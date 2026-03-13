Η θρυλική "Black Strat" του David Gilmour πουλήθηκε για 14,5 εκατομμύρια δολάρια

Η εμβληματική μαύρη Stratocaster του David Gilmour πουλήθηκε έναντι 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Christie's στη Νέα Υόρκη, καταγράφοντας νέο ρεκόρ ως η ακριβότερη κιθάρα που έχει πουληθεί ποτέ.

Η κιθάρα –γνωστή ως Black Strat– χρησιμοποιήθηκε από τον Gilmour σε μερικά από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ των Pink Floyd, όπως τα The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals και The Wall, ενώ με αυτήν ηχογραφήθηκε και το ιστορικό σόλο του "Comfortably Numb".

Η πώληση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δημοπρασίας της συλλογής κιθαρών του εκλιπόντος Jim Irsay, πρώην ιδιοκτήτη της ομάδας NFL Indianapolis Colts.

Η ίδια κιθάρα είχε ήδη πουληθεί το 2022 για 3,975 εκατομμύρια δολάρια, σε άλλη δημοπρασία του Christie's, όταν ο Gilmour διέθεσε μέρος της προσωπικής του συλλογής για να συγκεντρώσει χρήματα υπέρ της περιβαλλοντικής οργάνωσης ClientEarth.

Η νέα τιμή ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ για κιθάρα, το οποίο κατείχε η ακουστική Martin D-18E του 1959 που έπαιξε ο Kurt Cobain στο ιστορικό MTV Unplugged των Nirvana και είχε πουληθεί για 6 εκατομμύρια δολάρια.

Μέρος των εσόδων από τη δημοπρασία θα διατεθεί σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η συλλογή του Irsay περιλάμβανε και άλλα ιστορικά όργανα της ροκ ιστορίας. Ανάμεσά τους μια κιθάρα του Jerry Garcia που χρησιμοποιήθηκε στην τελευταία του συναυλία με τους Grateful Dead και πωλήθηκε για 11,5 εκατομμύρια δολάρια.

Στη δημοπρασία πουλήθηκαν επίσης ένα Rickenbacker του 1964 που ανήκε στον John Lennon, μια Gibson SG του 1964 που έπαιζε ο George Harrison, η θρυλική “The Fool” Gibson SG του Eric Clapton, καθώς και η Fender Mustang που χρησιμοποίησε ο Kurt Cobain στο “Smells Like Teen Spirit”.

Η δημοπρασία κατέγραψε έτσι μια από τις πιο εντυπωσιακές συγκεντρώσεις ιστορικών κιθαρών που έχουν βγει ποτέ στην αγορά.