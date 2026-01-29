Ο Jeff Buckley κατακτά την πρώτη του θέση στο Hot 100 χάρη στη δημοτικότητα του TikTok

Ο Jeff Buckley πέτυχε ένα νέο ρεκόρ σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον τραγικό θάνατό του, καθώς η μπαλάντα "Lover, You Should’ve Come Over" κατάφερε να μπει στο Billboard Hot 100.

Το τραγούδι, που προέρχεται από το εμβληματικό ντεμπούτο άλμπουμ του Buckley, Grace (1994), έφτασε στη θέση No. 97 του chart με ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε το Billboard, χάρη στον τρόπο με τον οποίο το σύστημα υπολογίζει πλέον τα streams.

Η νέα αυτή επιτυχία οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στο streaming: σύμφωνα με τη Luminate, το τραγούδι συγκέντρωσε 3,8 εκατομμύρια επίσημα streams στις ΗΠΑ μέσα στην εβδομάδα 16–22 Ιανουαρίου. Η συντριπτική μελαγχολία του κομματιού ταιριάζει ιδανικά με τα short-form clips στα social media, όπου οι χρήστες «ντύνουν» τις εσωστρεφείς σκέψεις τους με το χαρακτηριστικό ουρλιαχτό του Buckley. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τραγούδι δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως επίσημο single.

Η πορεία του ήταν σταθερά ανοδική: η πρώτη του εμφάνιση σε chart έγινε τον Απρίλιο του 2025, όταν ανέβηκε στο No. 22 του Hot Rock and Alternative Songs chart.

Ο Buckley έγραψε το τραγούδι για τη σύντροφό του, Rebecca More. Σε συναυλία του στην Ιταλία το 1995 είχε εξηγήσει: «Έγραψα αυτό το τραγούδι ξαπλωμένος στο διαμέρισμά μου, ακούγοντας το τηλέφωνο. Αλλά εκείνη δεν τηλεφώνησε ποτέ».

Πάνω σε ένα μίνιμαλ μοτίβο κιθάρας, ο Buckley ανοίγει το κομμάτι με τους σπαρακτικούς στίχους: «Looking out the door I see the rain / Fall upon the funeral mourners…». Η συναισθηματική του ένταση το έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλές στον κινηματογράφο, με πρόσφατη χρήση του και στην ταινία Miller’s Girl (2024) με πρωταγωνίστρια τη Jenna Ortega.

Ο Jeff Buckley πέθανε το 1997 σε ηλικία 30 ετών, ύστερα από ένα τραγικό ατύχημα σε ποτάμι του Τενεσί, όπου πνίγηκε. Εκείνη την περίοδο δούλευε πάνω στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του.

Πέρυσι, το ντοκιμαντέρ It’s Never Over, Jeff Buckley κυκλοφόρησε στις αμερικανικές αίθουσες στις 8 Αυγούστου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η υποψήφια για Όσκαρ Amy Berg, γνωστή και από τα ντοκιμαντέρ Deliver Us From Evil, West of Memphis και Janis: Little Girl Blue.