Κατηγορία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Automassive – Parasite

Ωμό post-hardcore από τη Θεσσαλονίκη: οι Automassive παραδίδουν έναν δίσκο one-take έντασης, noise και sludge, που συσσωρεύεται μέχρι το σκοτεινό φινάλε του "Parasite".

  • Βαθμολογία: 7
  • Καλλιτέχνης: Automassive
  • Label: Nothing to Harvest Records / Self Release
  • Κυκλοφορία: 2025
  • Είδος: Post-Hardcore
Automassive – Parasite
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Bruce Springsteen

Οι Automassive από τη Θεσσαλονίκη κυκλοφόρησαν τον περασμένο Οκτώβριο έναν δίσκο που δεν κυριολεκτικά δεν ενδιαφέρεται να εξηγήσει τον εαυτό του. Οκτώ κομμάτια, ηχογραφημένα live σε one-takes, με τις επιπλέον κιθάρες και τα φωνητικά να μπαίνουν την επόμενη μέρα, όχι για να «διορθώσουν» κάτι, αλλά για να ενισχύσουν αυτό που ήδη έχει καταγραφεί: την πρώτη, ακατέργαστη έκρηξη. Πρόκειται για post-hardcore στην πιο πρωτόγονη μορφή του, εκεί όπου όλα τα συγγενικά είδη (post-metal, sludge, noise) πλέκουν το ίδιο ακατέργαστο σώμα ήχου, χωρίς ιεραρχίες και χωρίς καθαρές διαχωριστικές γραμμές. Οι εντάσεις δεν εναλλάσσονται για εντυπωσιασμό, αλλά συσσωρεύονται, βαραίνουν, αποκτούν μάζα. Η μουσική δεν «εξελίσσεται» με την κλασική έννοια, προχωράει από την μια πίεση στην άλλη, σαν υλικό που λιώνει και ξαναπαγώνει μέσα στο ίδιο καλούπι. Ένα κράμα βίαιο και ταυτόχρονα πειθαρχημένο, όπου ο θόρυβος δεν λειτουργεί ως χάος, αλλά ως δομικό στοιχείο.

Η βάση του άλμπουμ είναι ο βαρύς ρυθμός: βαριά, επαναληπτικά μοτίβα που σε παρασέρνουν με ορμή. Τα τύμπανα σε σέρνουν. Το μπάσο λειτουργεί σαν δεύτερη κιθάρα χαμηλών συχνοτήτων, χτίζοντας έναν συμπαγή όγκο που δεν αφήνει κενά. Οι κιθάρες κινούνται ανάμεσα σε παραμορφωμένα, κοφτά, σχεδόν τιμωρητικά riffs, χωρίς διάθεση για «καθαρή» άρθρωση. Και για να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, εδώ δεν υπάρχει μελωδία με την κλασική έννοια, υπάρχει μόνο ένταση που αλλάζει μορφή.

Η επιλογή του live one-take είναι καθοριστική και ακούγεται. Οι μικρές χρονικές αποκλίσεις, οι ατέλειες στο χτύπημα, η αναπνοή του χώρου περνάνε μέσα στις ηχογραφήσεις και λειτουργούν υπέρ του υλικού. Αλλά ο δίσκος δεν επιδιώκει ακρίβεια, μόνο συνοχή στιγμής. Όταν τα φωνητικά μπαίνουν (ωμά, συχνά θαμμένα μέσα στη μίξη) στρώνουν ένα επιπλέον στρώμα θορύβου, σαν ανθρώπινο feedback που παλεύει να μείνει όρθιο.

