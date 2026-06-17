Rogerfall: «Το να είσαι νέα μπάντα το 2026 σημαίνει να παλεύεις καθημερινά να μείνεις στην επιφάνεια»

Οι Rogerfall ανήκουν σε εκείνη τη γενιά των συγκροτημάτων που μεγάλωσαν με τα pop-punk ξεσπάσματα των Blink-182, Green Day και My Chemical Romance, αλλά ενηλικιώνονται μέσα σε έναν κόσμο όπου η μουσική παλεύει καθημερινά να ακουστεί ανάμεσα σε αλγόριθμους, ατελείωτα feeds και μια πληροφορία που καταβροχθίζει τα πάντα. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη και ενώνοντας μέλη με διαφορετικές μουσικές διαδρομές, βρήκαν κοινό έδαφος σε έναν ήχο που κοιτάζει με νοσταλγία τα 00s, χωρίς να μένει εγκλωβισμένος σε αυτά.

Το πρώτο τους άλμπουμ, Life Is Sold Out, το οποίο κυκλοφόρησε από τη θρυλική Smash Records της Θεσσαλονίκης τον Μάιο είναι μια ανήσυχη ματιά πάνω στην καθημερινότητα, στην εξάντληση της υπερπληροφόρησης, στην αίσθηση ότι όλα έχουν ήδη ειπωθεί και, ταυτόχρονα, στην ανάγκη να συνεχίσεις να δημιουργείς. Με κινηματογραφικές εικόνες, προσωπικές ιστορίες και έντονο κοινωνικό σχόλιο, οι Rogerfall καταγράφουν τη σύγχρονη σύγχυση χωρίς να χάνουν την ενέργεια και την αμεσότητα που πάντα χαρακτήριζε την pop-punk.

Τους Rogerfall αποτελούν ο Γιώργος στη φωνή, οι Νάσος και Σίμος στις κιθάρες, ο Ανδρόνικος στο μπάσο και ο Γιώργος στα τύμπανα. Στη συζήτηση που ακολουθεί με τον Γιώργο, οι Rogerfall συστήνονται και μιλούν για το πώς γεννήθηκε η μπάντα, για τους δύο κομήτες που κρύβονται πίσω από το όνομά τους, για το χάος που δημιουργείται όταν βρίσκονται και οι πέντε μαζί, αλλά και για το πόσο δύσκολο είναι σήμερα να είσαι μια νέα μπάντα που προσπαθεί να ακουστεί χωρίς να ξεχάσει γιατί ξεκίνησε να παίζει μουσική εξαρχής.

- Πώς γεννήθηκαν οι Rogerfall και ποια ήταν η αρχική σπίθα που σας έφερε μαζί;

Οι Rogerfall γεννήθηκαν από διάφορες ιδέες και μελωδίες που υπήρχαν σε πολύ αρχική μορφή, και ήταν στιγμή να υλοποιηθούν. Γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας, ο καθένας μας ήταν σχεδόν σε διαφορετικές μπάντες, και αρέσει σε όλους μας αυτό το είδος μουσικής οπότε είπαμε why not?

- Από πού προέρχεται το όνομα Rogerfall και τι σημαίνει για εσάς;

Προήλθε από διάφορες ιδέες που μας ερχόντουσαν στο μυαλό, και η τελική ιδέα που κάθησε σημαίνει "ναι" ή "OK" (roger, πχ. roger that), και "πεφτουμε" (fall), με αποτέλεσμα να είναι σαν μια μικρή φράση: "οκ, πέφτουμε". Από εκεί προέρχονται και οι 2 κομήτες που έχουμε ώς logo, ο ένας πάει προς τα πάνω (roger), και ο άλλος προς τα κάτω (fall).

- Ποιες ήταν οι πρώτες μουσικές επιρροές που σας έκαναν να πείτε «θέλουμε να φτιάξουμε μπάντα»;

Γενικά έχουμε αρκετή ποικιλία σε ακούσματα ο καθένας αλλά αν θα έπρεπε να βάλω κάποια παραδείγματα μπαντών κάποια απ'αυτά θα ήταν: Blink-182, Green Day, My Chemical Romance, The Story So Far, Good Charlotte, Yellowcard, Neck Deep (θα μπορούσα να συνεχίσω για πολύ ακόμα). Ήταν επίσης αρκετά εύκολο διότι ήμασταν όλοι σε μπάντες οπότε είχαμε μια ιδέα ή περισσότερες του πως πάει.

