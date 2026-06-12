Ένα πρωινό με τους Dalene

Λίγες ημέρες πριν ανέβουν στη σκηνή του Κλακάζ, οι Θοδωρής και Κωνσταντίνος Μέξης των Dalene μιλούν για τη διαδρομή τους από ένα δωμάτιο καραντίνας μέχρι τη δημιουργία του For Those In Love, για τη νοσταλγία που λειτουργεί ως γλώσσας και για τον έρωτα-νταλκά κόντρα στον έρωτα που σωπαίνει. Με αναφορές που φτάνουν από τους Beatles και τον Bowie μέχρι τους Radiohead, και με μια αισθητική που μοιάζει να κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και μια κινηματογραφική μελαγχολία τύπου Wong Kar-wai, το πενταμελές πλέον σχήμα ετοιμάζει το επόμενο βήμα του. Μιλήσαμε μαζί τους για τη μουσική, τις επιρροές, όσα ετοιμάζουν και όσα θα ακούσουμε το Σάββατο.

- Πώς γεννήθηκαν οι Dalene;

Οι Dalene γεννήθηκαν σαν ιδέα από νωρίς, πιθανότατα από την εποχή που ήμασταν έφηβοι, ακούγαμε και παίζαμε μουσική. Η μουσική μας φτιάχτηκε ουσιαστικά σε ένα δωμάτιο, μέσα στη δεύτερη καραντίνα με την ανάγκη να βγει προς τα έξω κάτι που μαζευόταν χρόνια μέσα μας. Το For Those In Love γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στο σπίτι — δεν είχαμε κάποιο πλάνο.Όταν το κομμάτι άρχισε να ακούγεται, αισθανθήκαμε ακόμα περισσότερο την ανάγκη να μορφοποιηθούν περαιτέρω οι Dalene.

- Τι σημαίνει "Dalene";

Κ: Κυριολεκτικά σημαίνει «κοιλάδα», είναι σπάνιο αγγλικό γυναικείο όνομα. Μεταφορικά είναι η μούσα μας: μια φανταστική γυναίκα των άκρων που κυκλοφορεί μέσα στα τραγούδια μας.

- Πόσο εύκολο είναι δυο αδέρφια να βρίσκονται στο ίδιο σχήμα;

Κ: Για εμάς είναι πολύ εύκολο. Υπό μια έννοια, είμαστε τυχεροί γιατί ο καθένας ξέρει σε τι πρέπει να βγει λίγο «πιο μπροστά». Έχουμε βρει τις δυναμικές μας σαν μπάντα γενικά, καθώς είμαστε 5 σταθερά μέλη πλέον, είμαστε μια παρέα με τα παιδιά, τον Ζήση, τον Θωμά και τον Μάριο.

Θ: Νομίζω περίπου τρία λεπτά είναι όσο κρατάει ένα καλό ποπ τραγούδι κι ένας μέτριος έρωτας. Θα δίναμε το "For Those In Love" χωρίς κάποια περιγραφή. Ο ήχος και οι στίχοι λένε πολλά για εμάς.

- Πόσο συνειδητή είναι η αισθητική και ηχητική σας αναφορά σε προηγούμενες δεκαετίες; Είναι μια προσπάθεια αναβίωσης ή φόρος τιμής;

Θ: Νομίζω δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, είναι η γλώσσα επικοινωνίας μας, κάτι σαν αλφάβητο. Μεγαλώσαμε με Beatles, Bowie, New Order, Smiths κλπ. Δεν προσπαθούμε να αναβιώσουμε τα 80s παραδείγματος χάριν, είναι περιέργως το DNA μας.

- Είναι η νοσταλγία εργαλείο ή παγίδα;

Θ: Και τα 2, αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Τελευταία, διαβάζοντας συνεντεύξεις, «πέφτοντας» πάνω σε ρήσεις διαφόρων έχω μια αίσθηση δαιμονοποίησης της νοσταγλίας, ότι πρέπει να κοιτάμε πάντα το τώρα, και να ζούμε τη στιγμή. Η νοσταλγία είναι μια περιοχή συναισθήματος και ταυτόχρονα αν μείνεις για ώρα εκεί μπορεί να βουλιάξεις. Άλλωστε, ανήκουμε στη γενιά που νοσταλγεί κυρίως πράγματα που δεν έζησε ποτέ.