Παραγωγικά, το άλμπουμ αποφεύγει κάθε εξωραϊσμό. Το φάσμα είναι πυκνό, με έμφαση στις χαμηλές και μεσαίες συχνότητες, δημιουργώντας ένα αίσθημα διαρκούς πίεσης. Δεν υπάρχουν «ανάσες» με τη συμβατική έννοια, οι μεταβάσεις γίνονται μέσα από φθορά, όχι μέσα από λύσεις. Είναι ένας δίσκος που δεν κορυφώνεται· συσσωρεύεται. Κομμάτι με το κομμάτι, βάρος πάνω στο βάρος, μέχρι να καταλήξει στο ομότιτλο και τελευταίο "Parasite". Εκεί, τα παραμορφωμένα φωνητικά λειτουργούν λιγότερο σαν λόγος και περισσότερο σαν σύμπτωμα, ενώ το μπάσο επαναλαμβάνει ένα μοτίβο-εφιάλτη, κυκλικό και ανελέητο, που αρνείται κάθε λύση. Δεν υπάρχει κάθαρση, μόνο εξάντληση, σαν να φτάνει ο δίσκος στο τέλος του όχι επειδή «ολοκληρώθηκε», αλλά επειδή δεν αντέχει άλλο να συνεχίσει. Και αυτή ακριβώς η άρνηση της κορύφωσης είναι που δίνει στο Parasite τη δύναμή του: ένα φινάλε που δεν κλείνει τον κύκλο, απλώς τον αφήνει να σιγοκαίει...

Πριν το κλείσιμο, όμως, έχεις περάσει από ονόματα κομματιών που μοιάζουν με συνθήματα γραμμένα σε τοίχο εργοστασίου που κλείνει. "Greed Kills", "All for Nothing", "Corporate Psycho", "Circles of Hell", "Hungry Ghost". Φράσεις κοφτές, επιθετικές, χωρίς κανέναν μεταφορικό καλλωπισμό. Μέσα στον δίσκο λειτουργούν σαν νοηματικοί δείκτες, σχεδόν σαν κεφάλαια μιας ίδιας αφήγησης της φθοράς. Το λεξιλόγιο είναι ωμό και επαναλαμβανόμενο, όπως και η μουσική: λέξεις-σφυριά που χτυπούν ξανά και ξανά το ίδιο σημείο. Δεν υπάρχει ποίηση εδώ με την κλασική έννοια, αλλά μια σκληρή, μητροπολιτική λεκτικότητα που κουμπώνει απόλυτα με τον ήχο, έναν ήχο που μιλά για κύκλους, πείνα, κενότητα και ψυχική εξάντληση. Είναι δηλώσεις σε ενεστώτα διαρκείας, όπως και ο ίδιος ο δίσκος: μια κατάσταση που δεν ξεκινά και δεν τελειώνει, απλώς επιμένει.

Οι Automassive δεν επιχειρούν να επανεφεύρουν τίποτα. Κάνουν κάτι πιο επικίνδυνο: εμπιστεύονται πλήρως τη φυσική του ήχου τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα άλμπουμ που ακούγεται περισσότερο σαν τεκμήριο παρά σαν δήλωση. Σαν καταγραφή μιας μπάντας που παίζει μαζί, δυνατά, στον ίδιο χώρο, χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας. Και μέσα σε αυτή την πρωτόγονη συνθήκη, βρίσκει μια καθαρότητα που δύσκολα επιτυγχάνεται αλλιώς. 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Automassive – Parasite

Automassive – Parasite

Ωμό post-hardcore από τη Θεσσαλονίκη: οι Automassive παραδίδουν έναν δίσκο one-take έντασης, noise και...
Craven Faults

Craven Faults – Sidings

Ένα υποβλητικό ambient ταξίδι πάνω σε ξεχασμένες σιδηροδρομικές γραμμές: οι Craven Faults...
Full Metal Bracket

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Ιανουαρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...
Imarhan – Essam

Imarhan – Essam

Με το "Essam", οι Imarhan ρισκάρουν συνειδητά, ενσωματώνοντας ηλεκτρονικά στοιχεία στα Tuareg...
Anser

Anser – Ανάδυση

Η αφιλτράριστη εξομολόγηση του Anser.
Backengrillen

Backengrillen – Backengrillen

Το ντεμπούτο των Backengrillen διαλύει τα όρια του death-doom, μπλέκοντας θόρυβο, σαξόφωνο και...
4 καινούργια indie-folk άλμπουμ