- Αν έπρεπε να περιγράψετε τον ήχο σας σε κάποιον που δεν σας έχει ακούσει ποτέ, τι θα του λέγατε;

Αν θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο θα λέγαμε ότι ο ήχος μας είναι αρκετά ροκ με ξένο στίχο και πιο συγκεκριμένα έχει pop-punk και alternative στοιχεία.

- Ποιοι καλλιτέχνες ή δίσκοι επηρεάζουν περισσότερο τη μουσική σας σήμερα;

Σίγουρα πολλές από τις μπάντες που προανέφερα και βεβαίως πιο συγκεκριμένοι δίσκοι πάντα από την εκάστοτε μπάντα, αλλά επηρεαζόμαστε και από την εγχώρια τοπική σκηνή κάτι που θεωρούμε πολύ σημαντικό διότι υπάρχουν πολλές αξιόλογες μπάντες εκεί έξω που αξίζουν, και που τυχαίνει ακόμα να μην είναι ευρέως γνωστές.

- Πώς γεννιούνται συνήθως τα τραγούδια σας; Από μια μελωδία, έναν στίχο, ένα riff ή μια πρόβα;

Τις περισσότερες φορές υπάρχουν κάποιες μελωδίες που θα αρχίσουν την όλη διαδικασία και οτιδήποτε άλλο πατάει και επεκτείνεται από εκεί. Κάποιες άλλες φορές θα υπάρχουν στίχοι που θα είναι έτοιμοι και απλά θα χρειάζονται μελωδία και ρυθμό για να επεκταθούν και να δημιουργηθεί κάποια δομή.

- Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να είσαι νέα μπάντα στην Ελλάδα του 2026;

Μεγάλη συζήτηση... Yπάρχουν θετικά και αρνητικά. Τώρα πια με την βοήθεια οποιασδήποτε μουσικής πλατφόρμας μπορείς να ακουστείς παντού στο ίντερνετ, μπορεί να σε ακούσει κάποιος που δεν υπήρχε περίπτωση να συναντήσεις ποτέ, που OK είναι καλό βέβαια, αλλά από την άλλη για να ακουστείς πρέπει να κάνεις πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από ότι θα έκαναν οι μπάντες πριν 15-20 χρόνια διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η συχνότητα και η ποσότητα με την οποία εμφανίζονται στον εκάστοτε ακροατή. Υπάρχει τεράστια διαφορά σε ποσοστό πληροφορίας όσο αφορά την ψηφιακή εικόνα, με αποτέλεσμα έτσι να προσπαθείς να μείνεις καθημερινά στην επιφάνεια δίνοντας μεγάλη έμφαση στην εικόνα παρά στην μουσική και την ποιότητα της. Οπότε θα λέγαμε ότι είναι αρκετά δύσκολο να είσαι νέα μπάντα στην σύγχρονη μουσική καθημερινότητα, πόσο μάλλον στην Ελλάδα.

- Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχετε πάρει μέχρι στιγμής από τη διαδρομή σας;

Ότι όσο εύκολο και γρήγορο φαίνεται κάτι, άλλο τόσο ΔΕΝ είναι.

- Υπάρχει κάποιο τραγούδι σας που θεωρείτε ότι σας αντιπροσωπεύει περισσότερο και γιατί;

Ο καθένας μας έχει το δικό του αγαπημένο τραγούδι, δεν θα λέγαμε πως υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο. Με τον τρόπο του το κάθε τραγούδι αφηγείται μια δικιά του ιστορία.

