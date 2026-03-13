Το συναυλιακό φιλμ "Power To The People" των John Lennon και Yoko Ono επιστρέφει στους κινηματογράφους

Μια πλήρως αποκατεστημένη εκδοχή του συναυλιακού φιλμ Power To The People: John & Yoko/Plastic Ono Band with Elephant’s Memory and Special Guests – Live at the One To One Concert, New York City, 1972 πρόκειται να προβληθεί στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 29 Απριλίου και 3 Μαΐου.

Το φιλμ καταγράφει τις ιστορικές συναυλίες One To One που πραγματοποίησαν οι John Lennon και Yoko Ono στις 30 Αυγούστου 1972 στο Madison Square Garden. Οι δύο εμφανίσεις (μια απογευματινή και μια βραδινή) αποτελούν τις μοναδικές πλήρους διάρκειας συναυλίες που έδωσε ο Lennon μετά τη διάλυση των The Beatles, ενώ ήταν και οι τελευταίες φορές που ο ίδιος και η Ono εμφανίστηκαν μαζί ζωντανά.

Η νέα εκδοχή της ταινίας, που είχε αρχικά σκηνοθετήσει ο Steve Gebhardt, έχει αποκατασταθεί και επεξεργαστεί εκ νέου τόσο οπτικά όσο και ηχητικά. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε από την βραβευμένη με Grammy Awards ομάδα συνεργατών του Lennon, υπό την επίβλεψη του γιου του, Sean Ono Lennon.

Ο Sean Ono Lennon δήλωσε ότι η συναυλία είχε πάντα σχεδόν μυθική σημασία για τον ίδιο, καθώς επρόκειτο για την τελευταία εμφάνιση του πατέρα του. «Είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να δουλέψω πάνω σε αυτό το υλικό», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο Lennon σχεδίαζε τότε να περιοδεύσει, κάτι που τελικά δεν συνέβη ποτέ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συναυλία ξεχωρίζει και για τον χαρακτήρα της: την εποχή που οι παραγωγές γίνονταν ολοένα και πιο στιλιζαρισμένες στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ο Lennon επέλεξε μια πιο ωμή και άμεση προσέγγιση στο rock ’n’ roll, προαναγγέλλοντας κατά κάποιο τρόπο την αισθητική που θα χαρακτήριζε αργότερα το punk.

Η επανακυκλοφορία του φιλμ ακολουθεί την έκδοση ενός εκτενούς box set με σπάνιο και ανέκδοτο υλικό από την περίοδο που το ζευγάρι ζούσε στη Νέα Υόρκη στις αρχές των ’70s, καταγράφοντας μια από τις πιο πολιτικά ενεργές φάσεις της κοινής τους πορείας.

Σε εισαγωγικό κείμενο του box set, η Yoko Ono είχε γράψει ότι η συναυλία One To One ήταν μια πράξη «grassroots πολιτικής», εκφράζοντας το όραμα που μοιραζόταν με τον Lennon για «Rock για την Ειρήνη και τη Διαφώτιση». Όπως σημείωσε: «Imagine Peace. Peace is Power. Power To The People».