- Είχατε αναφέρει κάπου ότι ο έρωτας στα τραγούδια σας υπάρχει, αλλά δεν είναι νταλκάς. Αν δεν είναι ο έρωτας νταλκάς μπορεί να τραγουδηθεί;

Θ: Ο νταλκάς είναι ο έρωτας που φωνάζει. Μας ταιριάζει περισσότερο ο έρωτας που σωπαίνει: αυτός που δεν εκδηλώθηκε ποτέ όπως έπρεπε. Αυτός όχι απλώς τραγουδιέται — είναι αυτός που αξίζει να τραγουδηθεί.

- Ποιο σημείο της Αθήνας ταιριάζει περισσότερο στην μουσική σας;

Η περιοχή του τέως Χίλτον.

- Αν αφαιρούσατε όλα τα synth στοιχεία, τι θα έμενε ως “πυρήνας” των Dalene;

Οι στίχοι μας.

- Αν το For Those In Love ήταν ταινία, ποιο σκηνοθέτη θα επιλέγατε;

Toν Wong Kar-wai. Το In the Mood for Love ήταν έμπνευση για το άλμπουμ μας..Αν θέλαμε κάτι πιο ευρωπαϊκό: ένας νεαρός σκηνοθέτης της γαλλικής nouvelle vague, με την Αθήνα στη θέση του Παρισιού.

- Τι θαυμάζετε στο άλμπουμ σας For Those In Love;

Ότι είναι ειλικρινές, δεν είχαμε ιδέα αν και ποιος θα το ακούσει. Ήταν κάτι που γράφτηκε γιατί «έπρεπε» να γραφτεί.

- Ποιον στίχο σας θα θέλατε να βλέπετε στους τοίχους της Αθήνας;

«I forgot to be gentle and nice, would you notice?»

- Υπάρχει κάποιος μουσικός ή κάποια μπάντα που έχει επηρεάσει καθοριστικά τον ήχο σας;

Οι βασικές μπάντες/artists που έρχονται σαν πρώτη σκέψη είναι πάντα: Beatles, Bowie, Radiohead, Smiths, New Order, Strokes, Blur, Pulp, Cohen.

- Αν αναλαμβάνατε το curating ενός μικρού φεστιβάλ στην πόλη με εγχώριες μπάντες και μουσικούς, ποια είναι τα πρώτα 5 ονόματα που σας έρχονται στο μυαλό για το line up;

Χμ, είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλοί artists με πολύ ταλέντο, και ακόμη πιο σίγουρο ότι δεν γνωρίζουμε πολλούς από αυτούς. Με μια γρήγορη σκέψη θα λέγαμε : Noda Pappa, Prins Obi, Τα Παιδιά Της Παλαιότητας, τους Viceroy και τον Aki Rei.

- Δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο σας, υπάρχουν σχέδια στα σκαριά;

Θ: Με πολλή μεγάλη χαρά θα πούμε πως ηχογραφούμε το επόμενο μας LP. Θα έχουμε ανανεωμένο ήχο, ίσως λίγο διαφορετικό-καινούργιο -χωρίς όμως να χαθεί το χαρακτηριστικό μας «άγγιγμα» θα έλεγα σαν αίσθηση.

- Αν το επερχόμενο live σας στο Κλακάζ έπρεπε να ανοίξει με μια διασκευή, ποια θα ήταν αυτή;

Το "There, There" των Radiohead.

- Σάββατο στο Κλακάζ, λοιπόν. Τι να περιμένουμε;

Πιθανότατα όχι το "There, There" των Radiohead, αλλά νέες διασκευές και κυρίως κομμάτια από τον επόμενο μας δίσκο και τον debut μας! Ανυπομονούμε για τη συνάντηση αυτή.

INFO: Dalene live at Klakaz

Σάββατο 13 Ιουνίου



Κλακάζ, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, Αθήνα

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/dalene-live-at-klakaz/