σε ένταση με μανιακές κιθάρες και feedback, θεωρείται μια έξυπνη σάτιρα της alt-rock και ένα από τα highlights της συνεισφοράς του Ranaldo - ένα συχνά υποτιμημένο διαμάντι. ο τραγούδι ξεκινά με ένα δυνατό χτύπημα, σαν ένα γκονγκ που αναγγέλλει την είσοδο ενός αυτοκράτορα. Η ηχώ του αιωρείται στον αέρα για 20 δευτερόλεπτα πριν το τραγούδι επαναρυθμιστεί σε απόλυτη σιωπή και ξεκινήσει σοβαρά. Ακούγονται οι στίχοι:«Κανείς μας δεν ξέρει πού προσπαθούμε να φτάσουμε, τι είδους ζωή προσπαθούμε να χτίσουμε». «Το Λος Άντζελες είναι πιο μπερδεμένο τώρα από οπουδήποτε έχω πάει ποτέ/Είμαι από τη Νέα Υόρκη…» . Ο Lee τραγουδάει με ήρεμο τόνο, αλλά ξέρεις ότι είναι "τόσο" κοντά στο να τρελαθεί εντελώς, αν και στην πραγματικότητα δεν το κάνει ποτέ. Η μουσική ωθεί το τραγούδι μπροστά με μανιακά αρπέζ κάτω από τα έξυπνα κοινωνικά σχόλια του Ranaldo, μέχρι που το τραγούδι σταδιακά φτάνει σε μια κορύφωση όπου η μπάντα ξεκινάει με όλη της τη δύναμη με τον Lee να φωνάζει επίμονα «Αντίο, 2015!»

No Apples Fell (από το άλμπουμ Clouds, των Ranaldo/Hooker/O’Rourke/Gebbia, 1997)

Όπως υποδηλώνει και το όνομα του συγκροτήματος, αυτό το σύνολο ασχολήθηκε με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό με έντονα avant-jazz aplomb. Το άλμπουμ που καταγράφει αυτή τη ζωντανή εμφάνιση του '97 έχει τίτλο Clouds, και εδώ, ο Ranaldo συνοδεύτηκε από έναν παλιό αξιόπιστο μπράβο, τον εξαιρετικά παμφάγο Jim O'Rourke, ο οποίος παρέχει μπάσο και ηλεκτρονικά, και ο οποίος έχει παίξει, κάνει την παραγωγή και γράφει για σχεδόν κάθε μεγάλο πειραματικό ταλέντο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Πιστό στο όνομα, το πνεύμα και την εκτέλεση, το "No Apples Fell" σχηματίζεται στην παράδοση ηφαιστειακών αρχηγών μπάντας free jazz όπως ο Albert Ayler και ο Charles Gayle. Ξεκινά με το τσιριχτό άλτο σαξόφωνο του Gianni Gebbia και στη συνέχεια γρήγορα συγχωνεύεται σε ένα τεταμένο τοπίο ελεύθερης μορφής. Η αυθόρμητη αλληλεπίδραση είναι ο κανόνας εδώ - μετά το πρώτο σύνθημα, το κουαρτέτο παίζει αυστηρά με τη μορφή αντιδράσεων το ένα στο άλλο, και η επακόλουθη έκρηξη άστατης πολυφωνικής μουσικής είναι εκτυφλωτική. Υπάρχει μια στιγμιαία οπισθοδρόμηση στη μέση του κομματιού, όταν ο ακροατής πειράζεται με ένα ambient διάλειμμα. Αλλά γρήγορα διαλύεται σε περισσότερο χάος.

Notebook (από το άλμπουμ Amarillo Ramp, 1998)

Κάποια στιγμή έγινε προφανές ότι ένας από τους μεγαλύτερους στυλιστικούς άξονες για τους στιχουργικούς προσανατολισμούς του Ranaldo ήταν το κίνημα των beat της δεκαετίας του '50. Επιβαβαιώθηκε και με το NYC Ghosts and Flowers των Sonic Youth. Δεδομένης της τάσης του να δημιουργεί άμπωτες και γοερές, εξαιρετικά εκτεταμένες ορχηστρικές επιφάνειες, δεν ήταν έκπληξη όταν άρχισε να δανείζει τον προφορικό του λόγο σε μια σειρά από τραγούδια των Sonic Youth και σε δικά του projects. Και το "Notebook" από τη συλλογή Amarillo Ramp των αρχών της δεκαετίας του '90, είναι ίσως η καλύτερη από αυτές τις στιγμές. Ο Ranaldo θέτει τους στοχασμούς του σε μια γλυκόπικρη ορχηστρική κιθάρα με μελαγχολικά αρπέζ που αντισταθμίζονται από drones και γεμάτα feedback slides. Το λιμπρέτο του Ranaldo λειτουργεί ως μια καταδικασμένη μικρογραφία αφήγησης beat - χαλαρά δεμένες αφηγήσεις χαμένου χρόνου, με χαρακτήρες εξίσου χαμένους, εγκαταλελειμμένα μυαλά παγιδευμένα σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, ταξίδια στο δρόμο, τύψεις. Κατά μία έννοια, το “Notebook” μοιάζει με το παραιτημένο δίδυμο του “The Gift” των Velvet Underground. Είναι θλιβερό και βαθιά συγκινητικό, ένα όμορφο και υποβλητικό μουσικό κομμάτι.

