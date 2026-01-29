Ο Bruce Springsteen καταγγέλει την κρατική βία του ICE στο νέο protest song "Streets of Minneapolis"

Ο Springsteen αφιέρωσε το νέο κομμάτι, το οποίο έγραψε μόλις στις 24 Ιανουαρίου, στη μνήμη των Alex Pretti και Renee Good, οι οποίοι σκοτώθηκαν από αξιωματούχους της ICE στη Μινεάπολη μέσα στον μήνα.

Σε δήλωσή του για το πολιτικό αυτό τραγούδι, ο Springsteen ανέφερε: «Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και το δίνω σήμερα σε εσάς, ως απάντηση στην κρατική τρομοκρατία που ασκείται στην πόλη της Μινεάπολης».

Ο “Boss” συνέχισε: «Είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους της Μινεάπολης, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη των Alex Pretti και Renee Good. Να μείνετε ελεύθεροι. Bruce Springsteen».

Στο τραγούδι, ο Springsteen επιτίθεται με ωμό τρόπο στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, τραγουδώντας:

«Μια πόλη στις φλόγες πάλεψε με φωτιά και πάγο,

Κάτω απ’ τις μπότες του κατακτητή,

Ο ιδιωτικός στρατός του βασιλιά Τραμπ από το DHS,

Με όπλα ζωσμένα στα παλτά τους,

Ήρθαν στη Μινεάπολη να επιβάλουν τον νόμο,

Ή έτσι τουλάχιστον λέει η ιστορία τους».

Παράλληλα, τιμά τους δύο τραγικούς θανάτους που προκάλεσε η ICE στη Μινεάπολη. Ο Springsteen τραγουδά:

«Υπήρχαν ματωμένα ίχνη,

Εκεί που θα έπρεπε να στέκεται το έλεος,

Και δυο νεκροί αφέθηκαν να πεθάνουν

Σε δρόμους γεμάτους χιόνι,

Ο Alex Pretti και η Renee Good».

Στο “Streets of Minneapolis”, ο Springsteen χαρακτηρίζει την ICE «ομοσπονδιακούς τραμπούκους», ενώ χλευάζει τον ισχυρισμό της ότι οι πράξεις της έγιναν σε «αυτοάμυνα». Επιπλέον, στρέφει τα βέλη του κατά του συμβούλου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Stephen Miller και της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem, κατηγορώντας τους ότι κατασκευάζουν «βρόμικα ψέματα».

Αργότερα στο τραγούδι, ο Springsteen λέει για την ICE:

«Τώρα λένε πως είναι εδώ για να τηρήσουν τον νόμο,

Αλλά ποδοπατούν τα δικαιώματά μας,

Αν το δέρμα σου είναι μαύρο ή καφέ, φίλε μου,

Μπορείς να ανακριθείς ή να απελαθείς επιτόπου».

Το νέο τραγούδι περιλαμβάνει επίσης το σύνθημα «ICE out», καθώς και μια υπόσχεση προς τον λαό της Μινεάπολης:

«Θα θυμόμαστε τα ονόματα εκείνων που πέθαναν,

Στους δρόμους της Μινεάπολης».

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, πριν γράψει το “Streets of Minneapolis”, ο Springsteen είχε εκφωνήσει έναν παθιασμένο λόγο καταγγέλλοντας τη δράση της ICE στην πολιτεία. Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Νιου Τζέρσεϊ, είπε στο κοινό: «Αν πιστεύετε ότι δεν αξίζετε να δολοφονείστε επειδή ασκείτε το αμερικανικό σας δικαίωμα στη διαμαρτυρία, στείλτε ένα μήνυμα σε αυτόν τον πρόεδρο, πως είπε και ο δήμαρχος αυτής της πόλης, η ICE πρέπει να φύγει γαμημένα από τη Μινεάπολη».