- Ο τίτλος “Life Is Sold Out” ακούγεται σαν σύνθημα, προειδοποίηση ή διαπίστωση. Τι σημαίνει για εσάς;

Ο τίτλος όπως υποδηλώνει και μόνος του, είναι μια διαπίστωση και προειδοποίηση ταυτοχρόνως. Διαπίστωση στο γεγονός του ότι με τόση πληροφορία και τόσα τραγούδια, μετρώντας από χρόνια πριν, καταλήγουμε στο ότι ίσως πλέον δεν μπορεί να υπάρξει κάτι καινούργιο, κάποια καινούργια ιδέα χωρίς να μην έχει επιρροές από κάπου αλλού. Ο καθένας επηρεάζεται και διαλέγει από που θα αντλήσει έμπνευση και πληροφορία για οτιδήποτε, ακόμα και γενικότερα σε όλες τις τέχνες. Προειδοποίηση διότι όπως βλέπουμε στην σύγχρονη καθημερινότητα που ζούμε, η χρήση του ΑΙ και η επιρροή του στις τέχνες ολοένα και αυξάνεται, απειλώντας να χαντακώσει σε πολλές περιπτώσεις την μουσική όπως την ξέρουμε μέχρι τώρα, και παράλληλα οποιαδήποτε άλλη τέχνη.

- Ο τίτλος παραπέμπει σε μια εποχή όπου τα πάντα μοιάζουν να έχουν τιμή. Είναι το άλμπουμ κοινωνικό σχόλιο ή περισσότερο προσωπική εξομολόγηση;

Όλα έχουν και όλα είχαν τιμή! Απλά τώρα η τιμή αυτή είναι πολύ πιο αυξημένη. Τα περισσότερα τραγούδια όπως αναφέρθηκε και παραπάνω περιέχουν βαρύ (!) κοινωνικό σχόλιο, κάποια άλλα είναι λίγο πιο γλυκανάλατα, έχοντας αντληθεί από προσωπικές εμπειρίες.

- Ποια ήταν η πιο αξέχαστη στιγμή που έχετε ζήσει μέχρι τώρα ως Rogerfall;

Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια αλλά πιστεύω πως κάθε φορά που είμαστε και οι πέντε μαζί συμβαίνουν χαοτικά πράγματα ! (εξ ου και το C.H.A.O.S.)

- Αν μπορούσατε να μοιραστείτε τη σκηνή με οποιοδήποτε συγκρότημα, παλιό ή νέο, ποιο θα ήταν;

Όλα από αυτά που αναφέραμε σε προηγούμενη ερώτηση, συν άλλα τόσα !

- Τι σας εμπνέει περισσότερο έξω από τη μουσική; Βιβλία, κινηματογράφος, καθημερινότητα, πολιτική, σχέσεις;

Σίγουρα η καθημερινότητα, όπως και είναι το κύριο θέμα του δίσκου, αλλά βεβαίως και ο κινηματογράφος, που όπως βλέπουμε είναι η θεματική στις εικόνες και την ατμόσφαιρα του δίσκου, ταξιδεύοντας μας σε μια προηγούμενη εποχή που όλα ήταν λίγο πιο απλά.

- Σε μια εποχή αλγορίθμων και playlists, πώς κερδίζει μια νέα μπάντα την προσοχή του κοινού;

Με το να βρίσκει ευρηματικούς τρόπους για να μένει στην επιφάνεια και να κρατάει την προσοχή του ακροατή, ταυτοχρόνως δημιουργώντας καινούργιο υλικό, βγάζοντας νέα μουσική και κυρίως συνδυάζοντας όλα αυτά ποιοτικά. Δύσκολο να τα κάνεις όλα μαζί και σωστά. (υποκειμενικό το τι είναι σωστό για τον καθένα)

- Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρο των Rogerfall και ποιο το επόμενο βήμα που θα θέλατε να κάνετε πραγματικότητα;

Θα θέλαμε να μας γνωρίσει κόσμος που θα του άρεσε η μουσική μας και προσπαθούμε με οποιονδήποτε τρόπο να πραγματοποιήσουμε για αυτόν τον λόγο την καλύτερη διαφήμιση για εμάς, και εννοείται επίσης πως θέλουμε να παίξουμε τα τραγούδια μας σε όσο περισσότερες και μεγαλύτερες σκηνές μπορούμε. Kαι εκτός Ελλάδος προφανώς!