052202 Tonic (από το Text of Light, 2004)

Αυτό το εκτεταμένο (35 λεπτών), έργο ελεύθερης μορφής ηχογραφήθηκε από μια πραγματική υπερομάδα μινιμαλιστών και avant-gardists, με τον Ranaldo στο τιμόνι. Το Text of Light διαμορφώθηκε σε μια εμφανώς μεταμοντέρνα βάση - οι εμφανίσεις τους πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια προβολών των παράξενων και εξαιρετικών βωβών ταινιών του πειραματικού σκηνοθέτη Stan Brakhage, όπου το Text of Light, μέσω συλλογικού αυτοσχεδιασμού, τις ηχογραφούσε σε πραγματικό χρόνο. Για όσους παρακολουθούσαν τις ρόστερ της τέχνης του εξωτερικού και της σύγχρονης κλασικής τέχνης, η σύνθεση του Text of Light μαζί με το Ranaldo ήταν κάτι αξιοθέατο - ο πολύπλευρος κιθαρίστας Alan Licht, ο πειραματιστής σαξοφώνου Ulrich Krieger, ο εξαιρετικά κινητικός κρουστός και ποιητής William Hooker, και ο DJ Olive, ο πικάπ από το Μπρούκλιν που άσκησε την αφηρημένη του τέχνη σε αυτό που ο ίδιος ονόμασε «illbient», ένα μείγμα ambient, hip-hop και ηχητικού κολάζ.

Waiting on a Dream (από το άλμπουμ Between The Times and Tides, 2012)

Το “Waiting on a Dream” θυμίζει ψυχεδελική garage pop της δεκαετίας του 1960 αναμεμειγμένη με την ίδια ορμή ενός τραγουδιού των Sonic Youth, αλλά με μια πιο καθαρή χροιά. Υπάρχει λιγότερη fuzz και περισσότερη δομή, και μια καθαρή αρχή, μέση και τέλος. Ο Lee Ronaldo δήλωσε ότι για αυτά τα τραγούδια άντλησε έμπνευση από καλλιτέχνες όπως ο Neil Young, η Joni Mitchell και ο Leonard Cohen.

In Virus Times, Pt. 4 (από το ομώνυμο ΕΡ, 2021)

Στην πράξη, το EP του Ranaldo για την εποχή του Covid ήταν περίπου αυτό που θα περίμενε κανείς από ένα δίσκο καραντίνας. Κατά τη σχετικά σύντομη διάρκεια του τετράμερου μέρους του In Virus Times, είναι μόνο αυτός, μια ακουστική κιθάρα και μερικοί περιττοί ambient ήχοι. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα άθλιο έργο, που καταγράφει ένα άτομο που αντιμετωπίζει έναν κόσμο ξαφνικά άρρωστο, υπάρχει μια κάποια γλυκύτητα στο In Virus Times. Αδέσμευτος και αποσυνδεδεμένος, τουλάχιστον παροιμιωδώς, ο Ranaldo βυθίζεται πρόθυμα στις πρώιμες φολκ επιρροές του, πριν εμφανιστεί ο Glenn Branca και διαλύσει τον ήχο. Προτιμά τα ανοιχτά κουρδίσματα και τις μακριές κρεμαστές συγχορδίες, και ο τρόπος που αφήνει τη μελωδία να περιπλανιέται δεν είναι ο ίδιος με όταν παράγει φλεγόμενα ηλεκτρικά τέρατα.

Sky Hauling [Sunken Ships] (από το άλμπουμ Ascension Sound, 2024)

Το Ascension Sound ήταν ένα split LP με τον drone και feedback artist Rob Menard, και παρόλο που υπάρχει κάποια κυρίαρχη αισθητική ενότητα μεταξύ των δύο μουσικών, η εναρκτήρια πλευρά του Ranaldo ήταν μια εντελώς καταλυτική αυτόνομη εμπειρία. Και το "Sky Hauling" είναι ένα άλλο γιγάντιο ηχητικό τοπίο που σμιλεύει, ένα ημίωρο drone έργο γεμάτο ψυχεδελικές πινελιές. Αν και η βάση του είναι η προετοιμασμένη κιθάρα του, ο Ranaldo δημιουργεί αντιθετικά επίπεδα γύρω από αυτό με ένα μικρό αποθετήριο οργάνων. Η Farfisa και η μαρίμπα καλύπτουν το κομμάτι με έναν αποπνικτικό παλμό.