4 καινούργια indie-folk άλμπουμ για ήσυχες νύχτες

Τέσσερα ολόφρεσκα indie folk άλμπουμ που κινούνται ανάμεσα σε σκοτεινή folk, shoegaze, ambient και...
A$AP Rocky

A$AP Rocky – Don't Be Dumb

Μετά από 8 χρόνια αναμονής, μια πολυσυζητημένη σχέση, δύο παιδιά, δύο δίκες και τρία χρόνια...
PVA

PVA – No More Like This

Οι PVA επιστρέφουν με 12 νέα κομμάτια ηλεκτρονικής έντασης και μινιμαλιστικού spoken...

Megadeth – Megadeth

Οι Megadeth με τον τελευταίο τους δίσκο, κλείνουν έναν λογαριασμό με την ιστορία. 

The James Hunter Six – Off The Fence

Αγέραστο και συνεπές r&b από το αιώνιο κρυφό μυστικό της βρετανικής σκηνής.
YEAH!

YEAH! – Dust Comes Up EP

Οι YEAH! επιστρέφουν με το νέο EP "Dust Comes Up", ένα σετ 5 εξαιρετικών κομματιών που ισορροπεί...
Ecati, Lah Porella, Nalyssa Green, XOAN

Μουσικό Catch-Up : Ecati, Lah Porella, Nalyssa Green, XOAN

Τέσσερις διαφορετικές διάλεκτοι του ίδιου εναλλακτικού, εγχώριου οικοσυστήματος από το 2025 που...

Kreator – Krushers Of The World

Ενώ συνήθως οι Kreator κρατούν την μπάλα χαμηλά, στο Krushers of the World δείχνουν να έχουν πάρει αρκετά...
Xiu Xiu

Xiu Xiu – Xiu Mutha Fuckin' Xiu: Vol.1

Στη νέα συλλογή Xiu Mutha Fuckin’ Xiu: Vol. 1, η μπάντα αποδομεί το οικείο, διαλύει τις ποπ δομές από μέσα και μετατρέπει κάθε μελωδία σε...

Uuhai – Human Herds

Σε μια εποχή όπου το “ethnic” συχνά λειτουργεί ως εύκολο περιτύλιγμα για ιδέες χωρίς βάθος, οι...
Sleaford Mods

Sleaford Mods – The Demise of Planet X

Οι Sleaford Mods καταγράφουν έναν κόσμο που δεν «άλλαξε» απλώς, αλλά κομματιάστηκε σε μικρές,...
Ailise Blake

Ailise Blake – Soave

Το "Soave" της Ailise Blake είναι ένα τελετουργικό spectral folk άλμπουμ, ηχογραφημένο σε...
Alan Vega

Alan Vega – Alan Vega / Collision Drive

Τα δύο πρώτα σόλο άλμπουμ του Alan Vega επιστρέφουν σε Deluxe Edition από τη Sacred Bones Records,...

Alter Bridge – Alter Bridge

Οι Alter Bridge επιστρέφουν με τον νέο, ομότιτλο δίσκο τους, και μαζί του φέρνουν έναν ανανεωμένο...

Featured

Κυνηγημένοι Εραστές

Κυνηγημένοι Εραστές: Μια φωτεινή ελληνική στιγμή που αρνείται να ξεθωριάσει

Ένα τραγούδι-υπενθύμιση: έρωτας και ελληνική ψυχεδέλεια των 70s συναντιούνται σε μια μικρή,...
Automassive – Parasite

Automassive – Parasite

Ωμό post-hardcore από τη Θεσσαλονίκη: οι Automassive παραδίδουν έναν δίσκο one-take έντασης, noise και...
Lee Ranaldo

Lee Ranaldo: H ήρεμη δύναμη των Sonic Youth

Ο Θανάσης Μήνας εξερευνά την προσωπική καριέρα του μεγάλου avant-rock κιθαρίστα, που κλείνει τα 60...

Best of Network